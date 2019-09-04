تعيين أول أمرأة وزيرة للخارجية في تاريخ السودان

تحرير:وكالات ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م

حمدوك

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، موافقتها على أسماء وزراء المرحلة الانتقالية للوزارات المختلفة، وسلمت قائمة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تمهيدا للإعلان عنها، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط. وأضافت الصحيفة أن الحكومة تضم أول امرأة تتولى وزارة الخارجية في تاريخ السودان، وهي الدبلوماسية السابقة أسماء عبد الله، كما تضم التشكيلة 3 نساء أخريات، هن: "إنتصار الزين صغيرون للتعليم العالي، ولينا الشيخ لحقيبة التنمية الاجتماعية، وولاء البوشي للشباب والرياضة".

كان مصدر رفيع بقوى الحرية والتغيير قد كشف، أمس الثلاثاء، أن أبرز المرشحين الذين تم الاتفاق عليهم هم: وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر منيس، ووزارة المالية إبراهيم البدوي، ووزارة الصحة د. أكرم التوم، ووزارة الخارجية أسماء محمد عبد الله، ووزارة الإعلام فيصل محمد صالح، ووزارة التجارة والصناعة مدني عباس مدني،