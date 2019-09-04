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جونسون يعاقب أعضاء البرلمان البريطاني ويطرد 21 نائبا

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
يبدو أن محاولات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ستبوء بالفشل، خصوصا بعد أن خسر الأخير تصويتا حاسما في مجلس العموم دعم تأجيل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر. خسارة جونسون جاءت في أعقاب انشقاق 21 نائبًا محافظا وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة العمالية، الأمر الذي دفع بوريس جونسون إلى التوجه بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، ما قد يدفع الأخير أيضا إلى الاستقالة على غرار تيريزا ماي، التي فشلت في تمرير بريكست من البرلمان، وفقا لـ"فرانس 24".
وفي ختام نقاش محتدم، أجرى مجلس العموم تصويتا حاسما حقق فيه النواب الرافضون حصول بريكست بدون اتفاق فوزا مدويا، إذ أتت نتيجة التصويت 328 مقابل 301، ما أتاح لهم الإمساك بزمام الأجندة البرلمانية التي عادة ما تكون في يد الحكومة. قرار رفض البرلمان أتاح للنواب اعتبار طرح مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء المحافظ
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ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو

لماذا أفرجت طهران عن طاقم السفينة البريطانية الآن؟

كشفت إيران، اليوم الأربعاء، عن أنها بصدد إطلاق سراح سبعة بحارة من أفراد طاقم السفينة التي تحمل العلم البريطاني "ستينا إمبيرو"، البالغ عددهم ثلاثة وعشرين فردا، لأسباب إنسانية. وكانت طهران قد احتجزت الناقلة البريطانية خلال مرورها في المياه الدولية بمضيق هرمز في يوليو الماضي، بعد أن اتهمتها بـ"انتهاك القواعد البحرية الدولية". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، للتليفزيون الحكومي، إن البحارة، وهم خمسة هنود وواحد من لاتفيا وروسي، غادروا بالفعل "ستينا إمبيرو".
ماريا-زاخاروفا-المتحدثة-باسم-وزارة-الخارجية-الروسية

روسيا تهاجم ألمانيا لدعمها الضربة الأمريكية بسوريا

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على رد فعل برلين تجاه القصف الأمريكي على إدلب السورية. وانتقدت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، تعليق السلطات الألمانية، ناصحة إياها بطلب معلومات من الولايات المتحدة، وفقا لـ"روسيا اليوم". وتابعت: "ألمانيا كعضو في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، إذا لم يكن هناك مثل هذه المعلومات الشاملة في وسائل الإعلام أو كان من المستحيل قراءة الأخبار عبر المواقع الرسمية للوكالات الحكومية الأمريكية، يمكنها طلب المعلومات ذات الصلة من حلفائها، ويمكن طلب ذلك من خلال حلف شمال الأطلسي".
نتنياهو

نتنياهو يتولى 4 حقائب وزارية في حكومة إسرائيل

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، قرارًا بتعيين نفسه لمنصب وزير الرفاه بعد استقالة حاييم كاتس من هذا المنصب الشهر الماضي بسبب فتح تحقيق معه في قضية فساد. وأبلغت الحكومة الإسرائيلية، الكنيست رسميا، بأن نتنياهو نفسه سيحتل هذا المنصب بدلًا من تعيين عضو آخر من حزبه "الليكود" له، ليصبح بذلك يتولى 4 حقائب وزارية، بالإضافة إلى رئاسة الحكومة، وهي الدفاع والصحة والرفاه والشتات. قرار نتنياهو أثار تساؤلات عديدة في المجتمع الإسرائيلي، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات.
مسيرة-هونج-كونج 1 (2)

الاحتجاجات تجبر زعيمة هونج كونج على إلغاء قرار مثير

بات من الواضح أن الاحتجاجات المتواصلة في هونج كونج، أتت ثمارها ويفصلها إعلان رسمي لتحقيق أحد أهدافها، إذ أعلنت كاري لام زعيمة المقاطعة الخاضعة لحكم الصين، سحب مشروع قانون يقضي بتسليم المجرمين إلى بكين، والذي أشعل أسوأ أزمة سياسية في تاريخ المدينة منذ عقود، صاحبتها موجة مظاهرات عارمة، وتصريح لازم، كان خلال اجتماع داخلي مع المشرعين المؤيدين ومندوبي هونج كونج في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ومن المتوقع أن تصدر لام إعلانا عاما في وقت لاحق اليوم الأربعاء، بحسب رويترز
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جونسون-رئيس -وزراء -بريطانيا

جونسون يخسر أولى معاركه.. المعارضة تحسم مصير بريكست في البرلمان

خسر بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية، أول معاركه المهمة، بعدم فشل في كسب دعم النواب في التصويت الحاسم داخل البرلمان، بشأن الخروج من البريكست بدون اتفاق، إذ صوت مجلس العموم البريطاني بأغلبية 328 بمن فيهم معارضي بريكست من الحزب المحافظ، لصالح مشروع قانون يمنع الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مقابل 301 رفضوا التشريع، وهو ما يمنح النواب التحكم في جدول أعمال المجلس يوم الأربعاء.. وفي أول تعليق له، اتهم جونسون البرلمان بعرقلة مسار مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي،
جونسون-رئيس -وزراء -بريطانيا

قبل تصويت بريكست.. جونسون يخسر الغالبية البرلمانية

بات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في مأزق وربما لن يكون الأول، فالرجل الذي يستهل أول أيام إدارته للحكومة بصدامات، خسر غالبيته البرلمانية، قبيل تصويت حاسم حول بريكست الثلاثاء، مع انضمام النائب من المحافظين فيليب لي إلى صفوف حزب الليبراليين الديمقراطيين المؤيد لأوروبا، موضحا في بيان، أن "حكومة المحافظين تواصل بطريقة عدائية المضي ببريكست ذو عواقب مؤذية. إنها تعرض أرواحا للخطر وتهدد بشكل غير مبرر وحدة أراضي بريطانيا"، فيما أعرب الليبراليين الديمقراطيين، في بيان أيضا، عن سرور لإعلان النائب إلى صفوف الحزب، بحسب سكاي نيوز.
جيرمي-كوربين

«العمال البريطاني» يعلن تأييده إجراء انتخابات عامة

أكد حزب العمال البريطاني، اليوم الثلاثاء، تأييده إجراء انتخابات عامة في أسرع وقت، منوها في الوقت نفسه، بأن الأولوية يجب أن تكون لضمان منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وقالت شامي تشاكرابارتي، مسؤولة السياسات القانونية في الحزب: "يجب أن نحصل على ضمان بعدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في فترة الحملة الانتخابية"، وفقا لـ"بي بي سي". وأضافت تشاكرابارتي: "حري بنا أيضا أن نبذل قصارى جهدنا كي لا يتمكن رئيس الوزراء القابع حاليًا من الدعوة لانتخابات عامة ثم يغير موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي".
بوريس-جونسون (2)

بريطانيا تؤكد خروجها من الاتحاد الأوروبي 31 أكتوبر

استنكر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، محاولة المشرعين البريطانيين ربط يدي رئيس الوزراء في سعيه للتوصل إلى اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي "بريكست" في 31 أكتوبر المقبل، "مهما كانت الظروف"، مشيرا إلى أن جونسون، لا يخطط لإجراء انتخابات عامة بعد إتمام عملية الخروج من التكتل الأوروبي.. ويسعى جونسون لمعاودة التفاوض على اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه سلفه تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي لكي يتسنى لبريطانيا الخروج باتفاق.
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