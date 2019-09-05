للتخلص من التجاعيد.. جل الصبار مع الخيار فعال

لاشك إن تطبيق جل الصبار يعطي نتائج مذهلة، كما إن التدليك يعد من أفضل الطرق المتبعة للحصول على بشرة نضرة وحيوية، ويمكنك إضافة بعض المنتجات الأخرى.
منذ قديم الزمان توجد بعض الأساسيات في التجميل والحفاظ على البشرة، كان على رأسها جل الصبار، يتميز بعدة فوائد متعلقة بالبشرة والشعر، حيث يعمل على علاج حب الشباب، والتخلص من البثور السوداء، وبالنسبة للترطيب، فيتميز بمعدلات ترطيب عالية تجعل البشرة أكثر حيوية ونضارة، كما يقوي بصيلات الشعر ويعطي لها لمعة، ويجعلك قادرًا على التخلص من القشرة، كما إنه علاج طبيعي وفعال في التخلص من التجاعيد، إذ عليك بتطبيقه باستمرار كروتين يومي، وذلك حسبما ذكر موقع "timesofindia"".
نتطلع جميعًا للحفاظ على مظهر رائع وجميل على المدى البعيد، ونعمل جاهدين لتلبية هذه الرغبات من خلال شراء منتجات تجميل باهظة الثمن، للحفاظ على معدلات عالية من الترطيب، من المحتمل أن تكون هذه المنتجات جيدة بشكل كبير للتخلص من عدة مشكلات صحية في البشرة، ولكن لن يدوم أثرها على المدى البعيد، فالتقدم في العمر
نتطلع جميعًا للحفاظ على مظهر رائع وجميل على المدى البعيد، ونعمل جاهدين لتلبية هذه الرغبات من خلال شراء منتجات تجميل باهظة الثمن، للحفاظ على معدلات عالية من الترطيب، من المحتمل أن تكون هذه المنتجات جيدة بشكل كبير للتخلص من عدة مشكلات صحية في البشرة، ولكن لن يدوم أثرها على المدى البعيد، فالتقدم في العمر من الأشياء الحتمية، والتي لابد أن تحدث، ولكن يمكنك تأخير ظهورها من خلال اتباع عادات صحية غذائية، وتغيير في أسلوب الحياة، واتباع بعض نصائح خبراء التجميل.
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بالنسبة للأشخاص الذين يتبعون علاجات طبيعية، يوجد زيادة كبيرة في عدد الأمراض الجلدية، وبالتالي فإن اتباع طرق طبيعية للحفاظ على الجلد يعد من أفضل الطرق المتبعة للتقليل من ظهور التجاعيد والمشكلات الجلدية الأخرى، إذ يمكن استخدام جل الصبار لزيادة إنتاج الكولاجين في الجسم، كما إنها تساعد أيضًا في التقليل من ظهور علامات تقدم العمر مثل خطوط الوجه والتجاعيد، والكولاجين يساعد أيضًا في التقليل من التجاعيد، كما إنه يعمل على التقليل من إنكماش الجلد، و يحسن من مرونة الجلد.
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وبجانب التعزيز من إنتاج الكولاجين في الجسم، يعد جل الصبار أيضًا أحد المكونات القوية التي تحسن من المشكلات الجلدية إضافة إلى المشكلات الصحية، حيث يحتوي جل الصبار على الأحماض الأمينية ومجموعة فيتامين B المركبة وفيتامين C، يساعد بشكل كبير على مواجهة الجذور الحرة التي تسبب تجاعيد، ومايلي بعض من الطرق التي يمكن من خلالها استخدام جل الصبار:
1-التدليك: لاشك إن تطبيق جل الصبار يعطي نتائج مذهلة، كما إن التدليك يعد من أفضل الطرق المتبعة للحصول على بشرة نضرة وحيوية، ويمكنك إضافة بعض المنتجات الأخرى، للحصول على نتيجة أكثر فاعلية، فالصبار بمفرده يعد كافٍ بشكل كبير لتبدو أصغر في العمر، يتيمز بقدرة فائقة في تنقية البشرة، ولا يمكن التعبير عنها فقط بكلمات، عليك فقط بتقطيع الصبار إلى قطع صغيرة، وبعد ذلك يمكنك وضعه على وجهك من 15 إلى 20 دقيقة، وكررد ذلك يوميًا.
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2-جل الصبار مع الخيار: يعد هذا القناع المرطب مثاليًا للصيف لأنه لن يرطب وينعش البشرة فقط، ولكنه في الوقت نفسه سيقلل الالتهابات، ويمنح البشرة توهجًا طبيعيًا.
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3-جل الصبار وزيت اللوز: يساعد هذا الماسك في تقليل الهالات السوداء وكذلك التجاعيد على الوجه وتحت العيون، حيث يساعد زيت اللوز على تحسين الملمس وكذلك يقلل من تصبغ الجلد،كما يساعد الصبار على تلطيف وتحسين مرونة الجلد، إذ نستطبع أن نقول إننا يمكننا وضع جل الصبار مع أي من الزيوت الحيوية الفعالة في حماية البشرة والتخلص من الندبات، بجانب العناية بالبشرة، لابد من الاهتمام بالعناية الداخلية، على سبيل المثال اتباع نظام غذائي صحي وتناول ما يقرب من 8 أكواب من الماء يوميًا.
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