فلسطين ترحب بمقترحات ماكرون البديلة حول صفقة القرن

تحرير:وكالات ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م

ماكرون

أبدت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ترحيبها بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مواصلة العمل على إيجاد مقترحات بديلة عن صفقة القرن من أجل حل القضية الفلسطينية، مؤكدة أن الإعلان يعكس إدراكا عالميا لمحاولة شطب القضية الفلسطينية عبر هذه الصفقة. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في مقابلة مع التليفزيون الفلسطيني: "إن تصريحات الرئيس ماكرون بشأن عمله على مقترحات بديلة، كونه لم يعد ينتظر صفقة القرن التي يعمل عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تؤكد إدراك العالم مساعي الصفقة لشطب القضية الفلسطينية".

وأضاف: "الرئيس ماكرون يقول بصريح العبارة إنه لا حل إلا بقيام الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967"، وفقا لـ"وفا". وتابع عريقات: "موقف الرئيس الفرنسي نابع من الفهم الدقيق لديه كالغالبية من صناع القرار في العالم الذين يدركون أن هذه الصفقة تهدف لشطب الهوية الفلسطينية". كان الرئيس الفرنسي إيمانويل