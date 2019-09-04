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نجوى كرم عن «بعشق تفاصيلك»: رسالتي هي الفرحة والحب

تحرير:التحرير ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
نجوى كرم
نجوى كرم
انتهت النجمة اللبنانية نجوى كرم، من تصوير أول فيديو كليب تم تصويره وإنجازه على الهواء مباشرة، وهو "بعشق تفاصيلك"، وذلك من خلال تواجدها بإحدى ربوع لبنان وتحديدا من مدينة "زحلة"، ليشاهدها جموع الشعب اللبناني عبر النقل الفضائي الحي من كافة المناطق كي تشاركهم مظاهر الحب، والكليب من إنتاج "روتانا" وإخراج وليد ناصيف. ووفقًا لبيان صادر عن الشركة المنتجة، تقول نجوى كرم عن الكليب: "من زحلة لكل لبنان.. ومن لبنان لكل العالم، نقدم هذا الكليب الذي يحمل رسالة بها حب وفرح.. لأن الفرحة بتلبقلنا"، وذلك بعد نجاح كليبها الأخير لأغنية "ملعون أبو العشق".
وأضافت نجوى كرم: "رسالتي هي الفرحة والحب"، وأعربت عن حجم المسؤولية الكبيرة التي واجهتها في العمل، والتي شبهتها بالجبال الملقاة على عاتقها خاصة عندما تكون على الهواء مباشرة وعلى مرأى ومسمع من كل جمهورها. وأكدت حرصها على تنفيذ هذا الكليب تزامنا مع "ذكرى مئوية إعلان لبنان الكبير"، منوهة أن الأغنية عاطفية
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أصالة ترد على «بلوك» أحلام: كل إناء ينضح بما فيه

أزمة ما زالت مشتعلة بين الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، والفنانة السورية أصالة نصري، بعدما قامت الأولى بحظر "أصالة" عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. واحتدت الأزمة بعدما خرجت أحلام لتكشف السبب وراء حذفها أصالة، وقالت خلال لقائها في برنامج The Insider بالعربي "إنها لا تحب المنافقين في حياتها"، متسائلة: "لماذا أتابع شخصا يصرح في الإعلام بأنني أحرض أشخاصا ضده دون أن أذكر اسمه؟"، ووجهت أحلام رسالة لأصالة: "خلي عندك جرأة وقولي اسمي.. أنا أجرأ منك.. الشيء الوحيد اللي باعمله إليكي وهو حجمك عندي.. بلوك، خلصنا".
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هل يصبح محمد رمضان المغني الأكثر جماهيرية بإفريقيا؟

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«ناسيني ليه» لتامر حسني ينافس على أفضل كليب بإفريقيا

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انغام-واحمد-إبراهيم

أحمد إبراهيم يفوز بـ«جلوبال ميوزك» عن«حالة خاصة جدا»

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