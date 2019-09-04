جريمة

«الملاك والدجال».. أبو عاشور اغتصب «ريتاج» ثم قتلها

غلبته شهوته وزاغ بصره على ذات الـ12 عاما وتعدى عليها بكل وحشية وقال للنيابة: «كنت باعالجها والجن هو اللي عاشرها».. والجنايات تعاقبه بالسجن المؤبد
تحرير:تهامى البندارى ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م
جثة طفلة- أرشيفية
جثة طفلة- أرشيفية
«عرفت إن في جن لابسها واغتصبها قدام عينى وأنا كنت باكشف عليها»، كلمات أدلى بها «أيمن.ك.ع» أمام نيابة حوادث شرق القاهرة، معترفا بجريمته النكراء باغتصاب فتاة صغيرة لم تتخط الـ12 ربيعا من عمرها، والتخلص من حياتها خشية افتضاح أمره وكشف حقيقة ما جرى لها، وقف العاطل يروى مشاهد اغتصاب الملاك البريء، متجردا من أبسط معاني الرحمة والإنسانية، متخفيا خلف بعض الشعارات التي يرددها موهما جيرانه وسكان منطقته بقدرته على العلاج من الجن من خلال تلاوة بعض الآيات القرآنية والأذكار التي بإمكانها صرف الجن والجان.
أبو عاشور بأى ذنب قتلت «ريتاج»؟، ما الجرم الذي أقدمت عليه الطفلة الصغيرة ليكون مصيرها الكفن؟، ماذا فعلت تلكم الملاك البريء ليكون مصيرها الموت؟، تفاصيل الجريمة المثيرة كشفت عنها أوراق القضية 12857 لسنة 2019 جنايات كلى شمال القاهرة، والتي حصلت «التحرير» على تفاصيلها، فالمتهم الملقب
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النائب-صلاح-عيسى

تجديد حبس صلاح عيسى 15 يومًا فى «رشوة المقابر»

أمر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، بتجديد حبس النائب البرلماني صلاح عيسى واثنين آخرين، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 520 لسنة 2019 أمن دولة عليا، في اتهامهم بطلب وتلقي رشاوٍ بمبلغ مالي مليون ومئتي ألف جنيه لاستخدام النائب نفوذه لدى محافظة الإسكندرية لإنهاء تراخيص جبانات بنطاق حي شرق الإسكندرية، وذلك بعدما قررت اللجنة الدستورية والتشريعية رفع الحصانة عن النائب بناءً على الطلب المقدم من النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة.
متهم-المطرية

سقوط حداد في قبضة مباحث المطرية حول مسكنه لورشة سلاح

نجحت مباحث المطرية، اليوم الأربعاء، في القبض على حداد، لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، بعدما حول مسكنه إلى وكر إجرامي «ورشة» لتصنيع السلاح، بغرض الاتجار فيه وتحقيق أرباح مادية كبيرة، وتبين من توقيع الكشف الجنائي على المتهم المضبوط سابقة اتهامه في 11 قضية، آخرها قضية تصنيع أسلحة نارية داخل مسكنه، ومزاولته نشاطا إجراميا بالمخالفة للقانون، قبل أن يتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
محاكمة-هشام-عبد-الباسط

براءة رئيس حي الدقي وآخرين من تهمة الرشوة

قضت، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات الجيزة ببراءة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا برشوة حي الدقي، وهم كل من "نادر. س" (محبوس)، رئيس حى الدقى سابقًا، و"مارى. ي"، مديرة الإدارة الهندسية بحى الدقى، و"مدحت. ر" مهندس معمارى وصاحب مكتب، و"حشمت. ج"، و"هانى. ع"، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة تسويق، والذين نسبت لهم التحقيقات طلب وتعاطي رشاوى، وصدر الحكم برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي وإيهاب الطنطاوي ومحمد بسيوني، وسكرتارية صلاح مصطفى.
طعن-بالسكين

تجديد حبس المتهمين في جريمة «الذبح والنقاب» بالشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة مشتول السوق الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بتجديد حبس أربعة أشخاص، بينهم امرأة كانت ترتدي «نقاب» ونجلها وشقيقها، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم باستدراج سائق دراجة بخارية بثلاث عجلات «توكتوك»، بحجة توصيلهم، قبل أن يحاولوا سرقة دراجته، ولما فشلوا في ذلك تعدوا عليه بأسلحة بيضاء «مطاوٍ»، وأصابوه بجروح قطعية بالرقبة واليدين، فيما احتاج جرح رقبته إلى أربعة وأربعين غرزة طبية لتقطيبه.
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قفاص-محكمة (1)

بتهمة زعزعة الثقة.. تجديد حبس 10 متهمين 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 10 متهمين، 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في بث أخبار وشائعات من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف، والترويج لأغراض جماعة إرهابية تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وقبلت المحكمة استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار إخلاء سبيلهم الصادر أمس الإثنين.
محكمة-ارشفية

وفاة مستشار بجنايات الزقازيق داخل المحكمة

لفظ المستشار محمد محمد ناجي علي، عضو الهيئة بمحكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، أنفاسه الأخيرة، اليوم الأربعاء؛ أثناء تواجده في الاستراحة الخاصة قبل التوجه إلى قاعة المحكمة لممارسة عمله كعضو يمين بالهيئة، حيث تبين إصابته بأزمة قلبية، وعندما حاول الحارس إفاقته ظنًا منه أنه نائم، تأكد من وفاته جراء الأزمة التي أودت بحياته، فيما أفاد تقرير مفتش الصحة بحدوث الوفاة نتيجة احتشاء بعضلة القلب، وبالعرض على نيابة الزقازيق العامة، صرحت بدفن الجثمان لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.
الطفلة-سندس

إحالة المتهمين بقتل «سندس» بالإسكندرية للجنايات

قررت نيابة مينا البصل غرب الإسكندرية إحالة، كل من "ع. ر. س" سائق توك توك و شقيقته "ع" ربة منزل، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني لاتهامهما بقتل الطفلة "سندس. أ. م" وسرقتها. تعود الواقعة في القضية 12223 لسنة 2019 جنايات قسم مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من المدعوة "ن. م. ال" عاملة ببنك بتغيب ابنتها 6 سنوات بأحد شوارع القسم.
جثة-طفل

ذنب «فارس».. عشماوي ينهي رحلة تعذيب «ملاك التبين»

ماذا اقترف «فارس» ليلحق بتعداد الضحايا في جرائم أزواج الأمهات؟ ماذا فعل هذا الطفل الصغير ليصبح جثة هامدة؟ ما الجرم الذي ارتكبه ليلقى مصيره بهذه الطريقة البشعة؟ أسئلة كثيرة وعلامات تعجب أزاحت عنها محكمة جنايات القاهرة الستار خلال حكمها بالإعدام على عاطل بمنطقة التبين والمؤبد لزوجته، إذ كشفت المحكمة في حيثيات حكمها أن زوج الأم الجاني هو من قتل الصغير، صاحب الخمس سنوات، بدم بارد، بعد وصلة من الضرب المستمر والتعذيب، إلا أن قضاء الله في الأرض اقتص لدماء «فارس».
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