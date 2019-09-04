تجديد حبس المتهمين في جريمة «الذبح والنقاب» بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

صورة أرشيفية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة مشتول السوق الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بتجديد حبس أربعة أشخاص، بينهم امرأة كانت ترتدي «نقاب» ونجلها وشقيقها، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم باستدراج سائق دراجة بخارية بثلاث عجلات «توكتوك»، بحجة توصيلهم، قبل أن يحاولوا سرقة دراجته، ولما فشلوا في ذلك تعدوا عليه بأسلحة بيضاء «مطاوٍ»، وأصابوه بجروح قطعية بالرقبة واليدين، فيما احتاج جرح رقبته إلى أربعة وأربعين غرزة طبية لتقطيبه.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى «مشتول السوق» المركزي، بوصول المدعو «محمود أشرف» 17 عامًا، سائق «توكتوك»، مُقيم بدائرة المركز، مصابًا بجروح قطعية بالرقبة واليدين،