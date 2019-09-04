المرأة تتصدر حكومة ما بعد البشير وتقود الدبلوماسية

تصدرت المرأة التشكيل الوزاري المتوقع في السودان، حيث تضم الحكومة أول امرأة تتولى وزارة الخارجية في تاريخ السودان، وهي الدبلوماسية السابقة أسماء عبد الله

تحرير:وفاء بسيوني ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م

رئيس حكومة السودان

بدأت تتكشف ملامح التشكيل الوزاري الجديد في السودان بعد خروج بعض الأسماء الوزارية إلى النور، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها بالكامل خلال اليوم أو غدا، بعد أن كشف الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي السوداني محمد الفكي، عن أن الإعلان عن الحكومة سيتم خلال 48 ساعة بأقصى تقدير. قوى الحرية والتغيير كشفت عن أسماء وزراء المرحلة الانتقالية للوزارات المختلفة، وسلمت قائمة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي ينتظر أن يعلنها خلال ساعات، رغم تواصل المشاورات بشأن 3 وزارات ينتظر أن يتم حسمها اليوم، إذ تم إرجاء إعلان الحكومة لملء تلك الوزارات.

وشمل أبرز المرشحين الذين تم الاتفاق عليهم وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر منيس، ووزارة المالية إبراهيم البدوي، ووزارة الصحة أكرم التوم، ووزارة الخارجية أسماء محمد عبد الله، ووزارة الإعلام فيصل محمد صالح، ووزارة التجارة والصناعة مدني عباس مدني، ووزارة الدولة للصناعة بكري علي. كما شمل التشكيل وزارة الشباب