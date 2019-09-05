للتخلص من التجاعيد.. جل الصبار مع الخيار فعال

لاشك إن تطبيق جل الصبار يعطي نتائج مذهلة، كما إن التدليك يعد من أفضل الطرق المتبعة للحصول على بشرة نضرة وحيوية، ويمكنك إضافة بعض المنتجات الأخرى.

تحرير:إسراء سليمان ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

جل الصبار

منذ قديم الزمان توجد بعض الأساسيات في التجميل والحفاظ على البشرة، كان على رأسها جل الصبار، يتميز بعدة فوائد متعلقة بالبشرة والشعر، حيث يعمل على علاج حب الشباب، والتخلص من البثور السوداء، وبالنسبة للترطيب، فيتميز بمعدلات ترطيب عالية تجعل البشرة أكثر حيوية ونضارة، كما يقوي بصيلات الشعر ويعطي لها لمعة، ويجعلك قادرًا على التخلص من القشرة، كما إنه علاج طبيعي وفعال في التخلص من التجاعيد، إذ عليك بتطبيقه باستمرار كروتين يومي، وذلك حسبما ذكر موقع "timesofindia"".

نتطلع جميعًا للحفاظ على مظهر رائع وجميل على المدى البعيد، ونعمل جاهدين لتلبية هذه الرغبات من خلال شراء منتجات تجميل باهظة الثمن، للحفاظ على معدلات عالية من الترطيب، من المحتمل أن تكون هذه المنتجات جيدة بشكل كبير للتخلص من عدة مشكلات صحية في البشرة، ولكن لن يدوم أثرها على المدى البعيد، فالتقدم في العمر