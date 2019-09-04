حبس مراهق سحل طفلة دافعت عن شرفها بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

صورة أرشيفية

أصدرت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بحبس مراهق، في السادسة عشرة من عمره، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بخطف طفلة ومحاولة اغتصابها بالقوة وسط الزراعات بقرية «كفر جمعة» التابعة لدائرة المركز، بعدما استغل خلوّ الشارع من المارة، وجذبها حال ذهابها لحضور درس في المرحلة الإعدادية بالكفر، محاولا تجريدها من أعز ما تملكه، لكنها ضربت مثالا في الشجاعة والرفض، ما دفعه إلى سحلها وضربها بشدة في الوجه والعينين.

البداية كانت بورود بلاغ من «محمد عبد العزيز» عامل، مقيم بإحدى العزب التابعة لقرية «طاروط» بدائرة مركز شرطة الزقازيق، يتهم فيه شابا بخطف ابنته الطفلة «آلاء» 14 سنة، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، وذلك في أثناء توجهها لحضور درس بكفر «جمعة»، وحاول معاشرتها