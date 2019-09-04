الاتحاد التونسي يشيد بعودة علي معلول للمنتخب

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م

علي معلول

أشاد واصف جليل، نائب رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، بقرار عودة الدولي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لصفوف منتخب نسور قرطاج، وقال واصف في تصريحات تليفزيونية: «معلول عاد لمكانه الطبيعي في المنتخب بعد تغيير الجهاز الفني وإسناد المهمة للمدرب منذر الكبير. معلول انتظم في تدريبات المنتخب والأجواء طيبة بالمعسكر»، وأوضح: «وافقنا على مشاركة الثنائي حمدي النقاز وفرجاني ساسي في مباراة نهائي كأس مصر بعد عرض الأمر على المدير الفني منذر الكبير».

وتابع جليل: «بمجرد عرض أمر مشاركة ثنائي الزمالك مع فريقهما في كأس مصر، لم يمانع المدرب استكمال اللاعبين مشواريهما مع القلعة البيضاء في البطولة»، مشددًا على أنها «خطوة جيدة لهما، في ضوء العلاقات المميزة التي تجمعنا بإدارة نادي الزمالك». وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عودة علي

وتابع جليل: «بمجرد عرض أمر مشاركة ثنائي الزمالك مع فريقهما في كأس مصر، لم يمانع المدرب استكمال اللاعبين مشواريهما مع القلعة البيضاء في البطولة»، مشددًا على أنها «خطوة جيدة لهما، في ضوء العلاقات المميزة التي تجمعنا بإدارة نادي الزمالك».



وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عودة علي معلول، ظهير الأهلي، لصفوف المنتخب التونسي، بعد أن غاب عن نسور قرطاج في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر مؤخرًا، بقرار من المدرب الفرنسي آلان جيريس.



وأعرب معلول عن سعادته بالعودة مجددا للمنتخب التونسي، قائلا: «بالطبع أنا سعيد لأنني عدت إلى عائلتي، وبالفعل لم تكن فترة آلان جيريس المدرب السابق للمنتخب جيدة بالنسبة لي، لكنني كنت أشجع تونس من كل قلبي في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة، وكنت أتمنى وصوله للنهائي وتتويجه بلقب البطولة».



