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المرأة تتصدر حكومة ما بعد البشير وتقود الدبلوماسية

تصدرت المرأة التشكيل الوزاري المتوقع في السودان، حيث تضم الحكومة أول امرأة تتولى وزارة الخارجية في تاريخ السودان، وهي الدبلوماسية السابقة أسماء عبد الله
تحرير:وفاء بسيوني ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م
رئيس حكومة السودان
رئيس حكومة السودان
بدأت تتكشف ملامح التشكيل الوزاري الجديد في السودان بعد خروج بعض الأسماء الوزارية إلى النور، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها بالكامل خلال اليوم أو غدا، بعد أن كشف الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي السوداني محمد الفكي، عن أن الإعلان عن الحكومة سيتم خلال 48 ساعة بأقصى تقدير. قوى الحرية والتغيير كشفت عن أسماء وزراء المرحلة الانتقالية للوزارات المختلفة، وسلمت قائمة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي ينتظر أن يعلنها خلال ساعات، رغم تواصل المشاورات بشأن 3 وزارات ينتظر أن يتم حسمها اليوم، إذ تم إرجاء إعلان الحكومة لملء تلك الوزارات.
وشمل أبرز المرشحين الذين تم الاتفاق عليهم وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر منيس، ووزارة المالية إبراهيم البدوي، ووزارة الصحة أكرم التوم، ووزارة الخارجية أسماء محمد عبد الله، ووزارة الإعلام فيصل محمد صالح، ووزارة التجارة والصناعة مدني عباس مدني، ووزارة الدولة للصناعة بكري علي. كما شمل التشكيل وزارة الشباب
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صواريخ حوثية

سقوط صاروخ أطلقه الحوثي في صعدة اليمنية

أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الأربعاء، على إطلاق صاروخ باليستي من مديرية سحار بمحافظة صعدة، إلا أنه سقط بعد إطلاقه داخل مديرية الصفراء بالمحافظة ذاتها، وفقا للتحالف العربي. وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إن "ميليشيا الحوثي مستمرة في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر فى التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني".
عصام-احمد -لبشير

تحويل مالي لتركيا.. القبض على قيادي إسلامي بالسودان

أصدرت نيابة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السودانية، اليوم الأربعاء، أمرًا بالقبض على رئيس مجمع الفقه الإسلامي السابق والقيادي بالمؤتمر الوطني عصام أحمد البشير، بتهمة غسل الأموال. ويأتي قرار الاعتقال على خلفية الاشتباه في تحويل مالي من حسابه بأحد البنوك المحلية إلى حسابه ببنك تركي، بلغ 680 ألف يورو، كما حجزت النيابة أرصدته في البنوك التجارية بجانب حظره من السفر، وفقا لصحيفة "السوداني المحلية". وقال مصدر قضائي إن "اللجنة العليا لمكافحة الفساد السابقة اشتبهت في تحويلات مالية من حساب عصام البشير إلى الخارج، فأحالت الأمر إلى النيابة".
إيمانويل ماكرون

فلسطين ترحب بمقترحات ماكرون البديلة حول صفقة القرن

أبدت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ترحيبها بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مواصلة العمل على إيجاد مقترحات بديلة عن صفقة القرن من أجل حل القضية الفلسطينية، مؤكدة أن الإعلان يعكس إدراكا عالميا لمحاولة شطب القضية الفلسطينية عبر هذه الصفقة. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في مقابلة مع التليفزيون الفلسطيني: "إن تصريحات الرئيس ماكرون بشأن عمله على مقترحات بديلة، كونه لم يعد ينتظر صفقة القرن التي يعمل عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تؤكد إدراك العالم مساعي الصفقة لشطب القضية الفلسطينية".
حمدوك

تعيين أول أمرأة وزيرة للخارجية في تاريخ السودان

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، موافقتها على أسماء وزراء المرحلة الانتقالية للوزارات المختلفة، وسلمت قائمة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تمهيدا للإعلان عنها، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط. وأضافت الصحيفة أن الحكومة تضم أول امرأة تتولى وزارة الخارجية في تاريخ السودان، وهي الدبلوماسية السابقة أسماء عبد الله، كما تضم التشكيلة 3 نساء أخريات، هن: "إنتصار الزين صغيرون للتعليم العالي، ولينا الشيخ لحقيبة التنمية الاجتماعية، وولاء البوشي للشباب والرياضة".
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حمدوك

تعيين أول أمرأة وزيرة للخارجية في تاريخ السودان

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، موافقتها على أسماء وزراء المرحلة الانتقالية للوزارات المختلفة، وسلمت قائمة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تمهيدا للإعلان عنها، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط. وأضافت الصحيفة أن الحكومة تضم أول امرأة تتولى وزارة الخارجية في تاريخ السودان، وهي الدبلوماسية السابقة أسماء عبد الله، كما تضم التشكيلة 3 نساء أخريات، هن: "إنتصار الزين صغيرون للتعليم العالي، ولينا الشيخ لحقيبة التنمية الاجتماعية، وولاء البوشي للشباب والرياضة".
صحف سعودية

صحف سعودية: حكومة سودانية خلال 48 ساعة وضربة لجونسون

تناولت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء العديد من القضايا والموضوعات التي استعرضت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدر الشأن اليمني والتطورات في السودان والأوضاع في سوريا عناوين الصحف إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. نبدأ من اليمن ففي افتتاحيتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "الانتقالي مجدداً في جدة لإطلاق حوار عدن"، أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عيدروس الزبيدي وصل إلى جدة أمس، تلبية لدعوة الرياض لعقد حوار يجمع المجلس الانتقالي مع وفد الحكومة الشرعية بعد اندلاع أحداث عدن مطلع الشهر الماضي.
السودان

مرشحو حكومة السودان من بلاغات النيابة للفحص الأمني

بعد الغموض والتكتم الذي خيم على الأسماء المرشحة للحكومة السودانية المرتقبة، بدأ تداول تلك الأسماء في الوقت الذي يواصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مشاوراته لتشكيل الحكومة بعد اتفاقه مع قوى إعلان الحرية والتغيير الخميس، على تأجيل إعلانها لمدة 48 بعد تحفظه على بعض الأسماء في الحكومة الانتقالية. فقد كشف عضو المجلس السيادي الفريق الركن شمس الدين الكباشي، عن اختيار المكون العسكري بالمجلس الفريق شرطة الطريفي إدريس وزيراً للداخلية، فيما قالت صحيفة محلية وفقاً لمصادرها إنّه بات في حكم المؤكد تولي الفريق أول جمال عمر حقيبة وزارة الدفاع.
حمدوك

تسريب وخلافات وصدمة.. أزمة تشكيل حكومة ما بعد البشير

بعد حالة الترقب التي عاشها السودانيون، انتظارا للإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد الذي كان من المقرر أن يعلن عنه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خلال الساعات الماضية، جاء تأجيل إعلان الحكومة الانتقالية ليومين، ليثير حالة من التخبط والجدل، إذ كان مقرراً الأربعاء، الإعلان عن التشكيل الجديد وفقاً للجدول الزمني للوثيقة الدستورية.. تلك الحكومة التي يعقد عليها السودانيون آمالا كثيرة ستكون أمامها تحديات كبرى تتعلق بإنعاش الاقتصاد المنهار، وإنهاء النزاعات الداخلية، والتي ستقود المرحلة المقبلة بعد رحيل نظام الرئيس السابق عمر البشير.
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