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باحثون يعثرون على بلاستيك داخل فضلات البشر

تحرير:فيروز ياسر ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م
البلاستيك في البراز البشري
البلاستيك في البراز البشري
كشفت دراسة حديثة في دورية حوليات الطب الباطني عن وجود مواد دقيقة من البلاستيك في عينات البراز للمتطوعين الأصحاء. وأجرى فيليب شويبل، من جامعة فيينا الطبية، وزملاؤه الدراسة على مجموعة مكونة من 7 أشخاص أصحاء تتراوح أعمارهم بين 33 و65 عامًا من خلال مراقبة ما يتناولونه وجمع عينات من البراز للكشف عن 10 أنواع شائعة من البلاستيك بعد الهضم الكيميائي، وذلك وفقا لما ذكره موقع Medical Xpress. وجد الباحثون أن جميع عينات البراز كانت إيجابية بالنسبة للبلاستيك، فلكل 10 جرامات من البراز البشري، كان العدد المتوسط للبلاستيك نحو 20 جزءًا.
كما تم الكشف عن 9 أنواع من البلاستيك بشكل عام، وكان الأكثر وفرة هو البولي بروبيلين والبولي إيثلين تيرفثالات. اقرأ أيضا: اعرف أضرار البلاستيك وكتب الباحثون: "أظهرت المجموعة التي تعرضت للبحث وجود العديد من أجزاء البلاستيك الدقيقة في البراز البشري، ولم تكن أي عينة خالية منها، ولهذا هناك حاجة لدراسات أكبر
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حشرات-الرأس-لطفلك

قبل بداية المدارس.. 7 نصائح للعناية بشعر طفلك

مع بداية دخول المدارس، تحاول كل سيدة الاهتمام بصحة أطفالها وحمايتهم من الأمراض المعدية، خاصة مع بداية فصل الشتاء بالتزامن مع بداية الدراسة، من الأشياء التي تحرص عليها كل أم، حماية أطفالها من حشرات الرأس التي تنتشر بين الأطفال في الفصول، لذلك يجب الاهتمام بروتين يومي وأسبوعي للعناية بشعر طفلك لحمايته من أي أشياء تضره. في التقرير التالي نساعدك للتعرف على بعض النصائح التي تمكنك من العناية بشعر طفلك، سواء كان ولدا أو فتاة، فالبعض يعتقد أن العناية بالشعر تقتصر على الفتيات فقط، لكن ذلك أمر خاطئ ويجب الاهتمام بالطرفين.
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استعدي للمدارس.. علمي ابنك النظافة وربيه على الأمانة

"التعليم في الصغر كالنقش على الحجر"، سافرت هذه العبارة معنا من زمان لآخر، ولم نتوقف عن ترديدها، فطفلك عبارة عن ورقة بيضاء لا يعلم شيئًا عن الحياة، سوى ما تقومين أنت بتعليمه له، على سبيل المثال إذا قلت لطفلك إن هذه العادة غير محببة ولا تقم بعملها مرة أخرى، سيفهم في هذه الحالة أنه تلقى تنبيها من مصدر الأمان بالنسبة إليه، ولن يكررها ثانية، من هنا نستطيع أن نقول إنه يجب على الآباء تعليم أطفالهم كل ما يجعلهم يميلون إلى الإنسانية كالنظافة والأمانة، وذلك نقلًا عن "jpinternational".
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لا تجادل زوجتك.. النساء يتذكرن التفاصيل أكثر من الرجال

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