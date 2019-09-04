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الصحة توضح حقيقة فرض رسوم على خدمات طوارئ الإسعاف

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م
الإسعاف
الإسعاف
أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، بيانا، أوضح فيه حقيقة ما تردد عن فرض رسوم على خدمات الطوارئ بهيئة الإسعاف في لائحة الأسعار الجديدة لافتا إلى أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، للرد على هذه الأنباء، والتي نفت ما تداوله في هذا الخصوص، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول فرض أي رسوم على خدمة الطوارئ بهيئة الإسعاف، مُوضحةً أن جميع الخدمات الإسعافية الطارئة تُقدم بالمجان تماما دون تحمل المريض أي تكلفة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين.
وأضافت وزارة الصحة، أن لائحة الأسعار الجديدة للخدمات بهيئة الإسعاف تُطبَق فقط على الحالات غير الطارئة والتعاقدات والتأمينات والأكسجين، ومنها خدمة النقل الأساسية داخل المحافظة الواحدة، مضيفةً أن هذه الزيادة جاءت لتغطية قيمة التشغيل خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الصيانة والوقود وعدم تعديل لائحة أسعار خدمات
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البنك-المركزي

الحكومة: لا نجبر أصحاب شهادات قناة السويس على شيء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير رصد الشائعات والرد عليها، ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي، عن إجبار أصحاب شهادات قناة السويس على الدخول في أوعية ادخارية جديدة. إذ أكد البنك ‏المركزي أنه لم يتم ‏إجبار أي ‏مواطن من أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة أو ‏غيرها على الدخول في أوعية ادخارية جديدة، مُوضحاً استعداد البنوك المُصدرة لشهادات قناة السويس لرد قيمة هذه الشهادات بدايةً من 5 سبتمبر 2019 حتى 16 من الشهر ذاته، وذلك وفقاً لموعد استحقاق الشهادات، مُشدداً على أن قرار الدخول في أوعية ادخارية جديدة هو قرار اختياري يرجع لصاحب الشهادة.
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

الحكومة تحسم جدل رحلات العمرة المجانية للعاملين بالخارج

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن إعلان وزارة القوى العاملة تنظيم رحلات عمرة مجانية للعمالة المصرية بالخارج، عاري تماما عن الصحة، وأوضح المركز في تقرير كشف الحقائق، اليوم الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة القوى العاملة، ونفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تنظيم الوزارة رحلات عمرة مجانية للعمالة المصرية بالخارج، وأن الوزارة لم يصدر عنها أي تصريحات أو إعلانات في هذا الشأن، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة بين المصريين.
نبيلة-مكرم (2)

هل تجمع الحكومة تبرعات من المصريين بالخارج؟.. رد حاسم

علق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ما تداولته مواقع إلكترونية وبعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن جمع وزارة الهجرة تبرعات من المصريين المقيمين بالخارج لتمويل مؤتمرات الوزارة مع الجاليات المصرية ومنها «ملتقى أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج» الذي عقد في الفترة من 27 إلى 29 أغسطس 2019، مؤكدا أنه عاري تماما من الصحة. وأوضح المركز في تقرير كشف الحقائق، أنه تواصل مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج, والتي نفت تلك الأنباء تماما، وأنه لا صحة على الإطلاق لجمع الوزارة أي تبرعات من الجاليات المصرية بالخارج تحت أي مسمى.
السفينة MSC GULSUN تعبر القناة في أول رحلة لها عبر قناة السويس 9أغسطس 2019

الحكومة عن تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس: العكس هو الصحيح

علق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس لاتخاذها مسارات بديلة، ما يهدد إيرادات قناة السويس، مؤكدا أنه عاري تمامًا عن الصحة، وأوضح المركز في تقرير كشف الحقائق، اليوم الأربعاء، أنه تواصل مع هيئة قناة السويس، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس لاتخاذها مسارات بديلة، بل على العكس فإن القناة تشهد تزايداً ملحوظاً في عدد السفن المارة من خلالها.
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ألبان-الأطفال

الصحة عن استيراد ألبان أطفال غير مطابقة للمواصفات: بلبلة

علق المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، على ما تردد من أنباء حول استيراد ألبان أطفال غير مُطابقة للمواصفات ودخولها السوق المصرى، مشيرا إلى أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، ونفت تماما ما يتردد عن استيراد ألبان أطفال غير مطابقة للمواصفات، مؤكدة سلامة جميع عبوات ألبان الأطفال المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق المصرية، ومطابقتها لكافة المعايير والمواصفات القياسية العالمية، وأن كل ما يثار حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.
مستشفى-الجامعه-بالزقازيق

887 ألف جراحة.. كشف حساب المستشفيات الجامعية أمام الحكومة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الدور الذي تقوم به المستشفيات الجامعية في مجال التعليم والبحث العلمي والعلاج، وأهمية التعاون القائم بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، مشددا على أهمية التركيز على جوانب التدريب والتأهيل في كافة القطاعات الصحية، ومسايرة التطور العلمي في مجالات البحوث الطبية، بما يسهم في توفير أعلى قدر من الرعاية الطبية للمواطنين.
رئاسة-مجلس-الوزراء

مشروع قانون لإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، المكون من 14 مادة، بخلاف مواد الإصدار، ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، بالإضافة إلى دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والاطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفي موازنة الدولة لتغطيتها.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد، التأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة، نظرا لما تنفذه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.وذكرت الهيئة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط القاهرة/ الإسكندرية يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط القاهرة/ أسيوط 30 دقيقة، وأسيوط/ أسوان 30 دقيقة، وعلى خط بنها/ بورسعيد 30 دقيقة، وخط طنطا/ المنصورة/ دمياط مدة 25 دقيقة.وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك.
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