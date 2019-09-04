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لماذا أفرجت طهران عن طاقم السفينة البريطانية الآن؟

يأتي القرار الإيراني في الوقت الذي تحاول فيه إيران والدول الغربية إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، وفرض عقوبات اقتصادية على طهران
تحرير:أحمد سليمان ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م
ستينا إمبيرو
ستينا إمبيرو
كشفت إيران، اليوم الأربعاء، عن أنها بصدد إطلاق سراح سبعة بحارة من أفراد طاقم السفينة التي تحمل العلم البريطاني "ستينا إمبيرو"، البالغ عددهم ثلاثة وعشرين فردا، لأسباب إنسانية. وكانت طهران قد احتجزت الناقلة البريطانية خلال مرورها في المياه الدولية بمضيق هرمز في يوليو الماضي، بعد أن اتهمتها بـ"انتهاك القواعد البحرية الدولية". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، للتليفزيون الحكومي، إن البحارة، وهم خمسة هنود وواحد من لاتفيا وروسي، غادروا بالفعل "ستينا إمبيرو".
وكانت طهران قد احتجزت السفينة البريطانية بعد أسبوعين من احتجاز ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق بمساعدة مشاة البحرية الملكية البريطانية. تلك السفينة التي تحمل الآن اسم "أدريان داريا 1"، كان يشتبه في انتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا، لكن سلطات جبل طارق أطلقت سراحها في 15 أغسطس الماضي. وأشارت هيئة
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بوريس-جونسون (3)

جونسون يعاقب أعضاء البرلمان البريطاني ويطرد 21 نائبا

يبدو أن محاولات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ستبوء بالفشل، خصوصا بعد أن خسر الأخير تصويتا حاسما في مجلس العموم دعم تأجيل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر. خسارة جونسون جاءت في أعقاب انشقاق 21 نائبًا محافظا وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة العمالية، الأمر الذي دفع بوريس جونسون إلى التوجه بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، ما قد يدفع الأخير أيضا إلى الاستقالة على غرار تيريزا ماي، التي فشلت في تمرير بريكست من البرلمان، وفقا لـ"فرانس 24".
ماريا-زاخاروفا-المتحدثة-باسم-وزارة-الخارجية-الروسية

روسيا تهاجم ألمانيا لدعمها الضربة الأمريكية بسوريا

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على رد فعل برلين تجاه القصف الأمريكي على إدلب السورية. وانتقدت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، تعليق السلطات الألمانية، ناصحة إياها بطلب معلومات من الولايات المتحدة، وفقا لـ"روسيا اليوم". وتابعت: "ألمانيا كعضو في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، إذا لم يكن هناك مثل هذه المعلومات الشاملة في وسائل الإعلام أو كان من المستحيل قراءة الأخبار عبر المواقع الرسمية للوكالات الحكومية الأمريكية، يمكنها طلب المعلومات ذات الصلة من حلفائها، ويمكن طلب ذلك من خلال حلف شمال الأطلسي".
نتنياهو

نتنياهو يتولى 4 حقائب وزارية في حكومة إسرائيل

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، قرارًا بتعيين نفسه لمنصب وزير الرفاه بعد استقالة حاييم كاتس من هذا المنصب الشهر الماضي بسبب فتح تحقيق معه في قضية فساد. وأبلغت الحكومة الإسرائيلية، الكنيست رسميا، بأن نتنياهو نفسه سيحتل هذا المنصب بدلًا من تعيين عضو آخر من حزبه "الليكود" له، ليصبح بذلك يتولى 4 حقائب وزارية، بالإضافة إلى رئاسة الحكومة، وهي الدفاع والصحة والرفاه والشتات. قرار نتنياهو أثار تساؤلات عديدة في المجتمع الإسرائيلي، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات.
مسيرة-هونج-كونج 1 (2)

الاحتجاجات تجبر زعيمة هونج كونج على إلغاء قرار مثير

بات من الواضح أن الاحتجاجات المتواصلة في هونج كونج، أتت ثمارها ويفصلها إعلان رسمي لتحقيق أحد أهدافها، إذ أعلنت كاري لام زعيمة المقاطعة الخاضعة لحكم الصين، سحب مشروع قانون يقضي بتسليم المجرمين إلى بكين، والذي أشعل أسوأ أزمة سياسية في تاريخ المدينة منذ عقود، صاحبتها موجة مظاهرات عارمة، وتصريح لازم، كان خلال اجتماع داخلي مع المشرعين المؤيدين ومندوبي هونج كونج في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ومن المتوقع أن تصدر لام إعلانا عاما في وقت لاحق اليوم الأربعاء، بحسب رويترز
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جان-ايف-لودريان-مع-جواد-ظريف

فرنسا: المفاوضات مع إيران حول الاتفاق النووي «هشة»

علَق وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، على المفاوضات بين الدول الأوروبية وإيران بشأن الاتفاق النووي. ووصف لودريان في تصريحات صحفية، المفاوضات بأنها "هشة للغاية"، متابعًا: "ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، لا يزال الأمر هشًا للغاية"، وفقا لـ"فرانس 24". يأتي ذلك بعد ساعات من تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني بأن بلاده قد تخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في الأيام المقبلة. وعبّر روحاني عن رفضه إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، قائلا: "ليس لدينا قرار في هذا الصدد.. سيكون جوابنا دائما الرفض".
جواد ظريف (2)

لن نفتح صندوق الطماطم.. تحذير إيراني بشأن الاتفاق النووي

"لن نفتح صندوق الطماطم من جديد"، هكذا علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على إمكانية إجراء بلاده أي مفاوضات لإعادة النظر في بنود الاتفاق النووي، مؤكدًا أنه لا إمكانية لهذا الأمر، بحسب "سي إن إن عربي". ظريف، حذّر في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، على هامش زيارته إلى موسكو، من أن بلاده ستبدأ الخطوة الثالثة من خفض التزاماتها النووية في حال لم تفِ أوروبا بالتزاماتها في الوقت المناسب.
حسن-روحانى

تهديد إيراني جديد لأوروبا بسبب الاتفاق النووي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الخطوة الثالثة ضمن إطار خفض التزامات إيران بالاتفاق النووي، ستكون أقوى من الخطوتين الأولى والثانية، وصرح المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي، اليوم الإثنين: "ستكون الخطوة الثالثة أقوى من الخطوتين الأولى والثانية لتحقق التوازن بين حقوق والتزامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمن الاتفاق النووي"، وتابع بأن إيران أعدت نفسها للمضي بالخطوة الثالثة في الوقت المناسب، تزامنا مع الفرصة التي منحتها لتنفيذ تعهدات أوروبا ضمن الاتفاق النووي، وفقا لتسنيم.
روحان

روحاني يضع شرطًا لتقليص الالتزام بالاتفاق النووي

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الراهن في بلاده حول الاتفاق النووي لن يتغير إن لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن بلاده أولاً. تصريحات روحاني جاءت في أعقاب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أمس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بأن الاتفاق بين ترامب وروحاني وارد في حال تم عقد لقاء بينهما، موضحًا: "تبادلنا الحديث بشأن إيران، وإننا متفقان على دعوة إيران إلى احترام التزاماتها النووية"، لافتًا إلى أننا نطمح لعقد اجتماع بين ترامب والرئيس الإيراني بحضوري.
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