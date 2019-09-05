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سادة أو فراخ.. اعملي اللانشون لأولادك في البيت أضمن

اللحوم المصنعة من أكثر الأكلات الضارة للأطفال، فيمكن أن تسبب التسمم الغذائي بسبب احتوائها على بكتيريا ضارة، كما أن بها نترات الصوديوم التي تسبب مشكلات في الكبد
تحرير:آية أشرف ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
لانشون
لانشون
الأطفال يحبون تناول الأكلات الجاهزة والأصناف التي تحتوي على مواد حافظة، ومنها اللحوم المصنعة كالبرجر واللانشون، وهذه من المشكلات التي تواجه كل أم، خاصة مع اقتراب دخول المدارس، فهي تحاول تقديم أصناف صحية لأطفالها للحفاظ على صحتهم وحمايتهم من الأمراض، لكنهم يحبون مثل هذه الأصناف. يمكنك الحفاظ على صحة أطفالك ومحاولة تحقيق طلباتهم؛ على سبيل المثال، جربي تجهيز الأصناف الجاهزة التي يحبونها في المنزل بجودة مضمونة، في السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة عمل اللانشون بأنواعه في المنزل دون الحاجة لشرائه جاهزًا بمبالغ كبيرة وجودة غير مضمونة.
لانشون سادة المكونات 2 بيضة نصف كوب زيت مكعب مرقة بابريكا ملح وفلفل أسود ثوم 2 ملعقة دقيق 2 مثلث جبنة نستو طريقة التحضير: - في الخلاط ضعي كل المكونات السابقة، واضربيها على سرعة متوسطة حتى تكون ناعمة. - اعجني المكونات مرة ثانية يدويا حتى يكون الخليط متماسكا. - ضعي العجينة في كيس بلاستيك وأغلقيه جيدًا
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المخللات مهمة.. جربي الزيتون بأنواعه في البيت

المخللات من الأشياء الأساسية على السفرة والتي تساعد بشكل كبير على فتح الشهية، ولكن يجب تناولها باعتدال حتى لا تسبب في زيادة نسبة الأملاح في الجسم، منها العديد من الأنواع سواء كان جزر أو لفت أو باذنجان والزيتون والليمون المخلل أيضًا، الكثير منا يشتري المخلل ولكنه يتلف سريعًا في الثلاجة، لذلك يمكنك التفكير في كيفية إعداد بعض أنواع المخللات في المنزل بجودة مضمونة وتكلفة أقل أيضًا، في السطور التالية نساعدك التعرف على طريقة عمل الزيتون المخلل بأنواعه..
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الأرانب مفيدة.. قدميها لعائلتك بطرق شهية وجديدة

الأرانب من الأكلات المفيدة التي لا يعرف الكثير منا شيئا عن فوائدها، رغم أنها من أنواع اللحوم المفيدة والتي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن الهامة، وتعمل على تعزيز صحة الأسنان والعظام، لأنها غنية بنسب عالية من الكالسيوم، كما تحتوي على الحديد الذي يعالج أمراض الأنيميا، لذلك ينصح بطبخ الأرانب لعائلتك ولكن بطرق مختلفة تجعلهم يحبونها، على سبيل المثال يمكنك عمل الأرانب المحمرة أو البانيه بدلًا من المسلوقة التي يغضب منها البعض، في السطور التالية نتناول طرقا مختلفة لعمل الأرانب.
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قبل المدارس.. أفكار للانش بوكس مفيدة لصحة طفلك

مع قرب بداية الموسم الدراسي تبدأ كل سيدة في التفكير في العديد من الأشياء الخاصة بأبنائها بداية من شراء ملابس المدرسة والمستلزمات التي يحتاجها الطفل، من مقلمة وزجاجة مياه وحذاء وغيرها من الأشياء التي يفضل شراؤها قبل بداية الدراسة بأسبوع على الأقل، من الأشياء التي تشغل بال كل سيدة هي التفكير في الوجبات التي يمكن تقديمها للطفل لتساعده على استكمال يومه الدراسي دون تعب أو إرهاق، في السطور التالية نساعد كل ربة منزل في طرح أفكار لأفضل وجبات صحية للمدرسة يمكنك تجهيزها لأطفالك في المدرسة.
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لو بتحتاري.. اعرفي الفرق بين زيت الذرة وعباد الشمس

العديد من أنواع الزيوت يمكنك استخدامها في الطهي، ولكل نوع فائدة وطعم مختلف؛ فعلى سبيل المثال، زيت عباد الشمس يعد من الزيوت المهمة، وهو مصدر جيد لفيتامين e، ويساعد في تقليل ضغط الدم ويحمي من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما يحسن مستويات الكولسترول في الدم، وأيضا زيت الذرة الذي تستخدمه الكثيرات من النساء في قلي الأطعمة، وزيت الزيتون الذي يعد الأفضل لصحة القلب، ولكن لا ينصح باستخدامه في قلي الطعام، ويُفضل تناوله على السلطات أو وضعه بشكل مباشر على أصناف مختلفة من الأطباق. في التقرير التالي، نحاول التعرف على أنواع الزيوت وفوائد كل زيت وعيوبه.
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الأرانب مفيدة.. قدميها لعائلتك بطرق شهية وجديدة

الأرانب من الأكلات المفيدة التي لا يعرف الكثير منا شيئا عن فوائدها، رغم أنها من أنواع اللحوم المفيدة والتي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن الهامة، وتعمل على تعزيز صحة الأسنان والعظام، لأنها غنية بنسب عالية من الكالسيوم، كما تحتوي على الحديد الذي يعالج أمراض الأنيميا، لذلك ينصح بطبخ الأرانب لعائلتك ولكن بطرق مختلفة تجعلهم يحبونها، على سبيل المثال يمكنك عمل الأرانب المحمرة أو البانيه بدلًا من المسلوقة التي يغضب منها البعض، في السطور التالية نتناول طرقا مختلفة لعمل الأرانب.
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قرع العسل لذيذ ومفيد.. جربيه في البيت «حلو وحادق»

الحلويات من الأكلات اللذيذة المفضلة للكثير منا، وبشكل خاص الأطفال الذين يحبون الذهاب للمطاعم ومحلات الحلوى لشراء أشهى الأصناف، ولكن بعد ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة، تحاول كل ربة منزل إعداد أشهى الحلويات لعائلتها داخل المنزل بجودة مضمونة وتكاليف أقل. ومن الحلويات اللذيذة والمفيدة التي يمكنك التفكير في تجهيزها لأطفالك هي قرع العسل، فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة، منها الحديد والكالسيوم والأملاح والمعادن، كما يتميز بانخفاض السعرات الحرارية الموجودة فيه؛ لذلك يمكن تناوله لمَن يتبع حمية غذائية ويرغب في إنقاص وزنه.
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