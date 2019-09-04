فيينا الأولى ودمشق الأخيرة.. أفضل وأسوأ المدن للمعيشة

تحرير:فيروز ياسر ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٥ م

فيينا

إذا كان لديك صديق أو قريب يعيش في أوروبا أو دولة عربية غير بلده، حيث يجدها أكثر ملاءمة للعيش، فإن التصنيف لهذا العام، قد يخالف جميع الآراء والتوقعات. احتلت فيينا المرتبة الأولى في تصنيف "إكونوميست إنتلجنس يونيت" التابعة للمجلة البريطانية الأسبوعية "ذي إكونوميست" للعام الثاني على التوالي، مؤكدة أن الحياة أفضل رسمياً على ضفاف نهر الدانوب أكثر من نهر يارا في ملبورن، التي احتلت المرتبة الثانية. وتهيمن أستراليا وكندا على المراكز الـ 10 الأولى بـ 3 مدن لكل منهما، بينما تستكمل أوساكا وطوكيو وكوبنهاجن القائمة، وذلك وفقا لما ذكره موقع Bloomberg.

يحظى كل من ملبورن وسيدني وأديلايد بتقديم أفضل نوعية للحياة في أقصى الكرة الأرضية، بينما تعد كالجاري وفانكوفر وتورونتو الكندية من أفضل المواقع في أمريكا الشمالية. كانت هذه المدن الأفضل للعيش بسبب وجود مجموعة جيدة من الأنشطة الثقافية، ويحصل المقيمون فيها على الرعاية الصحية والتعليم الجيد. لتقييم الظروف