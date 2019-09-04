هل تحرم غير المتزوجة من معاش والدها عند بلوغها 24 عاما؟

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م

وزيرة التضامن غادة والي

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله عن حرمان الابنة غير المتزوجة من حقها في معاش والدها عند بلوغها سن الـ24 عاماً وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، موضحا أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أكدت عدم صحة هذه الأنباء التي ترددت مؤخرا، مشيرة إلى أن حالات حرمان الابنة من المعاش تقتصر على حالتين فقط؛ هما الزواج أو الالتحاق بوظيفة –تحمل رقم تأميني- تُدر لها دخلاً يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل.

وشددت الوزراة، على أن القانون الجديد لم ينتقص من أي حقوق مُكتسبة بموجب القوانين السابقة، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مُستحقي المعاشات.ونفت التضامن، أيا ما تردد عن امتناع الوزارة عن إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التي يحسب عنها معاش