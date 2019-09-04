براءة رئيس حي الدقي وآخرين من تهمة الرشوة

تحرير:سماح عوض الله ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م

محكمة- أرشيفية

قضت، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات الجيزة ببراءة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا برشوة حي الدقي، وهم كل من "نادر. س" (محبوس)، رئيس حى الدقى سابقًا، و"مارى. ي"، مديرة الإدارة الهندسية بحى الدقى، و"مدحت. ر" مهندس معمارى وصاحب مكتب، و"حشمت. ج"، و"هانى. ع"، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة تسويق، والذين نسبت لهم التحقيقات طلب وتعاطي رشاوى، وصدر الحكم برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي وإيهاب الطنطاوي ومحمد بسيوني، وسكرتارية صلاح مصطفى.

تحمل القضية رقم 7406 جنايات الدقى لسنة 2018، ونسبت نيابة شمال الجيزة الكلية، واعترف المتهمون فيها بقيام رئيس الحي بابتزازهم لدفع الرشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات مناور العقارات المملوكة لهم وإرساله الموظفين لرصد المخالفات، وأنهم قاموا بالاتفاق مع رئيس الحي عن طريق اثنين من المحامين على دفع رشوة قدرها

تحمل القضية رقم 7406 جنايات الدقى لسنة 2018، ونسبت نيابة شمال الجيزة الكلية، واعترف المتهمون فيها بقيام رئيس الحي بابتزازهم لدفع الرشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات مناور العقارات المملوكة لهم وإرساله الموظفين لرصد المخالفات، وأنهم قاموا بالاتفاق مع رئيس الحي عن طريق اثنين من المحامين على دفع رشوة قدرها 500 ألف جنيه وشقة، مقابل التغاضي عن المخالفات، وبعدها طلب رئيس الحي رشوة مليون جنيه بجانب الشقة، وفق التحقيقات.



وتضمنت وقائع الاتهام المنسوبة لرئيس الحي أنه طلب وأخذ مبالغ مالية وعطية من صاحب إحدى شركات المقاولات وعبر أحد الوسطاء يعمل في مجال المحاماة، مقابل التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار والتي تستوجب إزالتها، وهى التي تحقق أرباحا بدون وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد على 10 ملايين جنيه.







