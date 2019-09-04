هل تجمع الحكومة تبرعات من المصريين بالخارج؟.. رد حاسم

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

وزيرة الهجرة

علق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ما تداولته مواقع إلكترونية وبعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن جمع وزارة الهجرة تبرعات من المصريين المقيمين بالخارج لتمويل مؤتمرات الوزارة مع الجاليات المصرية ومنها «ملتقى أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج» الذي عقد في الفترة من 27 إلى 29 أغسطس 2019، مؤكدا أنه عاري تماما من الصحة. وأوضح المركز في تقرير كشف الحقائق، أنه تواصل مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج, والتي نفت تلك الأنباء تماما، وأنه لا صحة على الإطلاق لجمع الوزارة أي تبرعات من الجاليات المصرية بالخارج تحت أي مسمى.

وشددت الوزارة، على التزامها بتمويل كافة الفعاليات والمنتديات التي تقوم بها في إطار دورها المنوطة به لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المصريين في الخارج وفقدان ثقتهم في الفعاليات التي تدشنها الوزارة. وأكدت الوزارة على أنها الجهة المعنية بالإعداد