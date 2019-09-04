نتنياهو يتولى 4 حقائب وزارية في حكومة إسرائيل

تحرير:وكالات ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

نتنياهو

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، قرارًا بتعيين نفسه لمنصب وزير الرفاه بعد استقالة حاييم كاتس من هذا المنصب الشهر الماضي بسبب فتح تحقيق معه في قضية فساد. وأبلغت الحكومة الإسرائيلية، الكنيست رسميا، بأن نتنياهو نفسه سيحتل هذا المنصب بدلًا من تعيين عضو آخر من حزبه "الليكود" له، ليصبح بذلك يتولى 4 حقائب وزارية، بالإضافة إلى رئاسة الحكومة، وهي الدفاع والصحة والرفاه والشتات. قرار نتنياهو أثار تساؤلات عديدة في المجتمع الإسرائيلي، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات.

وترك وزير الرفاه السابق كاتس منصبه في الشهر الماضي بعد أن أعلن النائب العام أفيحاي ماندلبليت عن نيته توجيه لائحة اتهام إليه بتهمة خيانة الأمانة والفساد. ومن المتوقع أن يبحث كاتس الذي لا يزال عضوا في الكنيست عن الحصانة البرلمانية قبل الانتخابات المقبلة في 17 سبتمبر، غير أنه من غير الواضح ما إذا كان سينجح