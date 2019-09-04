رياضة

رسميا.. نهائي كأس مصر على استاد الإسكندرية

تحرير:أحمد بركات ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م
الزمالك
الزمالك
تقرر بشكل رسمي، إقامة نهائي كأس مصر، على استاد الإسكندرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره بيراميدز، يوم الأحد المقبل، وأكد شريف سعد، مدير استاد الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أنه تلقى اتصالًا جديدًا من مسئولي الشركة الراعية يبلغونه فيه بإقامة المباراة في استاد الإسكندرية، وتابع بأن الملعب جاهز تمامًا لاستضافة المباراة، خاصة أن الشركة المسئولة عن تطويره لم تسلمه لهيئة الاستاد بعدُ، حيث إن تسليمه سيكون يوم 15 سبتمبر الجاري.
وتابع شريف سعد، في تصريحاته، بأنه سيعقد اجتماعا أمنيا غدًا لتحديد عدد الجمهور وترتيبات دخولهم للمباراة، وأفاد أن الزمالك حجز تدريبًا للفريق باستاد الإسكندرية حتى يعتاد لاعبوه على أرضيته. وكان الزمالك قد تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على فريق الاتحاد السكندري بهدف دون رد، أحرزه مصطفى محمد في الوقت
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اتحاد-الكرة (2)

حسام الزناتي مديرًا للمسابقات خلفًا لعامر حسين

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين حسام الزناتي، مساعد مدير بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019، مديرًا لإدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وتعيين سيد بخيت مقررا للجنة المسابقات، كما تقرر تعيين محمد الشريعي المدير المالي السابق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم مديرًا ماليا جديدا للاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد محب مستشارا ماليا للاتحاد، وتم اعتماد أحمد توفيق حافظ المحامي والمستشار سعيد حنفي كمتطوعين في اللجنة القانونية بالاتحاد المصري لكرة القدم للتعامل مع القضايا الخارجية والاتحاد الدولي لكرة القدم.
على-معلول

الاتحاد التونسي يشيد بعودة علي معلول للمنتخب

أشاد واصف جليل، نائب رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، بقرار عودة الدولي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لصفوف منتخب نسور قرطاج، وقال واصف في تصريحات تليفزيونية: «معلول عاد لمكانه الطبيعي في المنتخب بعد تغيير الجهاز الفني وإسناد المهمة للمدرب منذر الكبير. معلول انتظم في تدريبات المنتخب والأجواء طيبة بالمعسكر»، وأوضح: «وافقنا على مشاركة الثنائي حمدي النقاز وفرجاني ساسي في مباراة نهائي كأس مصر بعد عرض الأمر على المدير الفني منذر الكبير».
ايمري تشان ورونالدو

تشان يصب غضبه على يوفنتوس بسبب دوري الأبطال

أعرب متوسط ميدان يوفنتوس، الألماني إيمري تشان، عن استيائه الشديد من استبعاده من قائمة السيدة العجوز المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك بعدما قرر مدرب الفريق ماوريسيو ساري استبعاد كل من ماريو ماندزوكيتش وإيمري تشان، من القائمة التي ستستهل مشوارها في البطولة الشهر الجاري، بعدما وقع اليوفي في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه كل من أتليتكو مدريد الإسباني وبايرن ليفركوزن الألماني ولوكومتيف موسكو الروسي، ويأمل البيانكونيري في استعادة اللقب الأوروبي الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 1996.
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سباستيان-ديسابر (4)

ديسابر عن مواجهة الزمالك: أنا هنا من أجل البطولات

أكد الفرنسي سباسيتيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن تحقيق الفوز هو أهم شىء يسعى إليه فريقه، موجها الشكر لجميع لاعبيه على المستوى القوي والروح التي قادتهم إلى التأهل لنهائي بطولة كأس مصر. وتابع ديسابر خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport: «فخور باللاعبين وأدائهم في اللقاء، سعينا إلى تسجيل أهداف في الشوط الأول، وهو ما نجحنا فيه، وأؤكد أننا مازلنا في بداية عملنا مع الفريق، ونحاول فرض أسلوب لعبنا وأعتقد أننا نتحسن خطوة بخطوة من مباراة لأخرى».
بيراميدز وايتوال الكونغولى (3)

بيراميدز يضرب موعدًا مع الزمالك في نهائي الكأس

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى نهائي كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره بتروجيت، الذي هبط إلى دوري القسم الثاني، بهدفين نظيفين، سجلهما إيريك تراوري وإبراهيم حسن، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات نصف نهائي المسابقة، ليضرب موعدًا مع نظيره الزمالك، الذي تأهل إلى المباراة النهائية، بعدما تغلب على الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، سجله مصطفى محمد.
علي جبر - بيراميدز‎ (1)

التشكيل الرسمي لموقعة بيراميدز وبتروجيت في الكأس

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بتروجت التي ستنطلق بعد قليل، على استاد بتروسبورت في نصف نهائي بطولة كأس مصر، والذي سيقوده تحكيميا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولي محمود عاشور صاحب الـ43 عامًا، والذي تقلد الشارة الدولية في 2011، علمًا بأنه بدأ مسيرته التحكيمية في 2006، ويعاونه شريف عبد الله وعمر فتحي، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان وعبد العزيز السيد حكمًا خامسًا.
الاتحاد -السكندري‎

خالد قمر وبناهيني يقودان هجوم الاتحاد أمام الزمالك

أعلن طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة الزمالك، المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس مصر، على استاد الإسماعيلية، ويسعى زعيم الثغر إلى تحقيق المفاجأة والفوز على الفارس الأبيض والاقتراب من اللقب، بعد أن تفوق الفريق السكندري، على العربي الكويتي في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية ليكون عاملا إيجابيًّا خلال موقعة أبناء ميت عقبة.
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