جريمة

سقوط حداد في قبضة مباحث المطرية حول مسكنه لورشة سلاح

تحرير:تهامى البندارى ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م
المتهم المضبوط أمام المباحث
المتهم المضبوط أمام المباحث
نجحت مباحث المطرية، اليوم الأربعاء، في القبض على حداد، لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، بعدما حول مسكنه إلى وكر إجرامي «ورشة» لتصنيع السلاح، بغرض الاتجار فيه وتحقيق أرباح مادية كبيرة، وتبين من توقيع الكشف الجنائي على المتهم المضبوط سابقة اتهامه في 11 قضية، آخرها قضية تصنيع أسلحة نارية داخل مسكنه، ومزاولته نشاطا إجراميا بالمخالفة للقانون، قبل أن يتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تلقى المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، معلومات تفيد قيام المتهم باتخاذ مسكنه وكرا لتصنيع الأسلحة النارية، وأكدت التحريات صحة المعلومات. تمكنت مأمورية أمنية قادها الرائد محمود الحسيني، معاون مباحث المطرية بإشراف المقدم كريم البحيري، رئيس المباحث، من القبض على المتهم، وضبط معه فرد خرطوش
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النائب-صلاح-عيسى

تجديد حبس صلاح عيسى 15 يومًا فى «رشوة المقابر»

أمر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، بتجديد حبس النائب البرلماني صلاح عيسى واثنين آخرين، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 520 لسنة 2019 أمن دولة عليا، في اتهامهم بطلب وتلقي رشاوٍ بمبلغ مالي مليون ومئتي ألف جنيه لاستخدام النائب نفوذه لدى محافظة الإسكندرية لإنهاء تراخيص جبانات بنطاق حي شرق الإسكندرية، وذلك بعدما قررت اللجنة الدستورية والتشريعية رفع الحصانة عن النائب بناءً على الطلب المقدم من النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة.
محاكمة-هشام-عبد-الباسط

براءة رئيس حي الدقي وآخرين من تهمة الرشوة

قضت، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات الجيزة ببراءة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا برشوة حي الدقي، وهم كل من "نادر. س" (محبوس)، رئيس حى الدقى سابقًا، و"مارى. ي"، مديرة الإدارة الهندسية بحى الدقى، و"مدحت. ر" مهندس معمارى وصاحب مكتب، و"حشمت. ج"، و"هانى. ع"، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة تسويق، والذين نسبت لهم التحقيقات طلب وتعاطي رشاوى، وصدر الحكم برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي وإيهاب الطنطاوي ومحمد بسيوني، وسكرتارية صلاح مصطفى.
طعن-بالسكين

تجديد حبس المتهمين في جريمة «الذبح والنقاب» بالشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة مشتول السوق الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بتجديد حبس أربعة أشخاص، بينهم امرأة كانت ترتدي «نقاب» ونجلها وشقيقها، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم باستدراج سائق دراجة بخارية بثلاث عجلات «توكتوك»، بحجة توصيلهم، قبل أن يحاولوا سرقة دراجته، ولما فشلوا في ذلك تعدوا عليه بأسلحة بيضاء «مطاوٍ»، وأصابوه بجروح قطعية بالرقبة واليدين، فيما احتاج جرح رقبته إلى أربعة وأربعين غرزة طبية لتقطيبه.
سجن

حبس مراهق سحل طفلة دافعت عن شرفها بالشرقية

أصدرت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بحبس مراهق، في السادسة عشرة من عمره، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بخطف طفلة ومحاولة اغتصابها بالقوة وسط الزراعات بقرية «كفر جمعة» التابعة لدائرة المركز، بعدما استغل خلوّ الشارع من المارة، وجذبها حال ذهابها لحضور درس في المرحلة الإعدادية بالكفر، محاولا تجريدها من أعز ما تملكه، لكنها ضربت مثالا في الشجاعة والرفض، ما دفعه إلى سحلها وضربها بشدة في الوجه والعينين.
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جثة-فى-شقة

جريمة أسرية بـ15 مايو.. قتل زوجته وألقى طفله من الخامس

تجرد سائق من مشاعر الأبوة والرحمة على حد سواء، فقد عقله الذي استحوذ عليه الشيطان، أقدم بدم بارد على ذبح زوجته وإلقاء طفله البالغ من العمر 4 سنوات من شرفة الطابق الخامس بمنطقة 15 مايو في القاهرة، تلك الجريمة التي أثارت دهشة ممزوجة بحسرة الأهالي، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمسرح الجريمة، ووصل فريق من النيابة العامة لمناظرة جثة المجني عليهما، وأمرت بنقل جثة الأم وفلذة كبدها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي، والتصريح بالدفن عقب التشريح لبيان وتحديد أسباب الوفاة، واستعجلت تحريات إدارة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الواقعة.
القبض على متهمين - أرشيفية

هاتوا بطايقكم| سقوط عصابة سرقت 650 ألفا من وكيل شركة

«اقفوا وهاتوا بطايقكم.. إحنا مباحث»، كلمات وقع صداها في أذهان ومسامع وكيل مالي بشركة في محافظة بني سويف، ألقاها عليه أشخاص مجهولون، استسلم لهم، وسلمهم مفاتيح السيارة، ليكتشف بعدها سرقة 650 ألف جنيه، وفرار هؤلاء الأشخاص، ليقع الرجل في شباك عصابة إجرامية محترفة، انتحلت صفة ضباط شرطة، استولوا على متعلقاتهم المالية، وفروا هاربين، قبل أن ينجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بني سويف في تحديد هوية الجناة والقبض عليهم، وبحوزتهم 371 ألف جنيه، بينما تم ضبط السيارتين المستخدمتين.
طعنات-سكين-جريمة

طعنه شاب.. استشهاد شرطي بمحيط نادي الجزيرة (فيديو)

استشهد أمين الشرطة المصاب على يد أحد الأشخاص، بسكين، أثناء تعيينه خدمة في محيط نادي الجزيرة، متأثرا بإصابته بجرح نافذ، ونجح رجال الأمن في السيطرة على المتهم بمساعدة الأهالي، بينما يبذل رجال المباحث جهودهم لتحديد هوية الجاني وبيان الدافع لارتكاب الحادث وما إذا كان جنائيا أم إرهابيا، من خلال عمل التحريات اللازمة عن نشاط المتهم، وخضع أمين الشرطة للعلاج بأحد المستشفيات، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، فيما طلبت النيابة سماع شهود العيان لبيان الملابسات الكاملة للتعدي علي المجني عليه.
طعن

طعن أمين شرطة معين خدمة بنادي الجزيرة.. (فيديو)

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة قرب نادي الجزيرة، اليوم السبت، من ضبط متهم بالتعدي بسكين على أمين شرطة معين خدمة في محيط النادي، ما أسفر عن إصابته بجرح نافذ، ونجح رجال الأمن في السيطرة على المتهم بمساعدة الأهالي، بينما يجرى رجال المباحث جهودهم لتحديد هوية الجاني وبيان الدافع لارتكاب الحادث ما إذا كان جنائيا أم إرهابيا، من خلال عمل التحريات اللازمة عن نشاط المتهم، ويخضع أمين الشرطة للعلاج بأحد المستشفيات، تمهيدا لسماع أقواله في الواقعة، وبيان الملابسات الكاملة للتعدي عليه من قبَل المتهم المضبوط.
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