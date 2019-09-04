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تركيا تطرد 4 آلاف لاجئ سوري من إسطنبول

تحرير:وكالات ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٢ م
لاجئون سوريون
لاجئون سوريون
يوما تلو الآخر تنكشف مطامع تركيا حول سوريا، لا سيما بعد أن وافقت على استقبال آلاف اللاجئين مقابل دعمها ماليا من قبل الاتحاد الأوروبي، إلا أن أنقرة قررت التخلي عن التزاماتها، وقامت بترحيل أكثر من 40 ألف لاجئ سوري من إسطنبول إلى المخيمات، وفقا لنائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاتكلي. وأضاف تشاتكلي، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء "تم إرسال أربعة آلاف و606 مواطنين سوريين، لا يملكون أي تسجيل في إسطنبول، إلى مخيمات اللاجئين، وتم طرد 35 ألف سوري من المسجلين في محافظات تركية أخرى، من إسطنبول إلى أماكن تسجيلهم في تركيا"، وفقا لـ"روسيا اليوم".
وأعلنت إدارة محافظة إسطنبول في وقت سابق، أنه يجب على اللاجئين السوريين غير المسجلين في هذه المحافظة، مغادرتها قبل حلول 20 أغسطس. يُذكر أن تركيا استقبلت في السنوات الأخيرة نحو 3.6 مليون لاجئ من سوريا، وتم بناء أكثر من 20 مخيمًا للاجئين في 10 مقاطعات تركية، وفيها توجد مدارس ويتم تقديم المساعدة الطبية
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بوريس جونسون

مناورة خطيرة.. جونسون يراهن على الانتخابات المبكرة

يبدو أن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، في طريقه لخوض غمار مغامرة هائلة، فبعد أن نجح تحالف من نواب حزب المحافظين المتمردين، ونواب المعارضة في مجلس العموم في طرح تصويت على مشروع قانون يحظر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، اتخذ رئيس الوزراء خطوة استثنائية تتمثل في طرد 21 من أعضاء حزبه الذين أيدوا هذا الإجراء. وهدد بإجراء انتخابات عامة، ودعا للتصويت على اقتراح لإجراء الانتخابات في منتصف أكتوبر المقبل، وهي استراتيجية تشكل مخاطرة هائلة، حيث قضت على أغلبيته البرلمانية، وتدفع مجلس العموم إلى الموافقة على انتخابات لا يضمن الفوز بها.
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الاتحاد الأوروبي لإيران: لا تقوضوا الاتفاق النووي

دعا الاتحاد الأوروبي، إيران، اليوم الأربعاء، إلى الامتناع عن خطوات قد تقوض الاتفاق الموقع بين المجموعة الدولية وطهران، بشأن أنشطتها النووية عام 2015، مرحبا في الوقت ذاته، بأي جهود دبلوماسية لإيجاد مخرج للأزمة مع طهران وخفض التوتر في منطقة مضيق هرمز. وعلق أحد المتحدثين الأوروبيين على مبادرة فرنسية ترمي لتقديم حزمة قروض لإيران ضمن خط ائتماني بقيمة 15 مليار دولار مرفق بشروط، في محاولة لإنقاذ الاتفاق من الانهيار، وفقا لوكالة الأنباء "آكي الإيطالية".
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جونسون يعاقب أعضاء البرلمان البريطاني ويطرد 21 نائبا

يبدو أن محاولات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ستبوء بالفشل، خصوصا بعد أن خسر الأخير تصويتا حاسما في مجلس العموم دعم تأجيل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر. خسارة جونسون جاءت في أعقاب انشقاق 21 نائبًا محافظا وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة العمالية، الأمر الذي دفع بوريس جونسون إلى التوجه بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، ما قد يدفع الأخير أيضا إلى الاستقالة على غرار تيريزا ماي، التي فشلت في تمرير بريكست من البرلمان، وفقا لـ"فرانس 24".
ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو

