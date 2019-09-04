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روسيا تهاجم ألمانيا لدعمها الضربة الأمريكية بسوريا

تحرير:وكالات ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م
ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على رد فعل برلين تجاه القصف الأمريكي على إدلب السورية. وانتقدت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، تعليق السلطات الألمانية، ناصحة إياها بطلب معلومات من الولايات المتحدة، وفقا لـ"روسيا اليوم". وتابعت: "ألمانيا كعضو في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، إذا لم يكن هناك مثل هذه المعلومات الشاملة في وسائل الإعلام أو كان من المستحيل قراءة الأخبار عبر المواقع الرسمية للوكالات الحكومية الأمريكية، يمكنها طلب المعلومات ذات الصلة من حلفائها، ويمكن طلب ذلك من خلال حلف شمال الأطلسي".
في وقت سابق، ذكر مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن الغارة الجوية التي شنها الأمريكيون في 31 أغسطس، بمنطقة إدلب، أدت إلى سقوط العديد من الضحايا، والدمار.  وأشارت متحدثة الخارجية الروسية إلى تصريحات المتحدث باسم الحكومة الألمانية بأن برلين ليس لديها معلومات شاملة عن الضربة الجوية التي قامت بها القوات
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يبدو أن محاولات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ستبوء بالفشل، خصوصا بعد أن خسر الأخير تصويتا حاسما في مجلس العموم دعم تأجيل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر. خسارة جونسون جاءت في أعقاب انشقاق 21 نائبًا محافظا وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة العمالية، الأمر الذي دفع بوريس جونسون إلى التوجه بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، ما قد يدفع الأخير أيضا إلى الاستقالة على غرار تيريزا ماي، التي فشلت في تمرير بريكست من البرلمان، وفقا لـ"فرانس 24".
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لماذا أفرجت طهران عن طاقم السفينة البريطانية الآن؟

كشفت إيران، اليوم الأربعاء، عن أنها بصدد إطلاق سراح سبعة بحارة من أفراد طاقم السفينة التي تحمل العلم البريطاني "ستينا إمبيرو"، البالغ عددهم ثلاثة وعشرين فردا، لأسباب إنسانية. وكانت طهران قد احتجزت الناقلة البريطانية خلال مرورها في المياه الدولية بمضيق هرمز في يوليو الماضي، بعد أن اتهمتها بـ"انتهاك القواعد البحرية الدولية". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، للتليفزيون الحكومي، إن البحارة، وهم خمسة هنود وواحد من لاتفيا وروسي، غادروا بالفعل "ستينا إمبيرو".
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الاحتجاجات تجبر زعيمة هونج كونج على إلغاء قرار مثير

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روسيا تعلق على الضربات الأمريكية في إدلب السورية

علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، على الضربات الجوية الأمريكية في إدلب السورية، واصفة إياها بغير المنطقية ومتناقضة، وأنها تثير التساؤل حول مدى اعتبار الأهداف الإرهابية الأمريكية "أكثر شرعية" من الأهداف الإرهابية التي دمرتها قوات الحكومة السورية بدعم من الطيران الروسي، وأضافت الخارجية في بيان، اليوم الإثنين، أن الضربات الجوية التي قامت بها القوات الأمريكية، ضد منطقة خفض التصعيد في إدلب والتي أسفرت عن وقوع عدد كبير من الضحايا "تثير القلق".
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أمريكا تتجاهل تركيا وتضرب إدلب السورية

يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت تحدي تركيا، والدخول معها في مواجهة، خصوصا في سوريا، وذلك ردا على انتهاك أنقرة قرارات الاتحاد الأوروبي وواشنطن بشأن العقوبات على روسيا. المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أكد أن واشنطن انتهكت جميع الاتفاقات، وضربت منطقة تخفيض التصعيد السورية في إدلب دون إخطار روسيا أو تركيا بالإجراءات المخطط لها. وأعلن الجيش السوري من جانب واحد وقف إطلاق النار في كامل منطقة خفض التصعيد بإدلب، وتم إخطار جميع أطراف النزاع بهذا.
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هل تستغل تركيا اتفاقها مع أمريكا للقضاء على الأكراد؟

خلال الفترة الماضية، توترت العلاقات بين الولايات المتحدة وحليفتها في حلف شمال الأطلنطي "الناتو"، تركيا، على خلفية عدد من القضايا على رأسها شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400"، والدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية، التي تعدّها تركيا جماعة إرهابية. إلا أن الطرفين تمكنا في 7 أغسطس الجاري من التوصل لاتفاق يمكنهما من التعاون في ما يتعلق بالقضية السورية، فبعد أسابيع من المفاوضات الصعبة، وافق حليفا الناتو على القيام بدوريات مشتركة في منطقة تمتد 125 كيلومترا بين بلدتي تل أبيض ورأس العين السورية، وبعمق يصل إلى 15 كيلومترا.
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