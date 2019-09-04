حبس مراهق سحل طفلة دافعت عن شرفها بالشرقية
تحرير:إسلام عبد الخالق
٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م
صورة أرشيفية
أصدرت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بحبس مراهق، في السادسة عشرة من عمره، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بخطف طفلة ومحاولة اغتصابها بالقوة وسط الزراعات بقرية «كفر جمعة» التابعة لدائرة المركز، بعدما استغل خلوّ الشارع من المارة، وجذبها حال ذهابها لحضور درس في المرحلة الإعدادية بالكفر، محاولا تجريدها من أعز ما تملكه، لكنها ضربت مثالا في الشجاعة والرفض، ما دفعه إلى سحلها وضربها بشدة في الوجه والعينين.
البداية كانت بورود بلاغ من «محمد عبد العزيز» عامل، مقيم بإحدى العزب التابعة لقرية «طاروط» بدائرة مركز شرطة الزقازيق، يتهم فيه شابا بخطف ابنته الطفلة «آلاء» 14 سنة، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، وذلك في أثناء توجهها لحضور درس بكفر «جمعة»، وحاول معاشرتها
البداية كانت بورود بلاغ من «محمد عبد العزيز» عامل، مقيم بإحدى العزب التابعة لقرية «طاروط» بدائرة مركز شرطة الزقازيق، يتهم فيه شابا بخطف ابنته الطفلة «آلاء» 14 سنة، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، وذلك في أثناء توجهها لحضور درس بكفر «جمعة»، وحاول معاشرتها جنسيا بالقوة داخل الزراعات، إلا أن الطفلة تمكنت من الدفاع عن شرفها، بينما راح المتهم يوجه لها اللكمات، ما أصابها بكدمات شديدة وسحجات بالوجه وتورم بالعينين، فضلًا عن دخولها في حالة نفسية سيئة.
وتوصلت جهود فريق البحث الجنائي، الذي قاده الرائد أحمد متولي، رئيس مباحث مركز شرطة الزقازيق، إلى تحديد هوية المتهم، الذي تبين أنه المدعو «جمال. ال. ش» 16 سنة، من كفر جمعة.
جرى ضبط المتهم، بينما حمل محضر الواقعة رقم 38364 جُنح الزقازيق لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.