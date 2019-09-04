الصحة عن استيراد ألبان أطفال غير مطابقة للمواصفات: بلبلة

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م

الصحة توضح حقيقة استيراد ألبان أطفال غير مطابقة للمواصفات

علق المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، على ما تردد من أنباء حول استيراد ألبان أطفال غير مُطابقة للمواصفات ودخولها السوق المصرى، مشيرا إلى أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، ونفت تماما ما يتردد عن استيراد ألبان أطفال غير مطابقة للمواصفات، مؤكدة سلامة جميع عبوات ألبان الأطفال المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق المصرية، ومطابقتها لكافة المعايير والمواصفات القياسية العالمية، وأن كل ما يثار حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.

وأكدت الوزارة، أن هناك عملية رقابة دورية ومستمرة من قبل الجهات المعنية على ألبان الأطفال المستوردة، وأنه لا يتم الإفراج عن أي عبوة، إلا بعد أن يتم أخذ عينات وتحليلها كيميائياً، والتأكد من مطابقتها لشروط التسجيل عن طريق الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالمعهد القومي للتغذية "المكونات الغذائية"،