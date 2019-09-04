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فيينا الأولى ودمشق الأخيرة.. أفضل وأسوأ المدن للمعيشة

تحرير:فيروز ياسر ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٥ م
فيينا
فيينا
إذا كان لديك صديق أو قريب يعيش في أوروبا أو دولة عربية غير بلده، حيث يجدها أكثر ملاءمة للعيش، فإن التصنيف لهذا العام، قد يخالف جميع الآراء والتوقعات. احتلت فيينا المرتبة الأولى في تصنيف "إكونوميست إنتلجنس يونيت" التابعة للمجلة البريطانية الأسبوعية "ذي إكونوميست" للعام الثاني على التوالي، مؤكدة أن الحياة أفضل رسمياً على ضفاف نهر الدانوب أكثر من نهر يارا في ملبورن، التي احتلت المرتبة الثانية. وتهيمن أستراليا وكندا على المراكز الـ 10 الأولى بـ 3 مدن لكل منهما، بينما تستكمل أوساكا وطوكيو وكوبنهاجن القائمة، وذلك وفقا لما ذكره موقع Bloomberg.
يحظى كل من ملبورن وسيدني وأديلايد بتقديم أفضل نوعية للحياة في أقصى الكرة الأرضية، بينما تعد كالجاري وفانكوفر وتورونتو الكندية من أفضل المواقع في أمريكا الشمالية. كانت هذه المدن الأفضل للعيش بسبب وجود مجموعة جيدة من الأنشطة الثقافية، ويحصل المقيمون فيها على الرعاية الصحية والتعليم الجيد. لتقييم الظروف
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وجود-عينات-من-البلاستيك

باحثون يعثرون على بلاستيك داخل فضلات البشر

كشفت دراسة حديثة في دورية حوليات الطب الباطني عن وجود مواد دقيقة من البلاستيك في عينات البراز للمتطوعين الأصحاء. وأجرى فيليب شويبل، من جامعة فيينا الطبية، وزملاؤه الدراسة على مجموعة مكونة من 7 أشخاص أصحاء تتراوح أعمارهم بين 33 و65 عامًا من خلال مراقبة ما يتناولونه وجمع عينات من البراز للكشف عن 10 أنواع شائعة من البلاستيك بعد الهضم الكيميائي، وذلك وفقا لما ذكره موقع Medical Xpress. وجد الباحثون أن جميع عينات البراز كانت إيجابية بالنسبة للبلاستيك، فلكل 10 جرامات من البراز البشري، كان العدد المتوسط للبلاستيك نحو 20 جزءًا.
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قبل بداية المدارس.. 7 نصائح للعناية بشعر طفلك

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