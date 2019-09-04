جريمة

تجديد حبس صلاح عيسى 15 يومًا فى «رشوة المقابر»

تحرير:سماح عوض الله ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م
صلاح عيسى- أرشيفية
صلاح عيسى- أرشيفية
أمر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، بتجديد حبس النائب البرلماني صلاح عيسى واثنين آخرين، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 520 لسنة 2019 أمن دولة عليا، في اتهامهم بطلب وتلقي رشاوٍ بمبلغ مالي مليون ومئتي ألف جنيه لاستخدام النائب نفوذه لدى محافظة الإسكندرية لإنهاء تراخيص جبانات بنطاق حي شرق الإسكندرية، وذلك بعدما قررت اللجنة الدستورية والتشريعية رفع الحصانة عن النائب بناءً على الطلب المقدم من النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة.
كشفت تحريات النيابة العامة طلب النائب صلاح عيسى مليون جنيه من المتهمين "رمضان. إ" و"لطفي. ف" مقابل ترخيص قطعة أرض مملوكة لهما بنطاق حي شرق بوساطة "مجدي. ج"، وتم الاتفاق على طلب النائب المبلغ مقابل إبداء الرأي بالموافقة على إصدار الترخيص بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في محافظة الإسكندرية. وجاء في تحقيقات
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متهم-المطرية

سقوط حداد في قبضة مباحث المطرية حول مسكنه لورشة سلاح

نجحت مباحث المطرية، اليوم الأربعاء، في القبض على حداد، لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، بعدما حول مسكنه إلى وكر إجرامي «ورشة» لتصنيع السلاح، بغرض الاتجار فيه وتحقيق أرباح مادية كبيرة، وتبين من توقيع الكشف الجنائي على المتهم المضبوط سابقة اتهامه في 11 قضية، آخرها قضية تصنيع أسلحة نارية داخل مسكنه، ومزاولته نشاطا إجراميا بالمخالفة للقانون، قبل أن يتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
محاكمة-هشام-عبد-الباسط

براءة رئيس حي الدقي وآخرين من تهمة الرشوة

قضت، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات الجيزة ببراءة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا برشوة حي الدقي، وهم كل من "نادر. س" (محبوس)، رئيس حى الدقى سابقًا، و"مارى. ي"، مديرة الإدارة الهندسية بحى الدقى، و"مدحت. ر" مهندس معمارى وصاحب مكتب، و"حشمت. ج"، و"هانى. ع"، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة تسويق، والذين نسبت لهم التحقيقات طلب وتعاطي رشاوى، وصدر الحكم برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي وإيهاب الطنطاوي ومحمد بسيوني، وسكرتارية صلاح مصطفى.
طعن-بالسكين

تجديد حبس المتهمين في جريمة «الذبح والنقاب» بالشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة مشتول السوق الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بتجديد حبس أربعة أشخاص، بينهم امرأة كانت ترتدي «نقاب» ونجلها وشقيقها، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم باستدراج سائق دراجة بخارية بثلاث عجلات «توكتوك»، بحجة توصيلهم، قبل أن يحاولوا سرقة دراجته، ولما فشلوا في ذلك تعدوا عليه بأسلحة بيضاء «مطاوٍ»، وأصابوه بجروح قطعية بالرقبة واليدين، فيما احتاج جرح رقبته إلى أربعة وأربعين غرزة طبية لتقطيبه.
سجن

حبس مراهق سحل طفلة دافعت عن شرفها بالشرقية

أصدرت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بحبس مراهق، في السادسة عشرة من عمره، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بخطف طفلة ومحاولة اغتصابها بالقوة وسط الزراعات بقرية «كفر جمعة» التابعة لدائرة المركز، بعدما استغل خلوّ الشارع من المارة، وجذبها حال ذهابها لحضور درس في المرحلة الإعدادية بالكفر، محاولا تجريدها من أعز ما تملكه، لكنها ضربت مثالا في الشجاعة والرفض، ما دفعه إلى سحلها وضربها بشدة في الوجه والعينين.
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«رشوة حي الدقي وأموال نظيف» أبرز محاكمات الثلاثاء

تنظر اليوم جهات التحقيق فى أمر تجديد حبس أحمد سليم، أمين المجلس الأعلى للإعلام السابق، واثنين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم في قضية رشوة، مقابل الحصول على تصاريح إطلاق قناة تليفزيونية، بعدما كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما ألقت الأجهزة الرقابية القبض على أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي الرشوة في مجال عمله.
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بعد تجديد حبسها.. والد فتاة العياط يكشف سر حقيبتيها

بصوت متحشرج يعبر عن حزن صاحبه، علق والد "فتاة العياط" على قبول محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على إخلاء سبيلها وتجديد حبسها 30 يوما، وقال أحمد رزق: "حزين بعد قرار حبس أميرة، ظروفي متسمحش بالسفر تاني من الفيوم للعياط، سايب شغلي وعيالي ومش في حمل زيارات تاني.. بس بقول الحمد لله دايما" مضيفا أنه قبل بدء الجلسة "طمنتها وقولتلها متخافيش هتخرجي النهاردة وكانت متفائلة وجابت معاها كل حاجاتها المحكمة على أساس إنها هتخرج النهاردة وتروح معايا".
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قبول استئناف النيابة وتجديد حبس فتاة العياط 30 يومًا

قبلت محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل "أميرة" 15 سنة، والشهيرة بفتاة العياط، وألغت المحكمة قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيلها مؤقتا بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيق معها فى قضية اتهامها بقتل سائق سيارة ميكروباص بمنطقة المدق الجبلي بالعياط، وذلك بقصد الدفاع عن شرفها حينما حاول المجني عليه التعدي عليها رغمًا عنها -حسب أقوالها بالتحقيقات- وقررت المحكمة تجديد حبس الفتاة لمدة 30 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية بالقضية.
محكمة-ارشفية

وصول فتاة العياط لجلسة الاستئناف على إخلاء سبيلها

وصلت منذ قليل الطفلة "أميرة" 15 سنة والشهيرة بفتاة العياط، من مقر حبسها، إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية "العباسية"، لحضور جلسة استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلها مؤقتا بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيق معها فى قضية اتهامها بقتل سائق سيارة ميكروباص بمنطقة المدق الجبلي بالعياط، وذلك بقصد الدفاع عن شرفها حينما حاول المجني عليه التعدي عليها رغمًا عنها -حسب أقوالها بالتحقيقات، وحضر جلسة الاستئناف الدكتور حسن شومان ودينا المقدم محاميا الطفلة، كما حضر والدها وعددًا من أقاربها فى انتظار بدء الجلسة.
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