سادة أو فراخ.. اعملي اللانشون لأولادك في البيت أضمن

اللحوم المصنعة من أكثر الأكلات الضارة للأطفال، فيمكن أن تسبب التسمم الغذائي بسبب احتوائها على بكتيريا ضارة، كما أن بها نترات الصوديوم التي تسبب مشكلات في الكبد
الأطفال يحبون تناول الأكلات الجاهزة والأصناف التي تحتوي على مواد حافظة، ومنها اللحوم المصنعة كالبرجر واللانشون، وهذه من المشكلات التي تواجه كل أم، خاصة مع اقتراب دخول المدارس، فهي تحاول تقديم أصناف صحية لأطفالها للحفاظ على صحتهم وحمايتهم من الأمراض، لكنهم يحبون مثل هذه الأصناف. يمكنك الحفاظ على صحة أطفالك ومحاولة تحقيق طلباتهم؛ على سبيل المثال، جربي تجهيز الأصناف الجاهزة التي يحبونها في المنزل بجودة مضمونة، في السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة عمل اللانشون بأنواعه في المنزل دون الحاجة لشرائه جاهزًا بمبالغ كبيرة وجودة غير مضمونة.
لانشون سادة
المكونات
2 بيضة
نصف كوب زيت
مكعب مرقة
بابريكا
ملح وفلفل أسود
ثوم
2 ملعقة دقيق
2 مثلث جبنة نستو
طريقة التحضير:
- في الخلاط ضعي كل المكونات السابقة، واضربيها على سرعة متوسطة حتى تكون ناعمة.
- اعجني المكونات مرة ثانية يدويا حتى يكون الخليط متماسكا.
- ضعي العجينة في كيس بلاستيك وأغلقيه جيدًا
لانشون سادة
المكونات
2 بيضة
نصف كوب زيت
مكعب مرقة
بابريكا
ملح وفلفل أسود
ثوم
2 ملعقة دقيق
2 مثلث جبنة نستو
طريقة التحضير:
- في الخلاط ضعي كل المكونات السابقة، واضربيها على سرعة متوسطة حتى تكون ناعمة.
- اعجني المكونات مرة ثانية يدويا حتى يكون الخليط متماسكا.
- ضعي العجينة في كيس بلاستيك وأغلقيه جيدًا حتى لا يدخله الهواء ويتلفه.
- ضعي العجينة في ورق الألومنيوم، ثم ضعيها في وعاء به ماء. يهمك أن تعرف.. طريقة عمل التشيز برجر في البيت
- على نار هادئة ضعي الوعاء لمدة ساعة حتى التأكد من نضجه.
- اتركي لفة العجينة بعد ساعة خارج المياه حتى تبرد تماما.
- ضعي العجينة في الثلاجة، وبعد أن تبرد سيكون اللانشون جاهزا، ويمكنك تقطيعه حسب الشكل المناسب لكِ.
لانشون فراخ
المكونات
نصف كيلو فراخ بانيه
2 بيضة
بابريكا وكمون
ملح وفلفل أسود
ثوم مفروم
زيتون
بقسماط مطحون
طريقة التحضير:
- اغسلي الدجاج جيدًا بالخل والملح، وقطعيه شرائح صغيرة. تعرف هنا على أضرار اللحوم المصنعة.. تسبب ضعف الانتصاب والسرطان
- في الخلاط ضعي الفراخ مع البيض والبقسماط المطحون والبابريكا، واضربيهم على درجة متوسطة.
- ضعي العجينة في وعاء وأضيفي إليها الزيتون المفروم.
- في كيس بلاستيك ضعي العجينة واربطي الكيس جيدًا، ثم لفيه بورق الألومنيوم.
- ضعي العجينة داخل وعاء به ماء واتركيها على النار، وضعي الملح والفلفل الأسود في الماء واتركي المكونات لمدة ساعة على النار.
- اتركي اللانشون يبرد ثم ابدئي في تقطيعه شرائح بالسمك المناسب لكِ.
لانشون اللحمة
المكونات
نصف كيلو لحمة مفرومة
جبنة مثلثات
3 بيضات
بابريكا
ملح وفلفل أسود
بصل بودرة وثوم مهروس
طريقة التحضير:
- في الخلاط اضربي اللحمة المفرومة مع الجبنة المثلثات.
- أضيفي البيض واستمري في ضرب كل المكونات على درجة متوسطة.
- أضيفي الملح والفلفل الأسود والبابريكا والبصل البودرة، حتى تحصلي على عجينة.
- افردي العجينة على ورق بلاستيك ولفيها على شكل أسطواني.
- ضعي لفة العجينة في وعاء به ماء، وأضيفي مكعب مرقة لحمة داخل الماء واتركيها ساعة على النار.
- اتركي اللانشون يبرد، ثم ضعيه في الثلاجة يبرد وقطعيه بعد ذلك بالسمك المناسب لكِ.
لانشون الجبنة
المكونات
نصف كيلو بانيه
ملعقة عسل نحل
ربع كوب زيت
2 ملعقة دقيق
2 بيضة
3 قطع جبن مثلثات
بودرة بصل وثوم
زيتون
طريقة التحضير:-
- اغسلي الفراخ جيدًا بالملح والخل والماء.
- في الخلاط الكهربائي ضعي الفراخ والتوابل واضربيهم.
- أضيفي الجبنة والتوابل والعسل الأبيض، واستمري في ضرب كل المكونات حتى التأكد من تجانسها.
- ضعي الدقيق واستمري في العجن حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
- لفي العجينة في ورق الزبدة ويمكنك وضع الزيتون داخلها، ثم لفيها كأسطوانة بورق القصدير أو الألومنيوم.
- في وعاء به ماء مغلي ضعي العجينة لمدة نصف ساعة.
- ضعي العجينة في الفرن نصف ساعة، ثم اتركيها تبرد وقطعيها شرائح.