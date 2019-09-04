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بعد قرار «المفوضية».. هل يلتحق الصيادلة بالطب؟

تقرير لهيئة مفوضي الدولة بأحقية خريجي الصيدلة والطب البيطرى وطب الأسنان وأقسام بكليات العلوم الالتحاق بكليات الطب البشري.. وخبير دوائي لـ«التحرير»: سيحل أزمة نقص الأطباء
تحرير:باهر القاضى وإسراء زكريا ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م
الصيادلة - صورة أرشيفية
الصيادلة - صورة أرشيفية
سادت حالة من الجدل داخل الوسط الطبي، على السوشيال ميديا، خلال الساعات الماضية، عقب إصدار تقرير من هيئة مفوضي الدولة، يقضي بأحقية كل من تخرج في كليات طب الأسنان أو الصيدلة أو الطب البيطرى أو كليات العلوم بأقسام معينة، الالتحاق بنظام الدراسة بكليات الطب البشرى، وعقب تداول التقرير اتجه قطاع عريض من خريجي تلك الكليات إلى ضرورة استغلال ذلك البند القانوني في تمكين هؤلاء فى سد عجز الأطباء، خصوصا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تؤكدا دائما وجود نقص شديد في أعداد الأطباء.
 الالتحاق بكليات الطب من جهته فسّر القانونى والصيدلى هاني سامح، الخبير الدوائى، التقرير الصادر عن هيئة مفوضى الدولة، بأحقية قبول خريجى كليات طب الأسنان والبيطرى والصيدلة وأقسام معينة بكلية العلوم، في الالتحاق للدراسة بكليات الطب في الفرقة الأولى، بأن هذا التقرير جاء متوافقا مع قانون تنظيم الجامعات،
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مصطفى-مدبولي

مدبولي: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية على أعلى مستوى، فيما يتعلق بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد حدثا ثقافيا كبيرا يهتم به العالم، ويسهم في الترويج للسياحة المصرية بشكل كبير. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء اليوم الأربعاء، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، والسيناريوهات المتعلقة بتنفيذ هذا الحدث المهم، وكذلك استعراض إمكانات وخبرات الشركات العالمية المتخصصة لدعوتها لتنظيم حفل الافتتاح.
خضروات-اسواق

بعد تحرير الدولار الجمركي.. هل تواجه مصر موجة غلاء؟

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ما تردد بشأن تعرض مصر لموجة غلاء نتيجة تحرير الدولار الجمركي، موضحا فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعرض مصر لموجة غلاء نتيجة تحرير الدولار الجمركي، وأن تحرير الدولار الجمركي لن يؤثر على أسعار السلع بالسوق المصري، نظرا لتقارب مستوى سعر الصرف الحالي من سعر الدولار الجمركي خلال الأشهر الأخيرة. مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو حماية الصناعة المحلية وخفض نسبة الاستيراد من الخارج، وزيادة حركة الاستثمار، وأن ما يتردد مجرد شائعات.
البنك-المركزى

حقيقة الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ردا على ما تردد بشأن اعتزام الحكومة الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة، موضحا في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تواصل مع البنك المركزي، والذي نفى صحة تلك الأنباء تماما، مُؤكداً أنه لا توجد أي نية على الإطلاق للاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لأي سبب، مُشددا على أن أرصدة المُودعين بالبنوك هي أموال خاصة لأصحابها لا يحق للبنك الاستقطاع منها أو المساس بها تحت أي مسمى، وفقاً للمادة 97 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وأن أن كل ما يثُار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.
قناة-السويس (2)

عمرة مجانية واستقطاع أرصدة البنوك.. الحكومة تنفي 12 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاءـ تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة، وإصدار أدوات دين لسد قيمة شهادات قناة السويس، وجمع تبرعات من الجاليات المصرية بالخارج لتنظيم مؤتمرات، وتراجع عدد السفن التي تعبر قناة السويس، وفصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات في الجامعات، وحرمان الابنة من معاش والدها عند سن معين.
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صيادلة الإسكندرية يصعدون أزمة تصريحات وزيرة الصحة (2)

صيادلة الإسكندرية تطالب بسرعة غلق «رشدي» و«العزبي»

دعت نقابة الصيادلة بمحافظة الإسكندرية، إلى تنفيذ الأحكام الصادرة ضد سلاسل الصيدليات، بعد قرار الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة بشطب صاحب صيدليات "العزبي" وصاحب صيدليات "رشدي" من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة نهائيًا، بناء علي أحكام محكمة الاستئناف. وأكد الدكتور محمد أنسي الشافعي، أنه جاري متابعة إتمام تنفيذ القرار من قبل وزارة الصحة وطالبت بسرعة تنفيذه على أكمل وجه وعدم السماح بمخالفة القانون، مضيفا، أن ملف السلاسل من الملفات لشائكة ودائما ما تسعى النقابة لإيجاد حلول له.
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"يعمل بالدمرداش".. تفاصيل صورة طبيب ينام على البلاط

ما بين تعاطف واستنكار، أثارت صورة طبيب نساء وتوليد، من العاملين فى مستشفى الدمرداش التابعة لجامعة عين شمس، موجة من التعليقات، بعد أن قام أحد زملائه بتصويره، وهو يفترش بلاط المستشفى لينام، بعد ساعات طويلة من العمل. الطبيب أحمد سامي، الذي قام بنشر الصورة، على وسائل التواصل الاجتماعي، علق عليها قائلا: "دي صورة طبيب نسا يعمل بمستشفى جامعي من أوائل دفعته ووالده ووالدته أساتذة في نفس الجامعة، نايم على البلاط 6 صباحا، اللي هو يوم الجمعة أجازة وبيباشر عمله وآخر مرة أكل أو شرب كانت منذ أيام".
احمد-العزبي (2)

شطب صيدليات العزبي ورشدي.. هل ينقذ سوق الدواء؟

سادت حالة من الجدل بالشارع المصري وبالأخص داخل الوسط الطبي، عقب قرار وزارة الصحة بشطب «العزبى ورشدى»، من جداول قيد نقابة الصيادلة، إذ أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة نقابة الصيادلة في القاهرة بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان. وبحسب خطاب إدارة العلاج الحر، فإنه تم شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.
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شباب الصيادلة وجهًا لوجه مع الحراسة القضائية

أزمات متتالية ما زالت تعصف بنقابة الصيادلة، لا تكاد أزمة تنتهى حتى تدخل في غياهب أزمة جديدة، الأزمات المتتالية جعلت النقابة على صفيح ساخن وأدخلها في نفق مظلم، فعلى مدار العام الحالي شهدت النقابة العديد من الأحداث المهمة والمثيرة، بداية من الإطاحة بالنقيب السابق محيي عبيد لارتكابه العديد من الجرائم والأخطاء في حق النقابة وأعضائها، مرورًا بفشل إجراء انتخابات النقابة التى كان من المقرر لها أن تنعقد في أبريل الماضي، ثم فرض الحراسة القضائية على النقابة، وآخرها الدخول في صدام مع وزيرة الصحة بعد إساءتها المستمرة للصيادلة.
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