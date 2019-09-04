سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

تعيين أول أمرأة وزيرة للخارجية في تاريخ السودان

تحرير:وكالات ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م
حمدوك
حمدوك
أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، موافقتها على أسماء وزراء المرحلة الانتقالية للوزارات المختلفة، وسلمت قائمة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تمهيدا للإعلان عنها، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط. وأضافت الصحيفة أن الحكومة تضم أول امرأة تتولى وزارة الخارجية في تاريخ السودان، وهي الدبلوماسية السابقة أسماء عبد الله، كما تضم التشكيلة 3 نساء أخريات، هن: "إنتصار الزين صغيرون للتعليم العالي، ولينا الشيخ لحقيبة التنمية الاجتماعية، وولاء البوشي للشباب والرياضة".
كان مصدر رفيع بقوى الحرية والتغيير قد كشف، أمس الثلاثاء، أن أبرز المرشحين الذين تم الاتفاق عليهم هم: وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر منيس، ووزارة المالية إبراهيم البدوي، ووزارة الصحة د. أكرم التوم، ووزارة الخارجية أسماء محمد عبد الله، ووزارة الإعلام فيصل محمد صالح، ووزارة التجارة والصناعة مدني عباس مدني،
اقرأ المزيد
صواريخ حوثية

سقوط صاروخ أطلقه الحوثي في صعدة اليمنية

أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الأربعاء، على إطلاق صاروخ باليستي من مديرية سحار بمحافظة صعدة، إلا أنه سقط بعد إطلاقه داخل مديرية الصفراء بالمحافظة ذاتها، وفقا للتحالف العربي. وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إن "ميليشيا الحوثي مستمرة في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر فى التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني".
عصام-احمد -لبشير

تحويل مالي لتركيا.. القبض على قيادي إسلامي بالسودان

أصدرت نيابة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السودانية، اليوم الأربعاء، أمرًا بالقبض على رئيس مجمع الفقه الإسلامي السابق والقيادي بالمؤتمر الوطني عصام أحمد البشير، بتهمة غسل الأموال. ويأتي قرار الاعتقال على خلفية الاشتباه في تحويل مالي من حسابه بأحد البنوك المحلية إلى حسابه ببنك تركي، بلغ 680 ألف يورو، كما حجزت النيابة أرصدته في البنوك التجارية بجانب حظره من السفر، وفقا لصحيفة "السوداني المحلية". وقال مصدر قضائي إن "اللجنة العليا لمكافحة الفساد السابقة اشتبهت في تحويلات مالية من حساب عصام البشير إلى الخارج، فأحالت الأمر إلى النيابة".
إيمانويل ماكرون

فلسطين ترحب بمقترحات ماكرون البديلة حول صفقة القرن

أبدت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ترحيبها بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مواصلة العمل على إيجاد مقترحات بديلة عن صفقة القرن من أجل حل القضية الفلسطينية، مؤكدة أن الإعلان يعكس إدراكا عالميا لمحاولة شطب القضية الفلسطينية عبر هذه الصفقة. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في مقابلة مع التليفزيون الفلسطيني: "إن تصريحات الرئيس ماكرون بشأن عمله على مقترحات بديلة، كونه لم يعد ينتظر صفقة القرن التي يعمل عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تؤكد إدراك العالم مساعي الصفقة لشطب القضية الفلسطينية".
العراق-والكويت (2)

الحدود بين الكويت والعراق.. تاريخ من الخلاف والنزاع

لا تزال الحدود بين الكويت والعراق مثار خلافات دائمة، إذ مرت بتاريخ طويل من الشد والجذب، فرغم أن العلاقات بين البلدين شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية مزيدا من التحسن المتسارع، فإن الكثير من الملفات العالقة بقيت دون حسم، وفي مقدمتها الحدود. وعادت الخلافات إلى الضوء بعد إعلان الكويت عن بناء منصة بحرية فوق منطقة "فشت العيج" البحرية، وهو ما دفع العراق للجوء إلى الأمم المتحدة، وتقديم شكوى اتهم فيها الكويت بمحاولة تغيير الحدود البحرية، كما اتهم في رسالته الكويت بأنها تتبع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود بين البلدين.
اقرأ المزيد من الأخبار
صحف سعودية

صحف سعودية: حكومة سودانية خلال 48 ساعة وضربة لجونسون

تناولت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء العديد من القضايا والموضوعات التي استعرضت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدر الشأن اليمني والتطورات في السودان والأوضاع في سوريا عناوين الصحف إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. نبدأ من اليمن ففي افتتاحيتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "الانتقالي مجدداً في جدة لإطلاق حوار عدن"، أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عيدروس الزبيدي وصل إلى جدة أمس، تلبية لدعوة الرياض لعقد حوار يجمع المجلس الانتقالي مع وفد الحكومة الشرعية بعد اندلاع أحداث عدن مطلع الشهر الماضي.
السودان

مرشحو حكومة السودان من بلاغات النيابة للفحص الأمني

بعد الغموض والتكتم الذي خيم على الأسماء المرشحة للحكومة السودانية المرتقبة، بدأ تداول تلك الأسماء في الوقت الذي يواصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مشاوراته لتشكيل الحكومة بعد اتفاقه مع قوى إعلان الحرية والتغيير الخميس، على تأجيل إعلانها لمدة 48 بعد تحفظه على بعض الأسماء في الحكومة الانتقالية. فقد كشف عضو المجلس السيادي الفريق الركن شمس الدين الكباشي، عن اختيار المكون العسكري بالمجلس الفريق شرطة الطريفي إدريس وزيراً للداخلية، فيما قالت صحيفة محلية وفقاً لمصادرها إنّه بات في حكم المؤكد تولي الفريق أول جمال عمر حقيبة وزارة الدفاع.
حمدوك

تسريب وخلافات وصدمة.. أزمة تشكيل حكومة ما بعد البشير

بعد حالة الترقب التي عاشها السودانيون، انتظارا للإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد الذي كان من المقرر أن يعلن عنه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خلال الساعات الماضية، جاء تأجيل إعلان الحكومة الانتقالية ليومين، ليثير حالة من التخبط والجدل، إذ كان مقرراً الأربعاء، الإعلان عن التشكيل الجديد وفقاً للجدول الزمني للوثيقة الدستورية.. تلك الحكومة التي يعقد عليها السودانيون آمالا كثيرة ستكون أمامها تحديات كبرى تتعلق بإنعاش الاقتصاد المنهار، وإنهاء النزاعات الداخلية، والتي ستقود المرحلة المقبلة بعد رحيل نظام الرئيس السابق عمر البشير.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: جدل في السودان وقطر تصفع تركيا

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية بين استعراض الأوضاع في فلسطين والمعارك في سوريا، كما استعرضت تطورات الشأن السودانى، وتناولت الصحف أيضا حرائق الأمازون كما سلطت الضوء على احتفال الإمارات بيوم المرأة. تحت عنوان "جدل في السودان بعد تسريب ترشيحات التغيير للوزارات"، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن تسريب قوائم قوى الحرية والتغيير للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية والمجالس القومية، التي بلغت 71 مرشحا ومرشحة لتولي 14 وزارة و4 مجالس عليا، قاد إلى جدل كبير في الأوساط السودانية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org