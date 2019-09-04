الدولار يتراجع أمام الجنيه.. والبنك الأهلي أقل سعر

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م

الدولار

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا جديدا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي والمصرف المتحد بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.59 جنيه للبيع، و16.49 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي بواقع قرشين ليسجل أيضا 16.59 جنيه للبيع، و16.49 جنيه للشراء.

وتراجع سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات بواقع قرشين ليسجل نحو 16.60 جنيه للبيع، و16.50 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.60 جنيه للبيع، و16.50 جنيه للشراء. بينما استقر سعر الدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، والبنك