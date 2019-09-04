جريمة

كشف غموض اختفاء ربة منزل وطالبة بالقناطر الخيرية

تحرير:علاء النجار ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأربعاء، من كشف غموض اختفاء طالبة وربة منزل متزوجة حديثا منذ أسبوعين، في قرية بهادة بالقناطر الخيرية، وتبين أن تغيبهما لم يستمر أكثر من 24 ساعة، وأن الطالبة كانت تتنزه مع بعض أصحابها قبل بدء الدراسة، والعروس كانت في زيارة لإحدى صديقاتها ولم تخبر أحدا بها. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد محمد عشماوي، مدير مباحث القناطر الخيرية، بورود بلاغين باختفاء طالبة وربة منزل في ظروف غامضة بقرية بهادة بدائرة المركز.
تشكل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائي، وقاده العميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وتبين اختفاء ربة منزل تدعى "ولاء. س. ر" متزوجة منذ 15 يوما، واختفاء طالبة أخرى تدعى "زينب. ف. ب". ونجح فريق البحث في كشف غموض الواقعتين، حيث تبلغ من أسرتي الطالبة والعروس عودتهما، وبسؤالهما
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النائب-صلاح-عيسى

تجديد حبس صلاح عيسى 15 يومًا فى «رشوة المقابر»

أمر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، بتجديد حبس النائب البرلماني صلاح عيسى واثنين آخرين، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 520 لسنة 2019 أمن دولة عليا، في اتهامهم بطلب وتلقي رشاوٍ بمبلغ مالي مليون ومئتي ألف جنيه لاستخدام النائب نفوذه لدى محافظة الإسكندرية لإنهاء تراخيص جبانات بنطاق حي شرق الإسكندرية، وذلك بعدما قررت اللجنة الدستورية والتشريعية رفع الحصانة عن النائب بناءً على الطلب المقدم من النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة.
متهم-المطرية

سقوط حداد في قبضة مباحث المطرية حول مسكنه لورشة سلاح

نجحت مباحث المطرية، اليوم الأربعاء، في القبض على حداد، لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، بعدما حول مسكنه إلى وكر إجرامي «ورشة» لتصنيع السلاح، بغرض الاتجار فيه وتحقيق أرباح مادية كبيرة، وتبين من توقيع الكشف الجنائي على المتهم المضبوط سابقة اتهامه في 11 قضية، آخرها قضية تصنيع أسلحة نارية داخل مسكنه، ومزاولته نشاطا إجراميا بالمخالفة للقانون، قبل أن يتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
محاكمة-هشام-عبد-الباسط

براءة رئيس حي الدقي وآخرين من تهمة الرشوة

قضت، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات الجيزة ببراءة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا برشوة حي الدقي، وهم كل من "نادر. س" (محبوس)، رئيس حى الدقى سابقًا، و"مارى. ي"، مديرة الإدارة الهندسية بحى الدقى، و"مدحت. ر" مهندس معمارى وصاحب مكتب، و"حشمت. ج"، و"هانى. ع"، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة تسويق، والذين نسبت لهم التحقيقات طلب وتعاطي رشاوى، وصدر الحكم برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي وإيهاب الطنطاوي ومحمد بسيوني، وسكرتارية صلاح مصطفى.
طعن-بالسكين

تجديد حبس المتهمين في جريمة «الذبح والنقاب» بالشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة مشتول السوق الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بتجديد حبس أربعة أشخاص، بينهم امرأة كانت ترتدي «نقاب» ونجلها وشقيقها، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم باستدراج سائق دراجة بخارية بثلاث عجلات «توكتوك»، بحجة توصيلهم، قبل أن يحاولوا سرقة دراجته، ولما فشلوا في ذلك تعدوا عليه بأسلحة بيضاء «مطاوٍ»، وأصابوه بجروح قطعية بالرقبة واليدين، فيما احتاج جرح رقبته إلى أربعة وأربعين غرزة طبية لتقطيبه.
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هيروين

سقوط «مارش» و«وسكي» بهيروين وخرطوش في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اليوم الثلاثاء، من ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بالاتجار فى مخدر الهيروين وتوزيعه على عملائهما بدائرة القناطر الخيرية والخصوص، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ضبط "محمد ي ع" وشهرته "مارش - 28 عاما" و"محمود - ص ع" وشهرته "وسكي" 30 عاما وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي نصف كيلو جرام ومبالغ مالية وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار ودراجة نارية وهواتف محمولة.
حشيش

ضبط عاطلين بـ2 كيلو هيروين وحشيش في القناطر الخيرية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية اليوم الإثنين القبض على عاطلين وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين الخام والحشيش قبل توزيعها على عملائهما بدائرة القناطر الخيرية وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات . تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا من رئيس مباحث القناطر الخيرية يفيد ضبط مصطفى م ع 32 عاما عاطل وسامح غ ع 33 عاما عاطل وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش والهيروين تقدر بحوالى 2 كيلو جرامات ومبالغ مالية وهواتف محمولة .
طعن-بالسكين

جريمة الزرايب..سائق يمزق جسد زوجته ويسلم نفسه للشرطة

قتل سائق زوجته بسلاح أبيض "سكين" في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، وقام بتسليم نفسه إلى قسم الشرطة، حيث تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد حضور شخص يدعى "عوض س م - 45 عاما - سائق" إلى قسم شرطة الخصوص،- مقيم بحي الزرايب بمنطقة الخصوص، وقرر قيامه بقتل زوجته "مروة ا ا - 36 عاما - ربة منزل" حيث قام بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض "سكين" وذلك بطعنة نافذة بالصدر من الجهة اليسرى حيث لفظت أنفاسها الأخيرة، وذلك على إثر خلافات بينهما.
غرق-طفل-فى-ترعة النوبارية-وانتشال جثته-بعد-يومين (4)

نفسيتي تعبانة.. إنقاذ طالب حاول الانتحار قفزا بالنيل

«اقف هنا يا أسطي»، بشكل مفاجئ وغريب طلب صبي من سائق سيارة ميكروباص أن يتوقف فى منتصف كوبري على النيل، بدائرة قسم شرطة الساحل، وتعجب الأهالي من مبرر نزوله في ذلك المكان، وما هى إلا ثوان وتحرك رجال الإنقاذ إلى داخل مياه نهر النيل، إذ تبين أن الصبي قفز فيه محاولًا الانتحار لمروره بضائقة نفسية، وتمكن رجال الإنقاذ من انتشاله وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة له لمساعدته على التنفس والتخلص من المياه التى كادت تسد مجرى الرئة وتقتله، وبمناقشته قال إنه متأزم نفسيا وأراد التخلص من حياته بالقفز فى النيل.
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