مقتل تاجري مخدرات في تبادل إطلاق نيران مع الشرطة

تحرير:محمد عبد الجليل ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م

موقع الاشتباك

من بلبيس بالشرقية إلى المنطقة الجبلية بالصف فى محافظة الجيزة، رصدت الأجهزة الأمنية رحلات متكررة لعاطلين، يُشتبه فى اتجارهما في المخدرات، وفى سياق جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها كشفًا ومنعًا، وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون، تم تتبع المشتبه فيهما بالتحريات الأمنية، التى أكدت تورطهما فى تجارة المواد المخدرة، ومن ثم داهمت القوات مكان اختباء المشتبه فيهما لضبطهما، لكنهما تصديا لقوات الأمن وتبادلا إطلاق النيران مع أفراد القوة، ما أسفر عن مصرعهما وضبط أسلحة وطلقات نارية بحوزتهما.

أكدت تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة تردد شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، على المنطقة الجبلية بدائرة مركز شرطة الصف، بمحافظة الجيزة، بقصد الاتجار فى المواد المخدرة، وتحديدا مخدر الهيروين. نظمت قوات الأمن حملة لضبط المتهمين بمكان اختبائهما، بمأمورية بالاشتراك