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مجدي كامل ينضم لأسرة «الملك لير» بديلا عن هذا الفنان

تحرير:التحرير ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
مجدى كامل
مجدى كامل
انضم الفنان مجدي كامل، إلى أبطال مسرحية «الملك لير»، بطولة النجم يحيى الفخراني، وأوضح مصدر مسؤول بمسرح «كايرو شو»، أن (مجدي) بدأ بالفعل البروفات المكثفة مع مخرج المسرحية، تامر كرم، على شخصية (كنت)، وذلك بعد انتقال الفنان أحمد فؤاد سليم لتقديم دور (جلوستر)، الذي كان يلعبه الراحل فاروق الفيشاوي، على مدار ثلاثة أشهر تقريبًا، منذ انطلاق العرض الأول للمسرحية فى أبريل الماضى، ولكن مع تدهور الحالة الصحية لـ(الفيشاوي) استعان مخرج العمل، بالفنان أحمد فؤاد سليم، للعب الدور بدلًا منه وتحديدًا مع انطلاق الجولة الخارجية للمسرحية بموسم جدة.
مسرحية «الملك لير» للكاتب وليم شكسبير، ترجمة الدكتورة فاطمة موسى، تدور أحداثها حول (لير) الملك الذي قرر أن يوزع أملاكه على ابنتيه الكبرى والوسطى، مستبعدًا ابنته الصغرى التي لم تنافق، ولكن يشترط أن يعيش مع كل فتاة منهن شهرا، ليكتشف مدى الجحود، حيث يقومان بالاستيلاء على أملاكه وطرده، ولم يجد
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منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها الـ36 مع أصدقائها (صور)

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ساعتان بالفواصل.. «الأعلى للإعلام» يقر ضوابط التوك شو

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نجوم الفن والإعلام والمشاهير يحتفلون بعرض 3 أيام فى الساحل ل محمد هنيدي (16)

محمد هنيدي يدعو منتخب اليد لحضور «3 أيام فى الساحل»

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لينا الفيشاوي تخرج عن صمتها بعد حكم حبس والدها

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