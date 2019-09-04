حسام الزناتي مديرًا للمسابقات خلفًا لعامر حسين

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م

اتحاد الكرة

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين حسام الزناتي، مساعد مدير بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019، مديرًا لإدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وتعيين سيد بخيت مقررا للجنة المسابقات، كما تقرر تعيين محمد الشريعي المدير المالي السابق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم مديرًا ماليا جديدا للاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد محب مستشارا ماليا للاتحاد، وتم اعتماد أحمد توفيق حافظ المحامي والمستشار سعيد حنفي كمتطوعين في اللجنة القانونية بالاتحاد المصري لكرة القدم للتعامل مع القضايا الخارجية والاتحاد الدولي لكرة القدم.

عمرو الجنايني، القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، ضمن اللجنة الخماسية المشكلة، قد أعلن قبول استقالة ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد وتوجه بالشكر للأخير على دعمه للجنة خلال الفترة الماضية، خلال أول اجتماع عقده بمقر الاتحاد بمنطقة الجبلاية. وأعلن الجنايني إقالة جميع لجان اتحاد الكرة، وأبرزها المسابقات

عمرو الجنايني، القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، ضمن اللجنة الخماسية المشكلة، قد أعلن قبول استقالة ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد وتوجه بالشكر للأخير على دعمه للجنة خلال الفترة الماضية، خلال أول اجتماع عقده بمقر الاتحاد بمنطقة الجبلاية.



وأعلن الجنايني إقالة جميع لجان اتحاد الكرة، وأبرزها المسابقات والحكام وشئون اللاعبين وتشكيلها من جديد بعد التشاور مع أعضاء اللجنة الخماسية.



وكان عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم السابق، قد قال في تصريحات سابقة، إنه تقدم باستقالته من رئاسة لجنة المسابقات يوم 16 من أغسطس الماضي، حين كان موجودًا في السعودية لأداء فريضة الحج».

