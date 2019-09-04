الصحة توضح حقيقة فرض رسوم على خدمات طوارئ الإسعاف

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

الإسعاف

أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، بيانا، أوضح فيه حقيقة ما تردد عن فرض رسوم على خدمات الطوارئ بهيئة الإسعاف في لائحة الأسعار الجديدة لافتا إلى أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، للرد على هذه الأنباء، والتي نفت ما تداوله في هذا الخصوص، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول فرض أي رسوم على خدمة الطوارئ بهيئة الإسعاف، مُوضحةً أن جميع الخدمات الإسعافية الطارئة تُقدم بالمجان تماما دون تحمل المريض أي تكلفة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين.

وأضافت وزارة الصحة، أن لائحة الأسعار الجديدة للخدمات بهيئة الإسعاف تُطبَق فقط على الحالات غير الطارئة والتعاقدات والتأمينات والأكسجين، ومنها خدمة النقل الأساسية داخل المحافظة الواحدة، مضيفةً أن هذه الزيادة جاءت لتغطية قيمة التشغيل خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الصيانة والوقود وعدم تعديل لائحة أسعار خدمات