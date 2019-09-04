كشف غموض اختفاء ربة منزل وطالبة بالقناطر الخيرية

تحرير:علاء النجار ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

صورة أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأربعاء، من كشف غموض اختفاء طالبة وربة منزل متزوجة حديثا منذ أسبوعين، في قرية بهادة بالقناطر الخيرية، وتبين أن تغيبهما لم يستمر أكثر من 24 ساعة، وأن الطالبة كانت تتنزه مع بعض أصحابها قبل بدء الدراسة، والعروس كانت في زيارة لإحدى صديقاتها ولم تخبر أحدا بها. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد محمد عشماوي، مدير مباحث القناطر الخيرية، بورود بلاغين باختفاء طالبة وربة منزل في ظروف غامضة بقرية بهادة بدائرة المركز.

تشكل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائي، وقاده العميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وتبين اختفاء ربة منزل تدعى "ولاء. س. ر" متزوجة منذ 15 يوما، واختفاء طالبة أخرى تدعى "زينب. ف. ب". ونجح فريق البحث في كشف غموض الواقعتين، حيث تبلغ من أسرتي الطالبة والعروس عودتهما، وبسؤالهما