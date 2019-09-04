رسميا.. نهائي كأس مصر على استاد الإسكندرية

تحرير:أحمد بركات ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م

الزمالك

تقرر بشكل رسمي، إقامة نهائي كأس مصر، على استاد الإسكندرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره بيراميدز، يوم الأحد المقبل، وأكد شريف سعد، مدير استاد الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أنه تلقى اتصالًا جديدًا من مسئولي الشركة الراعية يبلغونه فيه بإقامة المباراة في استاد الإسكندرية، وتابع بأن الملعب جاهز تمامًا لاستضافة المباراة، خاصة أن الشركة المسئولة عن تطويره لم تسلمه لهيئة الاستاد بعدُ، حيث إن تسليمه سيكون يوم 15 سبتمبر الجاري.

وتابع شريف سعد، في تصريحاته، بأنه سيعقد اجتماعا أمنيا غدًا لتحديد عدد الجمهور وترتيبات دخولهم للمباراة، وأفاد أن الزمالك حجز تدريبًا للفريق باستاد الإسكندرية حتى يعتاد لاعبوه على أرضيته. وكان الزمالك قد تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على فريق الاتحاد السكندري بهدف دون رد، أحرزه مصطفى محمد في الوقت

وتابع شريف سعد، في تصريحاته، بأنه سيعقد اجتماعا أمنيا غدًا لتحديد عدد الجمهور وترتيبات دخولهم للمباراة، وأفاد أن الزمالك حجز تدريبًا للفريق باستاد الإسكندرية حتى يعتاد لاعبوه على أرضيته.



وكان الزمالك قد تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على فريق الاتحاد السكندري بهدف دون رد، أحرزه مصطفى محمد في الوقت الإضافي من اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد على استاد الإسماعيلية في نصف نهائي البطولة.



بينما تأهل بيراميدز إلى نهائي بطولة كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره بتروجت، الذي هبط إلى دوري القسم الثاني، حيث تفوق عليه بهدفين نظيفين، سجلهما إيريك تراوري في الدقيقة 16 وإبراهيم حسن في الدقيقة 44، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات نصف نهائي المسابقة، ليضرب موعدًا مع نظيره الزمالك.