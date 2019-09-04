بعد قرار «المفوضية».. هل يلتحق الصيادلة بالطب؟

تقرير لهيئة مفوضي الدولة بأحقية خريجي الصيدلة والطب البيطرى وطب الأسنان وأقسام بكليات العلوم الالتحاق بكليات الطب البشري.. وخبير دوائي لـ«التحرير»: سيحل أزمة نقص الأطباء

تحرير:باهر القاضى وإسراء زكريا ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م

سادت حالة من الجدل داخل الوسط الطبي، على السوشيال ميديا، خلال الساعات الماضية، عقب إصدار تقرير من هيئة مفوضي الدولة، يقضي بأحقية كل من تخرج في كليات طب الأسنان أو الصيدلة أو الطب البيطرى أو كليات العلوم بأقسام معينة، الالتحاق بنظام الدراسة بكليات الطب البشرى، وعقب تداول التقرير اتجه قطاع عريض من خريجي تلك الكليات إلى ضرورة استغلال ذلك البند القانوني في تمكين هؤلاء فى سد عجز الأطباء، خصوصا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تؤكدا دائما وجود نقص شديد في أعداد الأطباء.

الالتحاق بكليات الطب من جهته فسّر القانونى والصيدلى هاني سامح، الخبير الدوائى، التقرير الصادر عن هيئة مفوضى الدولة، بأحقية قبول خريجى كليات طب الأسنان والبيطرى والصيدلة وأقسام معينة بكلية العلوم، في الالتحاق للدراسة بكليات الطب في الفرقة الأولى، بأن هذا التقرير جاء متوافقا مع قانون تنظيم الجامعات،

الالتحاق بكليات الطب

من جهته فسّر القانونى والصيدلى هاني سامح، الخبير الدوائى، التقرير الصادر عن هيئة مفوضى الدولة، بأحقية قبول خريجى كليات طب الأسنان والبيطرى والصيدلة وأقسام معينة بكلية العلوم، في الالتحاق للدراسة بكليات الطب في الفرقة الأولى، بأن هذا التقرير جاء متوافقا مع قانون تنظيم الجامعات، الذى أباح فى بعض مواده لخريجى تلك الكليات الالتحاق بالدراسة في كلية الطب، والقيد بجداول نقابة الأطباء.

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هاني سامح أوضح لـ«التحرير» أنه وفقا للرجوع لقانون تنظيم الجامعات، فإن المادة 70 والمادة 170، أكدت أحقية مَن يحصل على درجة البكالوريوس أو الليسانس في الالتحاق بالكليات الأخرى المرتبطة ببعض، مع تفعيل نظام المقاصة في المقررات الدراسية، وذلك بأن المادة التى تم دراستها وحصل الطالب على النجاح بها يتم عمل مقاصة لها واستبعادها من المقرر الدراسي بالكلية التى سيلتحق بها الطالب مجددا.



وعن مسألة استغلال هذا البند القانونى فى سد عجز الأطباء، علق سامح قائلا: إنه دائما وأبدا ما تؤكد وزارة الصحة وجود عجز شديد فى عدد الأطباء، خصوصا عقب تأكيدها أن هناك 60% من الأطباء يسافرون للخارج، وبالتالي فإن تفعيل القانون على أرض الواقع سيتيح لعدد كبير من خريجى كليات طب الأسنان والبيطرى والصيدلة وبعض أقسام العلوم، الالتحاق بكليات الطب بأقسامها المختلفة، وبالتالى سنقضي على مسألة عجز الأطباء، وفى الوقت ذاته سنقوم بتفعيل القانون واحترامه.

"نقابة الأطباء تتعمد التعسف والضرب بالقانون عرض الحائط، وتعرقل تفعيل المواد الخاصة بأحقية خريجى تلك الكليات من ممارسة مهنة الأطباء" هكذا يقول سامح، مشيرًا إلى أنها تقوم بذلك من أجل احتكار المهنة ورفض من هو مؤهل قانونا ومهنيا من الالتحاق بالدراسة فى كليات الطب من خريجى طب الصيدلة والطب البيطرى وأقسام معينة بكليات علوم.

رأي شباب الصيادلة

من جهتها قالت الدكتورة الصيدلية، وفاء محمد سعفان، مرشحة نقابة الصيادلة تحت السن، إن هذا التقرير الصادر عن هيئة مفوضى الدولة هو حق قانونى للصيادلة، غير أنه صعب التنفيذ على أرض الواقع بالنسبة لقطاع عريض من الصيادلة خصوصا الشباب، فالبعض قد يصعب عليه الأمر بأنْ يدرس خمس سنوات صيدلة، ثم يلتحق بالدراسة في كليات الطب، لسنوات أخرى، فهذه المهمة صعبة، ولن تلقى قبولا لدى قطاع عريض من الصيادلة، فضلا عن أن مهنة الصيدلة ذاتها عند قطاع عريض من الصيادلة ذاتهم أفضل من مهنة الأطباء.

