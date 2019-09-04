باحثون يعثرون على بلاستيك داخل فضلات البشر

تحرير:فيروز ياسر ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

البلاستيك في البراز البشري

كشفت دراسة حديثة في دورية حوليات الطب الباطني عن وجود مواد دقيقة من البلاستيك في عينات البراز للمتطوعين الأصحاء. وأجرى فيليب شويبل، من جامعة فيينا الطبية، وزملاؤه الدراسة على مجموعة مكونة من 7 أشخاص أصحاء تتراوح أعمارهم بين 33 و65 عامًا من خلال مراقبة ما يتناولونه وجمع عينات من البراز للكشف عن 10 أنواع شائعة من البلاستيك بعد الهضم الكيميائي، وذلك وفقا لما ذكره موقع Medical Xpress. وجد الباحثون أن جميع عينات البراز كانت إيجابية بالنسبة للبلاستيك، فلكل 10 جرامات من البراز البشري، كان العدد المتوسط للبلاستيك نحو 20 جزءًا.

كما تم الكشف عن 9 أنواع من البلاستيك بشكل عام، وكان الأكثر وفرة هو البولي بروبيلين والبولي إيثلين تيرفثالات. اقرأ أيضا: اعرف أضرار البلاستيك وكتب الباحثون: "أظهرت المجموعة التي تعرضت للبحث وجود العديد من أجزاء البلاستيك الدقيقة في البراز البشري، ولم تكن أي عينة خالية منها، ولهذا هناك حاجة لدراسات أكبر