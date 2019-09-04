تجديد حبس المتهمين في جريمة «الذبح والنقاب» بالشرقية
تحرير:إسلام عبدالخالق
٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م
صورة أرشيفية
أصدر قاضي المعارضات بمحكمة مشتول السوق الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بتجديد حبس أربعة أشخاص، بينهم امرأة كانت ترتدي «نقاب» ونجلها وشقيقها، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم باستدراج سائق دراجة بخارية بثلاث عجلات «توكتوك»، بحجة توصيلهم، قبل أن يحاولوا سرقة دراجته، ولما فشلوا في ذلك تعدوا عليه بأسلحة بيضاء «مطاوٍ»، وأصابوه بجروح قطعية بالرقبة واليدين، فيما احتاج جرح رقبته إلى أربعة وأربعين غرزة طبية لتقطيبه.
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى «مشتول السوق» المركزي، بوصول المدعو «محمود أشرف» 17 عامًا، سائق «توكتوك»، مُقيم بدائرة المركز، مصابًا بجروح قطعية بالرقبة واليدين،
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى «مشتول السوق» المركزي، بوصول المدعو «محمود أشرف» 17 عامًا، سائق «توكتوك»، مُقيم بدائرة المركز، مصابًا بجروح قطعية بالرقبة واليدين، وجرح الرقبة بطول 20 سنتيمترا، استلزم تقطيبه 44 غرزة طبية.
وتبين أنه أثناء قيادة المجني عليه للتوكتوك، فوجئ بثلاثة رجال وامرأة، ترتدي نقابا، يستوقفونه لتوصيلهم إلى قرية «المناصرة»، وفي الطريق طلبوا منه النزول محاولين سرقة التوكتوك، إلا أنه قاومهم، فما كان منهم إلا أن أخرجوا أسلحة بيضاء «مطاوٍ» كانت بحوزتهم، وتعدوا عليه بها ولاذوا بالفرار.
جرى ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5561 جُنح مشتول السوق لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.