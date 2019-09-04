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الدولار يتراجع أمام الجنيه.. والبنك الأهلي أقل سعر

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م
الدولار
الدولار
شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا جديدا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي والمصرف المتحد بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.59 جنيه للبيع، و16.49 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي بواقع قرشين ليسجل أيضا 16.59 جنيه للبيع، و16.49 جنيه للشراء.
وتراجع سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات بواقع قرشين ليسجل نحو 16.60 جنيه للبيع، و16.50 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.60 جنيه للبيع، و16.50 جنيه للشراء. بينما استقر سعر الدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، والبنك
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مصنع-تجميع -السيارات -في -مصر (1)

إستراتيجية حكومية| مصر مركز إقليمي لصناعة السيارات

استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء، خلال اجتماعها أمس، ملامح إستراتيجية مقترحة لتحفيز صناعة السيارات في مصر، وذلك في ظل تراجع حجم إنتاج السيارات في مصر (التجميع المحلي)، بنسبة تزيد على 39%، خلال آخر 10 سنوات، إذ سجل عام 2018 نحو 71 ألفًا و400 سيارة، بعدما كانت 117 ألف سيارة في عام 2010، كما تواجه مبيعات السيارات المجمعة محليا تراجعا كبيرا، فما مستقبل هذه الصناعة؟ وما ملامح هذه الإستراتيجية الجديدة؟
البنك-المركزي

ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 44.9 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 44.969 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، في مقابل 44.916 مليار دولار بنهاية شهر يوليو السابق عليه، بزيادة بلغت 53 مليون دولار. ويتكون مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي.
منتجات-البان

هل ترتفع أسعار السلع الغذائية قبل الموسم الدراسي؟

عدد من السلع يرتبط إلى حد كبير بموسم المدارس، منها على سبيل المثال البيض والألبان والجبن والدواجن، خاصة الشرائح منها وكذلك اللحوم المصنعة المستخدمة فى وجبة الغداء للأطفال، فضلا عن بعض أصناف الخضراوات والفاكهة، ويترقب المواطنون تحرك الأسعار مع بدء الموسم الدراسي، وهو الأمر الذى تنبهت إليه وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعض الجهات الأخرى التى أصبح لها دور سلعي فى السوق المصري كمنافذ وزارة الداخلية والقوات المسلحة، فقاموا بتوفير هذه السلع مع المستلزمات المكتبية والمدرسية لسد احتياجات المواطنين.
تعاملات بنكية (2)

قبل رد حصيلتها.. بدائل شهادات قناة السويس في البنوك

تبدأ 4 بنوك غدا، الخميس، رد حصيلة شهادات استثمار قناة السويس والتي تبلغ نحو 64 مليار جنيه، وهي بنوك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس. ومن المقرر أن تقوم هذه البنوك اليوم، الأربعاء، بتحويل قيمة الشهادات وعوائدها عن الربع الأخير إلى الحسابات الجارية لأصحابها، تمهيدا للصرف غدا، وعلى مدار أسبوعين متتالين. وطرحت شهادات قناة السويس خلال عام 2014 ولمدة 5 سنوات، وتم استثمارها من قبل المواطنين لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، بعائد 12% سنويا خلال أول عامين، ثم وصل حاليا إلى 15.5%.
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تعاملات بنكية (2)

قبل رد حصيلتها.. بدائل شهادات قناة السويس في البنوك

تبدأ 4 بنوك غدا، الخميس، رد حصيلة شهادات استثمار قناة السويس والتي تبلغ نحو 64 مليار جنيه، وهي بنوك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس. ومن المقرر أن تقوم هذه البنوك اليوم، الأربعاء، بتحويل قيمة الشهادات وعوائدها عن الربع الأخير إلى الحسابات الجارية لأصحابها، تمهيدا للصرف غدا، وعلى مدار أسبوعين متتالين. وطرحت شهادات قناة السويس خلال عام 2014 ولمدة 5 سنوات، وتم استثمارها من قبل المواطنين لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، بعائد 12% سنويا خلال أول عامين، ثم وصل حاليا إلى 15.5%.
اموال

3 عوامل أدت إلى تراجع عائد أدوات الدين لأدنى مستوى

تراجعت الفائدة على أدوات الدين التي تصدرها الحكومة والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة لأدنى مستوى لها منذ التعويم، خلال الأسبوع الجاري، حيث انخفض العائد على السندات أجل 5 سنوات بمعدل 1.37 نقطة أساس خلال عطاء أمس ليصل إلى 14.44%، في مقابل نحو 15.81% خلال الأسبوع الماضي، وانخفض العائد على السندات أجل 10 سنوات لتصل إلى 14.68% مقابل 15.55% بتراجع 87 نقطة أساس. كما تراجعت الفائدة على أذون الخزانة أجلى 91 و273 يومًا 1.5%، لكل منهما، لينخفض المتوسط المرجح للفائدة إلى 16.44% مقابل 17.9%، وانخفض العائد على أذون أجل 273 يومًا إلى 16.378% مقابل 17.882%.
دولارات

انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك المصري الخليجي بواقع 5 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 16.60 جنيه للبيع، و16.50 جنيه للشراء.
الجنية-المصري

فقد 7 قروش.. الجنيه يبدأ مرحلة التراجع أمام الدولار

شهدت أسعار صرف الجنيه المصري تراجعا ملحوظا أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، مع عودة التعاملات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، لينخفض سعر الجنيه بنحو 7 قروش أمام العملة الخضراء على مدار يومين متتاليين، وهو ما يخالف توقعات شركات الأبحاث وخبراء الاقتصاد باستمرار صعود العملة المحلية بداية من العام الجاري وحتى العام المقبل 2020. وتدور أسعار الدولار الأمريكي حاليا ما بين 16.65 جنيه للبيع، و16.54 جنيه، في مقابل نحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه، بحسب متوسط الأسعار في البنوك العاملة في مصر.
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