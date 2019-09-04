سقوط حداد في قبضة مباحث المطرية حول مسكنه لورشة سلاح

تحرير:تهامى البندارى ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م

المتهم المضبوط أمام المباحث

نجحت مباحث المطرية، اليوم الأربعاء، في القبض على حداد، لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، بعدما حول مسكنه إلى وكر إجرامي «ورشة» لتصنيع السلاح، بغرض الاتجار فيه وتحقيق أرباح مادية كبيرة، وتبين من توقيع الكشف الجنائي على المتهم المضبوط سابقة اتهامه في 11 قضية، آخرها قضية تصنيع أسلحة نارية داخل مسكنه، ومزاولته نشاطا إجراميا بالمخالفة للقانون، قبل أن يتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، معلومات تفيد قيام المتهم باتخاذ مسكنه وكرا لتصنيع الأسلحة النارية، وأكدت التحريات صحة المعلومات. تمكنت مأمورية أمنية قادها الرائد محمود الحسيني، معاون مباحث المطرية بإشراف المقدم كريم البحيري، رئيس المباحث، من القبض على المتهم، وضبط معه فرد خرطوش