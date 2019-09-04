منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها الـ36 مع أصدقائها (صور)

تحرير:التحرير ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ م

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور الخاصة باحتفالها بعيد ميلادها الـ36، الذي يوافق اليوم الأربعاء، وشارك فى حفل عيد الميلاد عدد محدود من أصدقائها داخل الوسط الفني، وهم «اللبناني نيكولا معوض، الفنانة لقاء سويدان، الفنانة عبير منير»، إلى جانب عدد كبير من أصدقائها من خارج الوسط الفني، وعلقت (منة) على الصور: «شكرًا لكل أصدقائي اللي احتفلوا معايا بعيد ميلادي.. بحبكم»، وفى سياق آخر تواصل منة فضالي تصوير مشاهدها فى مسلسل «قيد عائلي» الذي انطلق عرض جزئه الثاني مطلع الأسبوع الجاري.

وتجسد منة فضالي خلال أحداث مسلسل «قيد عائلي» بطولة ميرفت أمين وعزت العلايلي وصلاح عبد الله وبوسي، إخراج تامر حمزة، دور (كاملة) زوجة الفنان محمد نجاتي، والتى تتولى هي مهمة تربية أولادها فى حين سافر زوجها للعمل بالخارج، وحتى الآن لا تعلم أنه تزوج عليها. كما كشفت "فضالي"، الأسبوع الماضى، عن