"أنا شخصيا حصلت على مجموع طب بشري وكانت رغبة والدى ألتحق بطب ولكننى فضلت الالتحاق بكلية الصيدلة، وهناك المئات من الصيادلة كذلك، فالبعض رفضها من الأول، وبالتالى صعب عليه أن يفكر فى الالتحاق بها بعد التخرج"، هكذا تؤكد وفاء سعفان.



"سعفان" أكدت لـ«التحرير» أن من يرغب فى ذلك فهو حق قانونى له ولا حرج فى ذلك، مشيدة بتصريحات وزيرة الصحة بأن تتحمل الوزارة تكاليف الفرص التدريبية التي سيحصل عليها الصيادلة المنضمون لمنظومة التأمين الصحي الشامل في إنجلترا أو الولايات المتحدة الأمريكية، إضافةً لتحمل الوزارة تكاليف تدريب الصيادلة على "كورسات الصيدلة الإكلينيكية أون لاين" فور حصولهم على الشهادة، واصفة الأمر بالخطوة الرائعة على طريق النهوض بعمل الصيادلة، خلال الفترة المقبلة.

نقابة الأطباء ترد

أما الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، فقد أكد أنه ليس من حق أحد الالتحاق بكلية الطب غير من وقع عليه الاختيار من قبل مكتب التنسيق تبعا لمجموع الثانوية العامة والاشتراطات الأخرى كالسكن ومكان الدراسة، ذلك وفقا للقانون المصري.



سمير أضاف لـ«التحرير» أن هناك دولا أخرى تسمح بتغيير المسار عن طريق المعادلات، لكن لا يحدث في النظام التعليمي المصري، مؤكدا أن البنود المستند إليها في التقرير الصادر عن هيئة مفوضي الدولة غير موجودة في القانون الحالي، منوها بأن ذلك يعد تحايلا على التنسيق وعدم تكافؤ للفرص.



وعن الحلول لأزمة زيادة عدد خريجي الصيدلة، أشار إلى أن الدولة ونقابة الصيادلة يعملان معًا على إيجاد حلول لتلك الأزمة على مستوى الجمهورية، وبالتالى ليس من المقبول السماح لهم لكثرة عددهم، بالالتحاق بكلية الطب، حتى وإن كان القطاع الطبي يعاني من نقص شديد في عدد الأطباء، لمجموعة من الأسباب المختلفة، أبرزها هجرة الأطباء إلى الخارج وتدني مستوى معيشتهم لضعف الأجور.

واستكمل سمير بأن نظام التعليم الحالي عليه مآخذ كثيرة، ومعظم دول العالم لا تعترف به ولا تعتمد على مجموع الثانوية العامة، لأن بها العديد من المواد التي ليس لها علاقة بدراسة الطب، وهذه الدول تشترط على من يريد أن يلتحق بكلية الطب الحصول على ماجستير في العلوم البيولوجية، كل هذه الاشتراطات تفرضها الدول المتقدمة حتى يتم التأكد من أن الطبيب مؤهل للعمل لضمان سلامة المرضى.

ونوه سمير بأنه لا بد من ضبط منظومة التحويل إلى كليات الطب، التي يحكمها في النهاية احتياجات المجتمع، فتعدادنا السكاني يحتاج إلى تخريج 12 ألف طبيب سنويا فقط وأي زيادة ستحدث أزمة كبيرة مثل أزمة الصيادلة، فبدون وجود إمكانيات ودون وجود رقابة وتعليم حقيقي سيؤدي ذلك إلى انهيار مستوى الطلبة.

مقترحات لحل أزمة نقص الأطباء

وبشأن أزمة نقص الأطباء، أكد عضو مجلس نقابة الأطباء، أن السبب الحقيقي وراء هذه الأزمة هو وزارة الصحة وليست متعلقة بنقص أعداد الأطباء، فعلى سبيل المثال لا الحصر لأسباب الأزمة، هناك تكدس فى بعض المستشفيات بالأطباء خاصة المستشفيات الجامعية، فى حين أن هناك مستشفيات أخرى خاصة فى الأرياف تعانى من عدم وجود طاقم طبي بالقدر الكافي.

كما أن هناك بعض التخصصات التي يهرب منها الأطباء نظرا لصعوبة العمل بها، وتعرضها للمساءلة القانونية كأقسام الجراحة وغيرها، فى حين أن هناك أقساما أخرى تجلب الكثير من الأموال مثل النساء والتوليد، وبالتالى يتجه قطاع عريض من شباب الأطباء إلى الالتحاق بالأقسام التى تجلب مزيدا من الأموال وليست بها مخاطر أو مساءلة قانونية أسوة بأقسام أخرى، وبالتالى أصبح هناك عجز لدى تلك الأقسام لتخوف البعض من العمل بها مستقبلا عقب التخرج.