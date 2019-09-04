فيينا الأولى ودمشق الأخيرة.. أفضل وأسوأ المدن للمعيشة
تحرير:فيروز ياسر
٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٥ م
فيينا
إذا كان لديك صديق أو قريب يعيش في أوروبا أو دولة عربية غير بلده، حيث يجدها أكثر ملاءمة للعيش، فإن التصنيف لهذا العام، قد يخالف جميع الآراء والتوقعات.
احتلت فيينا المرتبة الأولى في تصنيف "إكونوميست إنتلجنس يونيت" التابعة للمجلة البريطانية الأسبوعية "ذي إكونوميست" للعام الثاني على التوالي، مؤكدة أن الحياة أفضل رسمياً على ضفاف نهر الدانوب أكثر من نهر يارا في ملبورن، التي احتلت المرتبة الثانية.
وتهيمن أستراليا وكندا على المراكز الـ 10 الأولى بـ 3 مدن لكل منهما، بينما تستكمل أوساكا وطوكيو وكوبنهاجن القائمة، وذلك وفقا لما ذكره موقع Bloomberg.
يحظى كل من ملبورن وسيدني وأديلايد بتقديم أفضل نوعية للحياة في أقصى الكرة الأرضية، بينما تعد كالجاري وفانكوفر وتورونتو الكندية من أفضل المواقع في أمريكا الشمالية.
كانت هذه المدن الأفضل للعيش بسبب وجود مجموعة جيدة من الأنشطة الثقافية، ويحصل المقيمون فيها على الرعاية الصحية والتعليم الجيد.
لتقييم الظروف
يحظى كل من ملبورن وسيدني وأديلايد بتقديم أفضل نوعية للحياة في أقصى الكرة الأرضية، بينما تعد كالجاري وفانكوفر وتورونتو الكندية من أفضل المواقع في أمريكا الشمالية.
كانت هذه المدن الأفضل للعيش بسبب وجود مجموعة جيدة من الأنشطة الثقافية، ويحصل المقيمون فيها على الرعاية الصحية والتعليم الجيد.
لتقييم الظروف المعيشية، يفحص المؤشر جودة الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية والاستقرار والثقافة، كما يتم تصنيف كل مدينة على أكثر من 30 عاملاً، يتم تجميعها بعد ذلك في نقاط مرجحة تتراوح بين 1 و 100.
كما أوضح التقرير أن التغير المناخي السبب في تراجع نيودلهي والقاهرة عن التصنيف العالمي نتيجة لتفاقم التلوث، كما تقع في أسفل القائمة دكا ولاجوس ودمشق، مع احتفاظ العاصمة السورية التي مزقتها الحرب بالمركز الأخير على مدار السنوات السبع الماضية.
مدن العالم الأكثر ملاءمة للعيش 2019
1- فيينا - النمسا
2- ملبورن - أستراليا
3- سيدني - أستراليا
4- أوساكا - اليابان
5- كالجاري - كندا
6- فانكوفر - كندا
7- تورونتو - كندا
8- طوكيو - اليابان
9- كوبنهاجن - الدنمارك
10- اديلايد - أستراليا
أقل مدن العالم ملاءمة للعيش 2019
1- دمشق - سوريا
2- لاجوس - نيجيريا
3- دكا - بنجلاديش
4- طرابلس - ليبيا
5- كراتشي - باكستان
6- بورت مورسبي - بابوا غينيا الجديدة
7-هراري - زيمبابوي
8- دوالا - الكاميرون
9- الجزائر - الجزائر
10- كراكاس - فنزويلا