استعدي للمدارس.. واعملي الفينو في البيت

تحرير:آية أشرف ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

طريقة عمل الفينو

مع اقتراب دخول المدارس، تستعد كل أم لتجهيز أطفالها بداية من شراء الملابس الجديدة ومستلزمات المدرسة إلى التفكير في إعداد أصناف جديدة وصحية من سندوتشات المدرسة، التي يحتاجها الطفل لاستكمال يومه الدراسي والحصول على الطاقة التي تساعده في التركيز، يجب على كل أم أن تسعى لتجهيز أكلات صحية لطفلها والابتعاد عن الأكلات الجاهزة التي تحتوي على مواد حافظة تضر بصحة الطفل، الفينو أو العيش من الأساسيات لعمل سندوتشات المدرسة وتجد كل سيدة صعوبة في شرائهم من الفرن بشكل يومي، لذلك نساعدك التعرف على أفضل الطرق لعمل الفينو بسهولة في المنزل..

المكونات خميرة سكر وملح لبن ماء دافئ للعجن دقيق طريقة التحضير:- - في وعاء ضعي الخميرة ملعقة صغيرة، مع ملعقة سكر وماء دافئ، واتركيها تتفاعل مع بعضها البعض، يهمك أن تعرف.. قبل شراء اللانش بوكس.. اعرف أضرار البلاستيك هنا. - في وعاء نضع الدقيق المنخول، ثم ملعقة صغيرة ملح، نضيف خليط الخميرة السابق على