لماذا أفرجت طهران عن طاقم السفينة البريطانية الآن؟

كشفت إيران، اليوم الأربعاء، عن أنها بصدد إطلاق سراح سبعة بحارة من أفراد طاقم السفينة التي تحمل العلم البريطاني "ستينا إمبيرو"، البالغ عددهم ثلاثة وعشرين فردا، لأسباب إنسانية. وكانت طهران قد احتجزت الناقلة البريطانية خلال مرورها في المياه الدولية بمضيق هرمز في يوليو الماضي، بعد أن اتهمتها بـ"انتهاك القواعد البحرية الدولية". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، للتليفزيون الحكومي، إن البحارة، وهم خمسة هنود وواحد من لاتفيا وروسي، غادروا بالفعل "ستينا إمبيرو".
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ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

ناقلة النفط الإيرانية ترسو قبالة سواحل لبنان

كشفت بيانات الملاحة البحرية الدولية، عن توجه ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" التي أفرجت عنها السلطات في جبل طارق قبل نحو أسبوعين، نحو سواحل لبنان، وأوضحت بيانات الملاحة، أن ناقلة النفط الإيرانية باتت عند نقطة قريبة للساحل اللبناني بين بلدة حامات ومدينة جبيل، مبتعدة عن سواحل سوريا، فيما تشير وجهة سيرها إلى أنها تبحر نحو بيروت، وفقا لـ"سبوتنيك"، فيما أفاد موقع "إيران إنترناشيونال" بأن مالك الناقلة الإيرانية باع شحنة السفينة لشركة لبنانية، متابعا: "طهران باعت هذا النفط بسعر أقل بكثير من السوق".
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أكراد سوريا يعلنون استعدادهم لمواجهة أردوغان

ردت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأحد، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي أشار فيها إلى أن بلاده ستنفذ خطة عملياتها الخاصة إذا لم تسيطر القوات التركية على المنطقة الآمنة. وقال رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس "سوريا الديمقراطية": "إن محادثات أردوغان الأخيرة في موسكو أدت إلى هدنة مؤقتة، لكنها كشفت أيضًا عن عجز نقاط المراقبة التركية عن حماية مناطق خفض التصعيد"، مضيفًا أن الروس لم يستجيبوا لمطالبه بتأجيل فتح الطريق الدولي الذي يمر من إدلب، لذلك لم تفتح أنقرة حدودها أمام المزيد من اللاجئين رغم تظاهرات باب الهوى.
فرنسا-تشن-غارات-جوية-على-حدود-ليبيا

أمريكا تتجاهل تركيا وتضرب إدلب السورية

يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت تحدي تركيا، والدخول معها في مواجهة، خصوصا في سوريا، وذلك ردا على انتهاك أنقرة قرارات الاتحاد الأوروبي وواشنطن بشأن العقوبات على روسيا. المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أكد أن واشنطن انتهكت جميع الاتفاقات، وضربت منطقة تخفيض التصعيد السورية في إدلب دون إخطار روسيا أو تركيا بالإجراءات المخطط لها. وأعلن الجيش السوري من جانب واحد وقف إطلاق النار في كامل منطقة خفض التصعيد بإدلب، وتم إخطار جميع أطراف النزاع بهذا.
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

رغم التحذير الأمريكي.. الناقلة الإيرانية «جريس 1» تدخل مياه تركيا

كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا "جريس 1" دخلت المياه الإقليمية التركية، وأنها ستفرغ حمولتها في ميناء مرسين التركي، وفقا لـ"سبوتنيك"، وذلك بعد أن أوقفت لأكثر من شهر في جبل طارق، حيث أعلنت في 24 أغسطس، أنها غيرت وجهتها نحو تركيا، وقام طاقم الناقلة بتغيير وجهتها المدرجة في نظام التعريف التلقائي الخاص بها إلى ميناء مرسين في تركيا، حسب "أسوشيتد برس"، واحتجزت "أدريان داريا" لأسابيع قبالة جبل طارق بعد أن احتجزتها السلطات هناك للاشتباه في انتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا.
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