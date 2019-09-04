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الحكومة تحسم جدل رحلات العمرة المجانية للعاملين بالخارج

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن إعلان وزارة القوى العاملة تنظيم رحلات عمرة مجانية للعمالة المصرية بالخارج، عاري تماما عن الصحة، وأوضح المركز في تقرير كشف الحقائق، اليوم الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة القوى العاملة، ونفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تنظيم الوزارة رحلات عمرة مجانية للعمالة المصرية بالخارج، وأن الوزارة لم يصدر عنها أي تصريحات أو إعلانات في هذا الشأن، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة بين المصريين.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة حرصها على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها، حيث نجحت مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في تحصيل ما قيمته 168 مليوناً و570 ألفاً و322 جنيهاً مستحقات مالية لعدد من العمالة المصرية في 9 دول عربية،
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البنك-المركزي

الحكومة: لا نجبر أصحاب شهادات قناة السويس على شيء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير رصد الشائعات والرد عليها، ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي، عن إجبار أصحاب شهادات قناة السويس على الدخول في أوعية ادخارية جديدة. إذ أكد البنك ‏المركزي أنه لم يتم ‏إجبار أي ‏مواطن من أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة أو ‏غيرها على الدخول في أوعية ادخارية جديدة، مُوضحاً استعداد البنوك المُصدرة لشهادات قناة السويس لرد قيمة هذه الشهادات بدايةً من 5 سبتمبر 2019 حتى 16 من الشهر ذاته، وذلك وفقاً لموعد استحقاق الشهادات، مُشدداً على أن قرار الدخول في أوعية ادخارية جديدة هو قرار اختياري يرجع لصاحب الشهادة.
نبيلة-مكرم (2)

هل تجمع الحكومة تبرعات من المصريين بالخارج؟.. رد حاسم

علق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ما تداولته مواقع إلكترونية وبعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن جمع وزارة الهجرة تبرعات من المصريين المقيمين بالخارج لتمويل مؤتمرات الوزارة مع الجاليات المصرية ومنها «ملتقى أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج» الذي عقد في الفترة من 27 إلى 29 أغسطس 2019، مؤكدا أنه عاري تماما من الصحة. وأوضح المركز في تقرير كشف الحقائق، أنه تواصل مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج, والتي نفت تلك الأنباء تماما، وأنه لا صحة على الإطلاق لجمع الوزارة أي تبرعات من الجاليات المصرية بالخارج تحت أي مسمى.
السفينة MSC GULSUN تعبر القناة في أول رحلة لها عبر قناة السويس 9أغسطس 2019

الحكومة عن تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس: العكس هو الصحيح

علق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس لاتخاذها مسارات بديلة، ما يهدد إيرادات قناة السويس، مؤكدا أنه عاري تمامًا عن الصحة، وأوضح المركز في تقرير كشف الحقائق، اليوم الأربعاء، أنه تواصل مع هيئة قناة السويس، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس لاتخاذها مسارات بديلة، بل على العكس فإن القناة تشهد تزايداً ملحوظاً في عدد السفن المارة من خلالها.
غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-06

هل تحرم غير المتزوجة من معاش والدها عند بلوغها 24 عاما؟

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله عن حرمان الابنة غير المتزوجة من حقها في معاش والدها عند بلوغها سن الـ24 عاماً وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، موضحا أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أكدت عدم صحة هذه الأنباء التي ترددت مؤخرا، مشيرة إلى أن حالات حرمان الابنة من المعاش تقتصر على حالتين فقط؛ هما الزواج أو الالتحاق بوظيفة –تحمل رقم تأميني- تُدر لها دخلاً يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل.
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مصطفى-مدبولي

قرار من رئيس الوزراء بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية وفق ما تحدده الرؤية الشرعية، موضحا أن إجازة الأول من محرم 1441 هجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، طبقاً لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي، وذلك بحسب بيان له، اليوم الثلاثاء. وكانت وزارة القوى العاملة، قد أعلنت أن الأول من شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية 1441)، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

تأثر مصر بانفجار روسيا.. الحكومة تنفي 12 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: تراجع الاستثمارات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقف تنفيذ مشروع الاستزراع السمكي شرق التفريعة، دخول الأسواق المصرية شحنات زراعية مستوردة غير مطابقة للمواصفات القياسية، استخدام مخصبات من القمامة لزيادة إنتاج المحاصيل بالصوب الزراعية، نقص الأسمدة الزراعية بالأسواق.
البنك-المركزى

الحكومة تحسم جدل طرح عملات نقدية فئة 500 و1000 جنيه

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول طرح عملات نقدية فئة 500 و1000 جنيه وتداولها ‏بالأسواق بداية من شهر أكتوبر المقبل, ورغم نفي المركز لهذه الشائعة في تقارير سابقة له بالعددين (117) و(127)، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية, ما دفعه للتواصل مجددا مع البنك المركزي، والذي نفى صحة تلك ‏الأنباء, مشددا على أن كافة العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هي بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات جديدة.
وزير-الاثار-يتفقد-عمليات-ترميم-قصر-البارون‎ (12)

حقيقة تشوه معالم شارع المعز وألوان قصر البارون

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تشوه بعض المعالم الأثرية بشارع المعز بالقاهرة إثر حريق "سبيل خسرو"، وتواصل المركز مع وزارة الآثار, والتي نفت تلك الأنباء تماما, مشددة على أن شارع المعز وجميع المباني الأثرية به سليمة وآمنة، ولم تقع به أي أضرار أو خسائر مادية, وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
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