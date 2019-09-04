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الحكومة عن تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس: العكس هو الصحيح

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م
قناة السويس
قناة السويس
علق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس لاتخاذها مسارات بديلة، ما يهدد إيرادات قناة السويس، مؤكدا أنه عاري تمامًا عن الصحة، وأوضح المركز في تقرير كشف الحقائق، اليوم الأربعاء، أنه تواصل مع هيئة قناة السويس، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس لاتخاذها مسارات بديلة، بل على العكس فإن القناة تشهد تزايداً ملحوظاً في عدد السفن المارة من خلالها.
وأوضح أن عدد السفن المارة بلغت 18,482 سفينة بحمولة 1174,7 مليون طن خلال العام المالي 2018 /2019 مقارنةً بـ17,860 سفينة بحمولة 1092,8 مليون طن خلال العام المالي السابق، مُشددةً على أن مسار قناة السويس سيظل المسار الأقصر والأكثر أمناً للربط بين الشرق والغرب. وأشار المركز في تقرير كشف الحقائق، أن كل ما
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البنك-المركزي

الحكومة: لا نجبر أصحاب شهادات قناة السويس على شيء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير رصد الشائعات والرد عليها، ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي، عن إجبار أصحاب شهادات قناة السويس على الدخول في أوعية ادخارية جديدة. إذ أكد البنك ‏المركزي أنه لم يتم ‏إجبار أي ‏مواطن من أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة أو ‏غيرها على الدخول في أوعية ادخارية جديدة، مُوضحاً استعداد البنوك المُصدرة لشهادات قناة السويس لرد قيمة هذه الشهادات بدايةً من 5 سبتمبر 2019 حتى 16 من الشهر ذاته، وذلك وفقاً لموعد استحقاق الشهادات، مُشدداً على أن قرار الدخول في أوعية ادخارية جديدة هو قرار اختياري يرجع لصاحب الشهادة.
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

الحكومة تحسم جدل رحلات العمرة المجانية للعاملين بالخارج

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن إعلان وزارة القوى العاملة تنظيم رحلات عمرة مجانية للعمالة المصرية بالخارج، عاري تماما عن الصحة، وأوضح المركز في تقرير كشف الحقائق، اليوم الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة القوى العاملة، ونفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تنظيم الوزارة رحلات عمرة مجانية للعمالة المصرية بالخارج، وأن الوزارة لم يصدر عنها أي تصريحات أو إعلانات في هذا الشأن، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة بين المصريين.
نبيلة-مكرم (2)

هل تجمع الحكومة تبرعات من المصريين بالخارج؟.. رد حاسم

علق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ما تداولته مواقع إلكترونية وبعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن جمع وزارة الهجرة تبرعات من المصريين المقيمين بالخارج لتمويل مؤتمرات الوزارة مع الجاليات المصرية ومنها «ملتقى أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج» الذي عقد في الفترة من 27 إلى 29 أغسطس 2019، مؤكدا أنه عاري تماما من الصحة. وأوضح المركز في تقرير كشف الحقائق، أنه تواصل مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج, والتي نفت تلك الأنباء تماما، وأنه لا صحة على الإطلاق لجمع الوزارة أي تبرعات من الجاليات المصرية بالخارج تحت أي مسمى.
غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-06

هل تحرم غير المتزوجة من معاش والدها عند بلوغها 24 عاما؟

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله عن حرمان الابنة غير المتزوجة من حقها في معاش والدها عند بلوغها سن الـ24 عاماً وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، موضحا أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أكدت عدم صحة هذه الأنباء التي ترددت مؤخرا، مشيرة إلى أن حالات حرمان الابنة من المعاش تقتصر على حالتين فقط؛ هما الزواج أو الالتحاق بوظيفة –تحمل رقم تأميني- تُدر لها دخلاً يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل.
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البرنامج-القيادي-للدعاة-في-زيارة-لهيئة-قناة-السويس (2)

البرنامج القيادي للدعاة في زيارة لهيئة قناة السويس

نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب زيارة لطلاب البرنامج القيادي للدعاة لهيئة قناة السويس، اليوم الخميس، وكان في الاستقبال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس واللواء خالد العزازي مستشار السيد الفريق للعلاقات العامة، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات البرنامج. بدأت الزيارة بكلمة الفريق والترحيب بالضيوف ثم لقاء تعريفي عن محور قناة السويس بالكامل وعرض مجموعة من الأفلام التسجيلية التي تسرد تاريخ القناة، وتستعرض مراحل تطويرها المختلفة مرورًا بملاحة التطهير ومشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالميًا والحفاظ على مكانتها الرائدة.
الفريق-اسامة-ربيع

الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس خلفا لمميش

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين الفريق أسامة ربيع، رئيسًا لهيئة قناة السويس خلفًا للفريق مهاب مميش. يذكر أن الفريق أسامة ربيع كان يشغل منصب نائب رئيس هيئة قناة السويس.
الفريق-مهاب-مميش

مميش: صرف قيمة شهادات قناة السويس بالبنوك 4 سبتمبر

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إنه منذ افتتاح القناة الجديدة "حققنا أرقاما قياسية في العائدات وإعداد السفن والحمولات العابرة، ما يدحض كل الشائعات والأقاويل التي تناولت بالنقد هذا المشروع العملاق"، مشيرا إلى أنه "سوف يتم بدءا من يوم 4 سبتمبر المقبل، صرف قيمة شهادات الاستثمار لقناة السويس الجديدة". جاء ذلك، خلال مؤتمر بقاعة مركز المحاكاة التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية بحضور اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات.
الفريق-مهاب-مميش-يتفقد-حركة-الملاحة

مميش: 104.2 مليار جنيه عائدات قناة السويس هذا العام

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن مشروع قناة السويس الجديد خدم العالم كله "لأننا أصبحنا نوصل الأكل والأدوية لكل العالم بشكل أسرع وكنا محتاجين لحفر قناة السويس من أجل استيعاب الجيل الجديد من السفن وقمنا بحفر ما يوازي السد العالي 10 مرات والفترة القادمة مع افتتاح طريق الحرير ستكون قناة السويس مركز التجارة العالمية مما يتيح فرص عمل للشباب المصري". وأضاف: "حققنا عائدات هذا العام بلغت 104.2 مليار جنيه، وعبرت القناة منذ أيام 81 سفينة، وغدًا سيعبر القناة 79 سفينة لنحقق أعلى معدل السفن خلال الفترة الماضية".
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