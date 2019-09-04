لماذا أفرجت طهران عن طاقم السفينة البريطانية الآن؟

يأتي القرار الإيراني في الوقت الذي تحاول فيه إيران والدول الغربية إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، وفرض عقوبات اقتصادية على طهران

تحرير:أحمد سليمان ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م

ستينا إمبيرو

كشفت إيران، اليوم الأربعاء، عن أنها بصدد إطلاق سراح سبعة بحارة من أفراد طاقم السفينة التي تحمل العلم البريطاني "ستينا إمبيرو"، البالغ عددهم ثلاثة وعشرين فردا، لأسباب إنسانية. وكانت طهران قد احتجزت الناقلة البريطانية خلال مرورها في المياه الدولية بمضيق هرمز في يوليو الماضي، بعد أن اتهمتها بـ"انتهاك القواعد البحرية الدولية". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، للتليفزيون الحكومي، إن البحارة، وهم خمسة هنود وواحد من لاتفيا وروسي، غادروا بالفعل "ستينا إمبيرو".

وكانت طهران قد احتجزت السفينة البريطانية بعد أسبوعين من احتجاز ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق بمساعدة مشاة البحرية الملكية البريطانية. تلك السفينة التي تحمل الآن اسم "أدريان داريا 1"، كان يشتبه في انتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا، لكن سلطات جبل طارق أطلقت سراحها في 15 أغسطس الماضي. وأشارت هيئة