4 عوامل أدت إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر

أعلن البنك المركزي ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي لمصر ليقترب من مستوى 45 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، وأرجع الخبراء ذلك إلى عدة أسباب منها السياحة والصادرات والاستثمار
ارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 44.969 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، في مقابل 44.916 مليار دولار بنهاية شهر يوليو السابق عليه، بزيادة بلغت 53 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وحقق الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية مستويات قياسية منذ قرار تحرير سعر الصرف، ليصل إلى مستوى 44.9 مليار دولار، في مقابل نحو 16.4 مليار دولار خلال عام 2016، متجاوزاً بذلك أكبر رصيد للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية قبل ثورة يناير 2011، والمقدر بنحو 36 مليار دولار بنهاية عام 2010.
5.6 % ارتفاعا في حجم الاحتياطي النقدي خلال 7 شهور
سجل الاحتياطي النقدي نموا على مدار الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 5.6% مرتفعا بنحو 2.4 مليار دولار، ليسجل 44.9 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي، مقابل 42.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، بحسب بيانات البنك المركزي
وارتفع حجم الاحتياطي من النقد
5.6 % ارتفاعا في حجم الاحتياطي النقدي خلال 7 شهور
سجل الاحتياطي النقدي نموا على مدار الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 5.6% مرتفعا بنحو 2.4 مليار دولار، ليسجل 44.9 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي، مقابل 42.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، بحسب بيانات البنك المركزي
وارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي بقيمة بلغت نحو 57 مليون دولار بنهاية شهر مايو الماضي مسجلا نحو 44.275 مليار دولار، ثم ارتفع بقيمة بلغت نحو 75 مليون دولار بنهاية شهر يونيو الماضي مسجلا نحو 44.35 مليار دولار.
ويتكون مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي.
تحويلات المصريين في الخارج
قال الدكتور محسن خضير الخبير المصرفي، أن زيادة أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي تراجع إلى ارتفاع حجم تحويلات المصريين في الخارج، إلى جانب إيرادات السياحة.
وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 3 مليارات دولار خلال شهر مايو الماضي بزيادة 894.7 مليون دولار عن أبريل الذي سجلت خلاله مستوى 2.1 مليار دولار.
وارتفع حجم تحويلات المصريين المغتربين بالخارج إلى نحو 29 مليار دولار بنهاية 2018، مقارنة بنحو 18.2 مليار دولار فى 2017، بزيادة سنوية قدرها 17%، بحسب تقرير صادر من البنك الدولي.
كما أعلن البنك، أن مصر تأتى فى الترتيب الخامس عالمياً فى تحويلات المغتربين، مؤكداً أن تحويلات المصريين بالخارج قادت نمو التحويلات فى منطقة الشرق الأوسط العام الماضى بنسبة 9.1% على أساس سنوي.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة
ارتفعت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة، خلال يونيو الماضي، نحو 90 مليون دولار لتسجل 16.565 مليار دولار، مقابل 16.475 مليار دولار فى مايو، بحسب البيانات الصادرة من البنك المركزي المصري.
وقال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن زيادة حجم الاحتياطى يساهم فى زيادة التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، متوقعا دخول استثمارات جديدة مباشرة إلى مصر وهو ما يزيد من سرعة تحقيق عمليات النمو الاقتصادي للبلاد.
وأضاف، أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى من العملة الصعبة يرفع من تصنيف مصر في التقارير الدولية الأمر الذي يصب في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
ويعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد، حيث حقق صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر نحو 4.6 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي، الفترة من يوليو إلى مارس 2018-2019، فيما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 7.9 مليار دولار خلال عام 2018.
السياحة
تعتبر السياحة من أهم الأسباب التى تساهم فى زيادة حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى باعتبارها مصدرًا هامًا للعملة الصعبة.
وارتفعت إيرادات السياحة بنسبة بلغت نحو 29.5% خلال التسعة أشهر الأول من العام المالي الماضي 2018-2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2017-2018، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وسجلت إيرادات السياحة نحو 9.4 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام المالي الماضي 2018-2019 ، في مقابل نحو 7.25 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق 2017-2018.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات.
الصادرات المصرية
وتعد الصادرات من أهم عوامل زيادة الاحتياطي النقدي للبلاد، حيث ارتفع إجمالى الصادرات المصرية خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الحالى الفترة من يناير إلى أبريل 2019، إلى 10 مليارات دولار، بحسب بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الخطة الموضوعة من الدولة لتنمية الصادرات المصرية تستهدف رفع حجم الصادرات إلى55 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وبلغ حجم الصادرات المصرية إلى دول مجموعة السبع نحو 3.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، مقابل 3.5 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2018، بحسب بيانات جهاز التعبئة والإحصاء.
وجـاءت أمريكا على رأس قائمة دول مجموعة السبع من حيث الصادرات المصرية خلال الفترة بقيمة مليار دولار، يليها إيطاليا 951.7 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 719.1 مليون دولار، ثـم كندا 341.4 مليون دولار.