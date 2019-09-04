فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها الـ36 مع أصدقائها (صور)

تحرير:التحرير ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ م
منة فضالي
منة فضالي
نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور الخاصة باحتفالها بعيد ميلادها الـ36، الذي يوافق اليوم الأربعاء، وشارك فى حفل عيد الميلاد عدد محدود من أصدقائها داخل الوسط الفني، وهم «اللبناني نيكولا معوض، الفنانة لقاء سويدان، الفنانة عبير منير»، إلى جانب عدد كبير من أصدقائها من خارج الوسط الفني، وعلقت (منة) على الصور: «شكرًا لكل أصدقائي اللي احتفلوا معايا بعيد ميلادي.. بحبكم»، وفى سياق آخر تواصل منة فضالي تصوير مشاهدها فى مسلسل «قيد عائلي» الذي انطلق عرض جزئه الثاني مطلع الأسبوع الجاري.
وتجسد منة فضالي خلال أحداث مسلسل «قيد عائلي» بطولة ميرفت أمين وعزت العلايلي وصلاح عبد الله وبوسي، إخراج تامر حمزة، دور (كاملة) زوجة الفنان محمد نجاتي، والتى تتولى هي مهمة تربية أولادها فى حين سافر زوجها للعمل بالخارج، وحتى الآن لا تعلم أنه تزوج عليها. كما كشفت "فضالي"، الأسبوع الماضى، عن
اقرأ المزيد
مكرم-محمد-احمد

ساعتان بالفواصل.. «الأعلى للإعلام» يقر ضوابط التوك شو

أعلن الدكتور عصام فرج، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن الضوابط الجديدة التي أقرها المجلس، لتنظيم عمل برامج التوك شو والبرامج الدينية والرياضية والطبية، مشيرا إلى أنه ناقش الملاحظات المرصودة على أداء برامج التوك شو، وتمت الموافقة على أن تكون مدة البرامج ساعتين بالفواصل الإعلانية، موضحا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن المجلس قرر النظر في بعض المعايير الخاصة بالبرامج الطبية، والتي تتعلق بالشروط الخاصة بمقدم البرامج والطبيب الضيف والمداخلات هل تنطبق عليها نفس الكلام أم لا.
مجدى-كامل-كواليس-الملك-لير

مجدي كامل ينضم لأسرة «الملك لير» بديلا عن هذا الفنان

انضم الفنان مجدي كامل، إلى أبطال مسرحية «الملك لير»، بطولة النجم يحيى الفخراني، وأوضح مصدر مسؤول بمسرح «كايرو شو»، أن (مجدي) بدأ بالفعل البروفات المكثفة مع مخرج المسرحية، تامر كرم، على شخصية (كنت)، وذلك بعد انتقال الفنان أحمد فؤاد سليم لتقديم دور (جلوستر)، الذي كان يلعبه الراحل فاروق الفيشاوي، على مدار ثلاثة أشهر تقريبًا، منذ انطلاق العرض الأول للمسرحية فى أبريل الماضى، ولكن مع تدهور الحالة الصحية لـ(الفيشاوي) استعان مخرج العمل، بالفنان أحمد فؤاد سليم، للعب الدور بدلًا منه وتحديدًا مع انطلاق الجولة الخارجية للمسرحية بموسم جدة.
بوسي (2)

فنانون وقعوا في فخ «شيكات بدون رصيد».. آخرهم بوسي

استيقظ الجميع اليوم على خبر إلقاء القبض على المطربة الشعبية بوسي، على خلفية صدور أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ ضدها، لصالح طليقها الذى كان مديرا لأعمالها، وانتشر الخبر بشكل كبير على السوشيال ميديا، قبل أن يخرج محاميها أحمد الجهني، وينفى الخبر مؤكدًا أنها توجد في بيتها، وأنه تقدم بالطعن على حكم تغريم موكلته في القضية. وتعود الواقعة إلى 25 أكتوبر 2017، عندما تقدم طليقها ببلاغ بسبب تحرير شيكات بدون رصيد، واستمرت القضية فى المحكمة ما بين استئناف وتأجيل وطعن. و"بوسي" ليست أول فنانة تحاكم في قضية شيكات بدون رصيد، فقد سبقها الكثيرون.
اقرأ المزيد من الأخبار
بوسي (2)

فنانون وقعوا في فخ «شيكات بدون رصيد».. آخرهم بوسي

استيقظ الجميع اليوم على خبر إلقاء القبض على المطربة الشعبية بوسي، على خلفية صدور أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ ضدها، لصالح طليقها الذى كان مديرا لأعمالها، وانتشر الخبر بشكل كبير على السوشيال ميديا، قبل أن يخرج محاميها أحمد الجهني، وينفى الخبر مؤكدًا أنها توجد في بيتها، وأنه تقدم بالطعن على حكم تغريم موكلته في القضية. وتعود الواقعة إلى 25 أكتوبر 2017، عندما تقدم طليقها ببلاغ بسبب تحرير شيكات بدون رصيد، واستمرت القضية فى المحكمة ما بين استئناف وتأجيل وطعن. و"بوسي" ليست أول فنانة تحاكم في قضية شيكات بدون رصيد، فقد سبقها الكثيرون.
بوسي (1)

القبض على المطربة بوسي داخل منزلها بالتجمع الخامس

ألقت الأجهزة الأمنية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، القبض على المطربة الشعبية ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ«بوسى»، فى منزلها الكائن بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وذلك على خلفية صدور أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ ضدها، لصالح طليقها الذى كان مديرا لأعمالها. وصدرت الأحكام القضائية ضد بوسى بعدما تقدم طليقها ببلاغ بسبب تحرير شيكات بدون رصيد، إلى جانب إخلالها باتفاقات قديمة كانت بينهما، ورفضها إعطائه مبلغا من المال نظير عمله معها كنسبة له عن إدارة أعمالها.
مسلسل-نصيبي-وقسمتك

3 مسلسلات جديدة ينطلق عرضها الأسبوع المقبل

يشهد الأسبوع المقبل انطلاق موسم الأوف سيزون، بعد أن كشف صناع الأعمال الدرامية عن مواعيد عرض مسلسلاتهم الجديدة، البداية مع الجزء الثالث من مسلسل «نصيبي وقسمتك» الذى تعرض أولى حكاياته يوم السبت المقبل، فى تمام الثامنة مساء، على قناة ON، بينما يعرض على قناة MBC1 فى نفس الموعد اليوم التالي، وتحمل الحكاية الأولي عنوان «اتفضلوا فى الصالون» تقوم ببطولتها الفنانة هنا شيحة، وإخراج مصطفى فكرى، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج مشترك بين المنتج أحمد عبد العاطي وشركة سينرجي.
شيرى-عادل

شيري عادل تعود إلى «انستجرام» بعد أنباء الطلاق

عادت الفنانة شيري عادل إلى نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت تنشر صورا من طفولتها، وأخرى جديدة، وقد لاحظ جمهورها هذا النشاط، والذي يأتي خاصة بعد الأنباء التي تحدثت عن طلاقها من الباحث معز مسعود. وشاركت شيري، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، اليوم الأربعاء، صورا لها مع والدتها، وأبدى جمهورها إعجابه بإطلالتها ورقتها وظهورها على طبيعتها، وكانت أغلب التعليقات تتغزل فيها، منها تعليق للفنانة منة فضالي التي وصفتها بـ"القمر".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org