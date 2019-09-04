265 مليون دولار زيادة في احتياطي الذهب بنهاية أغسطس

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م

الذهب

ارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى مستوى 3.324 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، في مقابل نحو 3.059 مليار دولار بنهاية شهر يوليو السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 265 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، ويتم معادلة هذه النسبة بقيمة من الاحتياطي النقدي، شاملا ودائع وعمليات مبادلة الذهب. وأعلن المركزي ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 44.969 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، في مقابل 44.916 مليار دولار بنهاية شهر يوليو السابق عليه، بزيادة بلغت 53 مليون دولار.

وتراجعت قيمة العملات الأجنبية ضمن مكون الاحتياطي بنحو 135 مليون دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي لتسجل 41.278 مليار دولار. وتشمل الاحتياطات بالعملات الأجنبية كلا من الأوراق المالية، بالإضافة إلى الودائع والتى تنقسم إلى ودائع لدى البنوك المركزية الأخرى وبنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولى، إلى جانب