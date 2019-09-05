سادة أو فراخ.. اعملي اللانشون لأولادك في البيت أضمن

اللحوم المصنعة من أكثر الأكلات الضارة للأطفال، فيمكن أن تسبب التسمم الغذائي بسبب احتوائها على بكتيريا ضارة، كما أن بها نترات الصوديوم التي تسبب مشكلات في الكبد

تحرير:آية أشرف ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

لانشون

الأطفال يحبون تناول الأكلات الجاهزة والأصناف التي تحتوي على مواد حافظة، ومنها اللحوم المصنعة كالبرجر واللانشون، وهذه من المشكلات التي تواجه كل أم، خاصة مع اقتراب دخول المدارس، فهي تحاول تقديم أصناف صحية لأطفالها للحفاظ على صحتهم وحمايتهم من الأمراض، لكنهم يحبون مثل هذه الأصناف. يمكنك الحفاظ على صحة أطفالك ومحاولة تحقيق طلباتهم؛ على سبيل المثال، جربي تجهيز الأصناف الجاهزة التي يحبونها في المنزل بجودة مضمونة، في السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة عمل اللانشون بأنواعه في المنزل دون الحاجة لشرائه جاهزًا بمبالغ كبيرة وجودة غير مضمونة.

لانشون سادة المكونات 2 بيضة نصف كوب زيت مكعب مرقة بابريكا ملح وفلفل أسود ثوم 2 ملعقة دقيق 2 مثلث جبنة نستو طريقة التحضير: - في الخلاط ضعي كل المكونات السابقة، واضربيها على سرعة متوسطة حتى تكون ناعمة. - اعجني المكونات مرة ثانية يدويا حتى يكون الخليط متماسكا. - ضعي العجينة في كيس بلاستيك وأغلقيه جيدًا