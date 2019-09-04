نجوى كرم عن «بعشق تفاصيلك»: رسالتي هي الفرحة والحب

تحرير:التحرير ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

نجوى كرم

انتهت النجمة اللبنانية نجوى كرم، من تصوير أول فيديو كليب تم تصويره وإنجازه على الهواء مباشرة، وهو "بعشق تفاصيلك"، وذلك من خلال تواجدها بإحدى ربوع لبنان وتحديدا من مدينة "زحلة"، ليشاهدها جموع الشعب اللبناني عبر النقل الفضائي الحي من كافة المناطق كي تشاركهم مظاهر الحب، والكليب من إنتاج "روتانا" وإخراج وليد ناصيف. ووفقًا لبيان صادر عن الشركة المنتجة، تقول نجوى كرم عن الكليب: "من زحلة لكل لبنان.. ومن لبنان لكل العالم، نقدم هذا الكليب الذي يحمل رسالة بها حب وفرح.. لأن الفرحة بتلبقلنا"، وذلك بعد نجاح كليبها الأخير لأغنية "ملعون أبو العشق".

وأضافت نجوى كرم: "رسالتي هي الفرحة والحب"، وأعربت عن حجم المسؤولية الكبيرة التي واجهتها في العمل، والتي شبهتها بالجبال الملقاة على عاتقها خاصة عندما تكون على الهواء مباشرة وعلى مرأى ومسمع من كل جمهورها. وأكدت حرصها على تنفيذ هذا الكليب تزامنا مع "ذكرى مئوية إعلان لبنان الكبير"، منوهة أن الأغنية عاطفية