الحكومة عن تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس: العكس هو الصحيح

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م

قناة السويس

علق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس لاتخاذها مسارات بديلة، ما يهدد إيرادات قناة السويس، مؤكدا أنه عاري تمامًا عن الصحة، وأوضح المركز في تقرير كشف الحقائق، اليوم الأربعاء، أنه تواصل مع هيئة قناة السويس، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس لاتخاذها مسارات بديلة، بل على العكس فإن القناة تشهد تزايداً ملحوظاً في عدد السفن المارة من خلالها.

وأوضح أن عدد السفن المارة بلغت 18,482 سفينة بحمولة 1174,7 مليون طن خلال العام المالي 2018 /2019 مقارنةً بـ17,860 سفينة بحمولة 1092,8 مليون طن خلال العام المالي السابق، مُشددةً على أن مسار قناة السويس سيظل المسار الأقصر والأكثر أمناً للربط بين الشرق والغرب. وأشار المركز في تقرير كشف الحقائق، أن كل ما