توضيح حكومي بخصوص العلاوات الخاصة ومعاش الأجر المتغير

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م

صرف معاشات - أرشيفية

ترددت خلال الأونة الأخيرة، أنباء عن امتناع وزارة التضامن عن إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير، تنفيذاً لحكم الجمعية العمومية بمجلس الدولة، لكن المركز الإعلامي، علق على هذه الأنباء في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، موضحا أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تماما، إذ أكدت أنه لا صحة لامتناع الوزارة عن إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المُتغيرة التي يُحسب عنها معاش الأجر المُتغير.

وشددت الوزارة، على أنها تقوم بالفعل بحساب العلاوات الخاصة التي لم تُضَم إلى الأجر الأساسي ضمن حساب الأجور المُتغيرة بنسبة 100%، وبالتالي ليس هناك أي صاحب معاش لم يتم إضافة تلك العلاوات لأجره المتغير، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف تضليل الرأي العام وإثارة