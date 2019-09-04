جريمة

97 يوما على تسليمه.. «عشماوي» على قوائم ترقب المحكمة

تسلمت مصر في 28 من مايو الماضي الإرهابي الخطير هشام عشماوي على متن طائرة حربية ومنذ ذلك التاريخ لم يظهر عشماوي في جلسات القضايا التي يحاكم فيها ومن بينها «بيت المقدس 1»
تحرير:تهامى البندارى ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م
هشام عشماوي
هشام عشماوي
منذ تاريخ القبض عليه قبل ثلاثة أشهر وتحديدا في 28 من مايو الماضي، ظل هشام عشماوي، ضابط الصاعقة المفصول والإرهابي الخطير، حديث الرأى العام في الشارع المصري، فمنذ إعلان السلطات المصرية تسلمها «عشماوي» على متن طائرة حربية رافقت اللواء عباس كامل، مدير جهاز المخابرات العامة، عقب عودته من زيارة إلى ليبيا، ترقب الجميع ظهور «عشماوي» في القضايا التي يحاكم فيها، ومن بينها قضية أنصار «بيت المقدس 1 »، والتي يحاكم فيها ضمن 213 متهما من أعضاء التنظيم الإرهابي، إلا أنه لم يظهر بعد داخل أروقة أى محكمة.
محامي «عشماوي» استسفر عدة مرات من المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة المكلفة بنظر قضية «بيت المقدس1»، عن عدم ظهور الإرهابي الخطير داخل قاعة المحكمة، رغم تسلمه من الجانب الليبي، إلا أن المحكمة أجابت الدفاع بأنها لا تعرف شيئا عنه، وفور ورود إخطار رسمي لها من قبل النيابة
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النائب-صلاح-عيسى

تجديد حبس صلاح عيسى 15 يومًا فى «رشوة المقابر»

أمر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، بتجديد حبس النائب البرلماني صلاح عيسى واثنين آخرين، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 520 لسنة 2019 أمن دولة عليا، في اتهامهم بطلب وتلقي رشاوٍ بمبلغ مالي مليون ومئتي ألف جنيه لاستخدام النائب نفوذه لدى محافظة الإسكندرية لإنهاء تراخيص جبانات بنطاق حي شرق الإسكندرية، وذلك بعدما قررت اللجنة الدستورية والتشريعية رفع الحصانة عن النائب بناءً على الطلب المقدم من النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة.
متهم-المطرية

سقوط حداد في قبضة مباحث المطرية حول مسكنه لورشة سلاح

نجحت مباحث المطرية، اليوم الأربعاء، في القبض على حداد، لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، بعدما حول مسكنه إلى وكر إجرامي «ورشة» لتصنيع السلاح، بغرض الاتجار فيه وتحقيق أرباح مادية كبيرة، وتبين من توقيع الكشف الجنائي على المتهم المضبوط سابقة اتهامه في 11 قضية، آخرها قضية تصنيع أسلحة نارية داخل مسكنه، ومزاولته نشاطا إجراميا بالمخالفة للقانون، قبل أن يتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
محاكمة-هشام-عبد-الباسط

براءة رئيس حي الدقي وآخرين من تهمة الرشوة

قضت، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات الجيزة ببراءة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا برشوة حي الدقي، وهم كل من "نادر. س" (محبوس)، رئيس حى الدقى سابقًا، و"مارى. ي"، مديرة الإدارة الهندسية بحى الدقى، و"مدحت. ر" مهندس معمارى وصاحب مكتب، و"حشمت. ج"، و"هانى. ع"، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة تسويق، والذين نسبت لهم التحقيقات طلب وتعاطي رشاوى، وصدر الحكم برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي وإيهاب الطنطاوي ومحمد بسيوني، وسكرتارية صلاح مصطفى.
طعن-بالسكين

تجديد حبس المتهمين في جريمة «الذبح والنقاب» بالشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة مشتول السوق الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بتجديد حبس أربعة أشخاص، بينهم امرأة كانت ترتدي «نقاب» ونجلها وشقيقها، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم باستدراج سائق دراجة بخارية بثلاث عجلات «توكتوك»، بحجة توصيلهم، قبل أن يحاولوا سرقة دراجته، ولما فشلوا في ذلك تعدوا عليه بأسلحة بيضاء «مطاوٍ»، وأصابوه بجروح قطعية بالرقبة واليدين، فيما احتاج جرح رقبته إلى أربعة وأربعين غرزة طبية لتقطيبه.
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قفاص-محكمة (1)

بتهمة زعزعة الثقة.. تجديد حبس 10 متهمين 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 10 متهمين، 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في بث أخبار وشائعات من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف، والترويج لأغراض جماعة إرهابية تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وقبلت المحكمة استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار إخلاء سبيلهم الصادر أمس الإثنين.
المستشار-حسن-فريد

الجنايات تُجدد حبس وزير العدل الأسبق 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تجديد حبس المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بشأن اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، والاستقراء بالخارج، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها المنوط بها.
داعش (2)

دفاع «دواعش سيناء» يطلب الاطلاع والتأجيل لـ14 سبتمبر

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة 12 متهما، إلى جلسة 14 من سبتمبر الجاري للاطلاع، تنفيذا لطلب دفاع المتهمين، إذ يحاكم المتهمون على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، حيث أمدوا جماعة «دواعش سيناء»، بأسلحة نارية ومفرقعات ومقرات تنظيمية وأموال ومركبات، وإمداد عناصر إرهابية بمعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا، تمهيدا لاستهدافها، فضلا عن تلقيهم تدريبات بدنية وعسكرية للقيام بأغراض الجماعة الإرهابية، وفقا للتحقيقات.
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (1)

«تهديد باعتصام».. كواليس آخر جلستين في «بيت المقدس»

قرار وتطور جديد في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تنظيم بيت المقدس»، شهدته قاعة محكمة الجنايات بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، حيث كان مقررا أن تنطق المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، بحكمها في القضية التي يحاكم فيها 213 متهما من أخطر العناصر الإرهابية -حسب التحقيقات- على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيال رجال الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية.
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