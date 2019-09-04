تركيا تطرد 4 آلاف لاجئ سوري من إسطنبول

تحرير:وكالات ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٢ م

لاجئون سوريون

يوما تلو الآخر تنكشف مطامع تركيا حول سوريا، لا سيما بعد أن وافقت على استقبال آلاف اللاجئين مقابل دعمها ماليا من قبل الاتحاد الأوروبي، إلا أن أنقرة قررت التخلي عن التزاماتها، وقامت بترحيل أكثر من 40 ألف لاجئ سوري من إسطنبول إلى المخيمات، وفقا لنائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاتكلي. وأضاف تشاتكلي، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء "تم إرسال أربعة آلاف و606 مواطنين سوريين، لا يملكون أي تسجيل في إسطنبول، إلى مخيمات اللاجئين، وتم طرد 35 ألف سوري من المسجلين في محافظات تركية أخرى، من إسطنبول إلى أماكن تسجيلهم في تركيا"، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وأعلنت إدارة محافظة إسطنبول في وقت سابق، أنه يجب على اللاجئين السوريين غير المسجلين في هذه المحافظة، مغادرتها قبل حلول 20 أغسطس. يُذكر أن تركيا استقبلت في السنوات الأخيرة نحو 3.6 مليون لاجئ من سوريا، وتم بناء أكثر من 20 مخيمًا للاجئين في 10 مقاطعات تركية، وفيها توجد مدارس ويتم تقديم المساعدة الطبية