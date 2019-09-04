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265 مليون دولار زيادة في احتياطي الذهب بنهاية أغسطس

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م
الذهب
الذهب
ارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى مستوى 3.324 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، في مقابل نحو 3.059 مليار دولار بنهاية شهر يوليو السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 265 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، ويتم معادلة هذه النسبة بقيمة من الاحتياطي النقدي، شاملا ودائع وعمليات مبادلة الذهب. وأعلن المركزي ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 44.969 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، في مقابل 44.916 مليار دولار بنهاية شهر يوليو السابق عليه، بزيادة بلغت 53 مليون دولار.
وتراجعت قيمة العملات الأجنبية ضمن مكون الاحتياطي بنحو 135 مليون دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي لتسجل 41.278 مليار دولار. وتشمل الاحتياطات بالعملات الأجنبية كلا من الأوراق المالية، بالإضافة إلى الودائع والتى تنقسم إلى ودائع لدى البنوك المركزية الأخرى وبنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولى، إلى جانب
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4 عوامل أدت إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر

ارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 44.969 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، في مقابل 44.916 مليار دولار بنهاية شهر يوليو السابق عليه، بزيادة بلغت 53 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وحقق الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية مستويات قياسية منذ قرار تحرير سعر الصرف، ليصل إلى مستوى 44.9 مليار دولار، في مقابل نحو 16.4 مليار دولار خلال عام 2016، متجاوزاً بذلك أكبر رصيد للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية قبل ثورة يناير 2011، والمقدر بنحو 36 مليار دولار بنهاية عام 2010.
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الدولار يتراجع أمام الجنيه.. والبنك الأهلي أقل سعر

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا جديدا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي والمصرف المتحد بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.59 جنيه للبيع، و16.49 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي بواقع قرشين ليسجل أيضا 16.59 جنيه للبيع، و16.49 جنيه للشراء.
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إستراتيجية حكومية| مصر مركز إقليمي لصناعة السيارات

استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء، خلال اجتماعها أمس، ملامح إستراتيجية مقترحة لتحفيز صناعة السيارات في مصر، وذلك في ظل تراجع حجم إنتاج السيارات في مصر (التجميع المحلي)، بنسبة تزيد على 39%، خلال آخر 10 سنوات، إذ سجل عام 2018 نحو 71 ألفًا و400 سيارة، بعدما كانت 117 ألف سيارة في عام 2010، كما تواجه مبيعات السيارات المجمعة محليا تراجعا كبيرا، فما مستقبل هذه الصناعة؟ وما ملامح هذه الإستراتيجية الجديدة؟
البنك-المركزي

ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 44.9 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 44.969 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، في مقابل 44.916 مليار دولار بنهاية شهر يوليو السابق عليه، بزيادة بلغت 53 مليون دولار. ويتكون مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي.
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4 عوامل أدت إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر

ارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 44.969 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، في مقابل 44.916 مليار دولار بنهاية شهر يوليو السابق عليه، بزيادة بلغت 53 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وحقق الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية مستويات قياسية منذ قرار تحرير سعر الصرف، ليصل إلى مستوى 44.9 مليار دولار، في مقابل نحو 16.4 مليار دولار خلال عام 2016، متجاوزاً بذلك أكبر رصيد للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية قبل ثورة يناير 2011، والمقدر بنحو 36 مليار دولار بنهاية عام 2010.
البنك-المركزي

ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 44.9 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 44.969 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، في مقابل 44.916 مليار دولار بنهاية شهر يوليو السابق عليه، بزيادة بلغت 53 مليون دولار. ويتكون مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي.
سبائك الذهب

رصيد الذهب في الاحتياطي يسجل أكبر زيادة في 3 سنوات

ارتفعت مساهمة رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي بنسبة 8.4% (تعادل 238 مليون دولار) بنهاية يوليو 2019، على أساس شهري، بحسب بيانات البنك المركزي. وبلغت قيمة مساهمة الذهب بالاحتياطي النقدي نحو 3.059 مليار دولار بنهاية يوليو 2019، مقارنة بنحو 2.821 مليار دولار في يونيو السابق له. وعلى أساس سنوي، ارتفعت مساهمة الذهب في يوليو 2019، مقابل نحو 2.58 مليار دولار في يوليو 2018. ويستحوذ الذهب على حصة كبيرة من رصيد الاحتياطي الأجنبي لمصر الذي يشهد ارتفاعا منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
دولارات

كيف حقق الاحتياطي النقدي أكبر زيادة له منذ 5 أشهر؟

ارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليقترب من مستوى 45 مليار دولار، مسجلا نحو 44.916 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، في مقابل نحو 44.352 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق عليه، أي بزيادة بلغت نحو 560 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية فى الظروف الاستثنائية.
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