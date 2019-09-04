روسيا تهاجم ألمانيا لدعمها الضربة الأمريكية بسوريا

تحرير:وكالات ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م

ماريا زاخاروفا

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على رد فعل برلين تجاه القصف الأمريكي على إدلب السورية. وانتقدت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، تعليق السلطات الألمانية، ناصحة إياها بطلب معلومات من الولايات المتحدة، وفقا لـ"روسيا اليوم". وتابعت: "ألمانيا كعضو في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، إذا لم يكن هناك مثل هذه المعلومات الشاملة في وسائل الإعلام أو كان من المستحيل قراءة الأخبار عبر المواقع الرسمية للوكالات الحكومية الأمريكية، يمكنها طلب المعلومات ذات الصلة من حلفائها، ويمكن طلب ذلك من خلال حلف شمال الأطلسي".

في وقت سابق، ذكر مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن الغارة الجوية التي شنها الأمريكيون في 31 أغسطس، بمنطقة إدلب، أدت إلى سقوط العديد من الضحايا، والدمار. وأشارت متحدثة الخارجية الروسية إلى تصريحات المتحدث باسم الحكومة الألمانية بأن برلين ليس لديها معلومات شاملة عن الضربة الجوية التي قامت بها القوات