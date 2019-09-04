97 يوما على تسليمه.. «عشماوي» على قوائم ترقب المحكمة

تسلمت مصر في 28 من مايو الماضي الإرهابي الخطير هشام عشماوي على متن طائرة حربية ومنذ ذلك التاريخ لم يظهر عشماوي في جلسات القضايا التي يحاكم فيها ومن بينها «بيت المقدس 1»

تحرير:تهامى البندارى ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م

هشام عشماوي

منذ تاريخ القبض عليه قبل ثلاثة أشهر وتحديدا في 28 من مايو الماضي، ظل هشام عشماوي، ضابط الصاعقة المفصول والإرهابي الخطير، حديث الرأى العام في الشارع المصري، فمنذ إعلان السلطات المصرية تسلمها «عشماوي» على متن طائرة حربية رافقت اللواء عباس كامل، مدير جهاز المخابرات العامة، عقب عودته من زيارة إلى ليبيا، ترقب الجميع ظهور «عشماوي» في القضايا التي يحاكم فيها، ومن بينها قضية أنصار «بيت المقدس 1 »، والتي يحاكم فيها ضمن 213 متهما من أعضاء التنظيم الإرهابي، إلا أنه لم يظهر بعد داخل أروقة أى محكمة.

محامي «عشماوي» استسفر عدة مرات من المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة المكلفة بنظر قضية «بيت المقدس1»، عن عدم ظهور الإرهابي الخطير داخل قاعة المحكمة، رغم تسلمه من الجانب الليبي، إلا أن المحكمة أجابت الدفاع بأنها لا تعرف شيئا عنه، وفور ورود إخطار رسمي لها من قبل النيابة