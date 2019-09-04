سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الصحة عن استيراد ألبان أطفال غير مطابقة للمواصفات: بلبلة

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م
الصحة توضح حقيقة استيراد ألبان أطفال غير مطابقة للمواصفات
الصحة توضح حقيقة استيراد ألبان أطفال غير مطابقة للمواصفات
علق المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، على ما تردد من أنباء حول استيراد ألبان أطفال غير مُطابقة للمواصفات ودخولها السوق المصرى، مشيرا إلى أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، ونفت تماما ما يتردد عن استيراد ألبان أطفال غير مطابقة للمواصفات، مؤكدة سلامة جميع عبوات ألبان الأطفال المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق المصرية، ومطابقتها لكافة المعايير والمواصفات القياسية العالمية، وأن كل ما يثار حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.
وأكدت الوزارة، أن هناك عملية رقابة دورية ومستمرة من قبل الجهات المعنية على ألبان الأطفال المستوردة، وأنه لا يتم الإفراج عن أي عبوة، إلا بعد أن يتم أخذ عينات وتحليلها كيميائياً، والتأكد من مطابقتها لشروط التسجيل عن طريق الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالمعهد القومي للتغذية "المكونات الغذائية"،
اقرأ المزيد
مصطفى-مدبولي

قريبا.. الحكومة تبدأ تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيا قريبا، والتي تستهدف تلبية الطلب الحقيقي على تلك الأراضي وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضي الصناعية، والمساعدة في تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، إلى جانب تخصيص وتسعير الأراضي للمصنعين على نحو معلن وشفاف وتنافسي مع استبعاد سماسرة الأراضي والحد من فرص السعي إلى تحقيق ربح ريعي أو بما يسمى بـ«تسقيع الأراضي»، وأشار إلى أن إطلاق هذه المنظومة يأتي في إطار اهتمام الحكومة بالصناعة، موضحا أنه سيتم عرض خطط الدولة للتنمية الصناعية.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

أول خطوة.. الحكومة تتحرك لتحصيل حق الانتفاع عن الشواطئ

بدأت الحكومة أولى تحركاتها الفعلية من أجل تحصيل حق الانتفاع عن الشوطئ الساحلية، إذ قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قررا بتشكيل لجنة قانونية برئاسة رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن وزارة التنمية المحلية والمحافظات المعنية، وهيئة التنمية السياحية، لدراسة قرار تحصيل حق الانتفاع عن الشواطئ الساحلية، وكذلك القيمة المستحقة التي تم الإعلان عنها، وكيفية تطبيقها.
النقيب عمر ياسر عبد العظيم

إطلاق اسم شهيد «ليلة القدر» على مدرسة بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرارًا حمل رقم 10404 لسنة 2019، بشأن إطلاق اسم الشهيد النقيب «عمر ياسر عبد العظيم»، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، والذي استشهد ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان الماضي، على مدرسة «سنهوت» الابتدائية الجديدة، التابعة لدائرة مركز ومدينة منيا القمح، مسقط رأس الشهيد المعروف باسم «شهيد ليلة القدر»، بعدما استشهد على يد عناصر خارجة عن القانون، وذلك حال ضبطهم بعد قيامهم بسرقة سيارة أحد المواطنين بطريق «بلبيس- أبو حماد».
ضبط (100) ألف طلقة مختلفة الأعيرة و(2) قاذف RBG و(309) ألف قرص مخدر

«حرس الحدود» تحبط محاولات هجرة غير شرعية لـ 217 شخصا

أعلنت القوات المسلحة، عن مواصلة رجال حرس الحدود نشاطهم بكل عزيمة وإصرار للتصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى عبر الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، حيث تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضى من ضبط 30 كيلو جراما لجوهر الحشيش المخدر و 309 آلاف قرص لعقار الترامادول والكبتاجون المخدر، و2 طن لنبات البانجو، كما تمكنت إحدى الدوريات المكلفة بالقضاء على الزراعات المخدرة من اكتشاف وتدمير مزرعة لنبات البانجو المخدر بوسط سيناء تقدر بمساحة 14 قيراطا و 8 كيلو جرام لبذور البانجو المعدة للزراعة.
اقرأ المزيد من الأخبار
مستشفى-الجامعه-بالزقازيق

887 ألف جراحة.. كشف حساب المستشفيات الجامعية أمام الحكومة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الدور الذي تقوم به المستشفيات الجامعية في مجال التعليم والبحث العلمي والعلاج، وأهمية التعاون القائم بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، مشددا على أهمية التركيز على جوانب التدريب والتأهيل في كافة القطاعات الصحية، ومسايرة التطور العلمي في مجالات البحوث الطبية، بما يسهم في توفير أعلى قدر من الرعاية الطبية للمواطنين.
رئاسة-مجلس-الوزراء

مشروع قانون لإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، المكون من 14 مادة، بخلاف مواد الإصدار، ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، بالإضافة إلى دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والاطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفي موازنة الدولة لتغطيتها.
محطة الضبعة (3)

رئاسة الوزراء: محطة الضبعة تتحمل اصطدام طائرة 400 طن محملة بالوقود

علقت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم على حالة الجدل التي أثيرت مؤخرا، عن حادث الانفجار النووي في روسيا، وما صاحبه من تداعيات ومحاولات لربطه بمحطة الطاقة النووية بالضبعة، إذ نفت في بيان رسمي، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أي علاقة بين نشاط المحطة والحادث الروسي، موضحة بعض النقاط التي أوردتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التي أكد أيضا أنه لا علاقة علي الإطلاق بين التجربة التي كانت تتم على أحد الصواريخ العاملة بالوقود النووي وبين محطات الطاقة النووية عموما.
محمد-شاكر (2)

أول رد رسمي على علاقة الانفجار النووي في روسيا بمحطة الضبعة

أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة، اليوم الثلاثاء، بيانا رسميا للرد على ما أثير عن حادث الانفجار النووي الذي وقع في روسيا، وما صاحبه من تداعيات ومحاولة ربطه بمحطة الطاقة النووية بالضبعة، وأكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أنه لا علاقة على الإطلاق بين التجربة التي كانت تتم على احد الصواريخ العاملة بالوقود النووي وبين محطات الطاقة النووية عموما، والتي هي أحد التطبيقات السلمية للطاقة النووية، والتي تتميز بكافة أنظمة الأمان النووي سواء الفعالة او الخاملة، والتي لا تحتاج إلى أي طاقة كهربية لعملها.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org