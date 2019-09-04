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فلسطين ترحب بمقترحات ماكرون البديلة حول صفقة القرن

تحرير:وكالات ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م
ماكرون
ماكرون
أبدت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ترحيبها بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مواصلة العمل على إيجاد مقترحات بديلة عن صفقة القرن من أجل حل القضية الفلسطينية، مؤكدة أن الإعلان يعكس إدراكا عالميا لمحاولة شطب القضية الفلسطينية عبر هذه الصفقة. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في مقابلة مع التليفزيون الفلسطيني: "إن تصريحات الرئيس ماكرون بشأن عمله على مقترحات بديلة، كونه لم يعد ينتظر صفقة القرن التي يعمل عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تؤكد إدراك العالم مساعي الصفقة لشطب القضية الفلسطينية".
وأضاف: "الرئيس ماكرون يقول بصريح العبارة إنه لا حل إلا بقيام الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967"، وفقا لـ"وفا". وتابع عريقات: "موقف الرئيس الفرنسي نابع من الفهم الدقيق لديه كالغالبية من صناع القرار في العالم الذين يدركون أن هذه الصفقة تهدف لشطب الهوية الفلسطينية". كان الرئيس الفرنسي إيمانويل
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صواريخ حوثية

سقوط صاروخ أطلقه الحوثي في صعدة اليمنية

أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الأربعاء، على إطلاق صاروخ باليستي من مديرية سحار بمحافظة صعدة، إلا أنه سقط بعد إطلاقه داخل مديرية الصفراء بالمحافظة ذاتها، وفقا للتحالف العربي. وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إن "ميليشيا الحوثي مستمرة في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر فى التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني".
عصام-احمد -لبشير

تحويل مالي لتركيا.. القبض على قيادي إسلامي بالسودان

أصدرت نيابة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السودانية، اليوم الأربعاء، أمرًا بالقبض على رئيس مجمع الفقه الإسلامي السابق والقيادي بالمؤتمر الوطني عصام أحمد البشير، بتهمة غسل الأموال. ويأتي قرار الاعتقال على خلفية الاشتباه في تحويل مالي من حسابه بأحد البنوك المحلية إلى حسابه ببنك تركي، بلغ 680 ألف يورو، كما حجزت النيابة أرصدته في البنوك التجارية بجانب حظره من السفر، وفقا لصحيفة "السوداني المحلية". وقال مصدر قضائي إن "اللجنة العليا لمكافحة الفساد السابقة اشتبهت في تحويلات مالية من حساب عصام البشير إلى الخارج، فأحالت الأمر إلى النيابة".
حمدوك

تعيين أول أمرأة وزيرة للخارجية في تاريخ السودان

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، موافقتها على أسماء وزراء المرحلة الانتقالية للوزارات المختلفة، وسلمت قائمة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تمهيدا للإعلان عنها، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط. وأضافت الصحيفة أن الحكومة تضم أول امرأة تتولى وزارة الخارجية في تاريخ السودان، وهي الدبلوماسية السابقة أسماء عبد الله، كما تضم التشكيلة 3 نساء أخريات، هن: "إنتصار الزين صغيرون للتعليم العالي، ولينا الشيخ لحقيبة التنمية الاجتماعية، وولاء البوشي للشباب والرياضة".
العراق-والكويت (2)

الحدود بين الكويت والعراق.. تاريخ من الخلاف والنزاع

لا تزال الحدود بين الكويت والعراق مثار خلافات دائمة، إذ مرت بتاريخ طويل من الشد والجذب، فرغم أن العلاقات بين البلدين شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية مزيدا من التحسن المتسارع، فإن الكثير من الملفات العالقة بقيت دون حسم، وفي مقدمتها الحدود. وعادت الخلافات إلى الضوء بعد إعلان الكويت عن بناء منصة بحرية فوق منطقة "فشت العيج" البحرية، وهو ما دفع العراق للجوء إلى الأمم المتحدة، وتقديم شكوى اتهم فيها الكويت بمحاولة تغيير الحدود البحرية، كما اتهم في رسالته الكويت بأنها تتبع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود بين البلدين.
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ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو

لماذا أفرجت طهران عن طاقم السفينة البريطانية الآن؟

كشفت إيران، اليوم الأربعاء، عن أنها بصدد إطلاق سراح سبعة بحارة من أفراد طاقم السفينة التي تحمل العلم البريطاني "ستينا إمبيرو"، البالغ عددهم ثلاثة وعشرين فردا، لأسباب إنسانية. وكانت طهران قد احتجزت الناقلة البريطانية خلال مرورها في المياه الدولية بمضيق هرمز في يوليو الماضي، بعد أن اتهمتها بـ"انتهاك القواعد البحرية الدولية". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، للتليفزيون الحكومي، إن البحارة، وهم خمسة هنود وواحد من لاتفيا وروسي، غادروا بالفعل "ستينا إمبيرو".
جان-ايف-لودريان-مع-جواد-ظريف

فرنسا: المفاوضات مع إيران حول الاتفاق النووي «هشة»

علَق وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، على المفاوضات بين الدول الأوروبية وإيران بشأن الاتفاق النووي. ووصف لودريان في تصريحات صحفية، المفاوضات بأنها "هشة للغاية"، متابعًا: "ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، لا يزال الأمر هشًا للغاية"، وفقا لـ"فرانس 24". يأتي ذلك بعد ساعات من تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني بأن بلاده قد تخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في الأيام المقبلة. وعبّر روحاني عن رفضه إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، قائلا: "ليس لدينا قرار في هذا الصدد.. سيكون جوابنا دائما الرفض".
نتنياهو

نتنياهو يعتزم عقد قمة ثلاثية مع روسيا وأمريكا بالقدس

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن هناك مساعي حثيثة لعقد قمة ثلاثية مع روسيا والولايات المتحدة خلال الفترة الحالية في القدس. وأضاف نتنياهو على هامش اجتماع الحكومة أن مفاوضات تجري لعقد قمة أخرى لمستشاري الأمن القومي بإسرائيل، وروسيا، والولايات المتحدة في القدس في الأسابيع المقبلة، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين رفيعي المستوى أن القمة الثلاثية وراء سبب إلغاء ننتياهو زيارته للهند، حيث قال: "سنواصل اتخاذ جميع الخطوات السياسية والأمنية والاستخبارية والمهنية لتحقيق أهدافنا".
جواد ظريف (2)

لن نفتح صندوق الطماطم.. تحذير إيراني بشأن الاتفاق النووي

"لن نفتح صندوق الطماطم من جديد"، هكذا علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على إمكانية إجراء بلاده أي مفاوضات لإعادة النظر في بنود الاتفاق النووي، مؤكدًا أنه لا إمكانية لهذا الأمر، بحسب "سي إن إن عربي". ظريف، حذّر في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، على هامش زيارته إلى موسكو، من أن بلاده ستبدأ الخطوة الثالثة من خفض التزاماتها النووية في حال لم تفِ أوروبا بالتزاماتها في الوقت المناسب.
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