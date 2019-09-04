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حقيقة فصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات بالجامعات

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
علق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على ما تردد حول قيام وزارة التعليم العالي بفصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات بالجامعات بدايةً من العام القادم، على أن يتم تخصيص 3 أيام للبنين و3 أخرى للبنات، وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله بشأن فصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات بالجامعات، مشددة على أن نظام الحضور بكافة الجامعات المصرية لم يطرأ عليه تغيير وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة في هذا الشأن.
وأكدت الوزارة أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.وأشارت إلى التزام جميع الجامعات المصرية بالأعراف والتقاليد الجامعية المعمول ‏بها عالميًا مع التعامل الفوري في حالة الخروج عن تلك الأعراف، مُوضحة أن الجامعات المصرية تشهد حاليًا ‏تطورًا
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خضروات-اسواق

بعد تحرير الدولار الجمركي.. هل تواجه مصر موجة غلاء؟

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ما تردد بشأن تعرض مصر لموجة غلاء نتيجة تحرير الدولار الجمركي، موضحا فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعرض مصر لموجة غلاء نتيجة تحرير الدولار الجمركي، وأن تحرير الدولار الجمركي لن يؤثر على أسعار السلع بالسوق المصري، نظرا لتقارب مستوى سعر الصرف الحالي من سعر الدولار الجمركي خلال الأشهر الأخيرة. مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو حماية الصناعة المحلية وخفض نسبة الاستيراد من الخارج، وزيادة حركة الاستثمار، وأن ما يتردد مجرد شائعات.
البنك-المركزى

حقيقة الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ردا على ما تردد بشأن اعتزام الحكومة الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة، موضحا في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تواصل مع البنك المركزي، والذي نفى صحة تلك الأنباء تماما، مُؤكداً أنه لا توجد أي نية على الإطلاق للاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لأي سبب، مُشددا على أن أرصدة المُودعين بالبنوك هي أموال خاصة لأصحابها لا يحق للبنك الاستقطاع منها أو المساس بها تحت أي مسمى، وفقاً للمادة 97 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وأن أن كل ما يثُار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.
قناة-السويس (2)

عمرة مجانية واستقطاع أرصدة البنوك.. الحكومة تنفي 12 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاءـ تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة، وإصدار أدوات دين لسد قيمة شهادات قناة السويس، وجمع تبرعات من الجاليات المصرية بالخارج لتنظيم مؤتمرات، وتراجع عدد السفن التي تعبر قناة السويس، وفصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات في الجامعات، وحرمان الابنة من معاش والدها عند سن معين.
وزير-المالية -محمد-معيط

المالية: لم نصدر أدوات دين لسداد قيمة شهادات قناة السويس

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانا للرد على ما تردد بشأن إصدار وزارة المالية أدوات دين بقيمة 64 مليار جنيه لسداد قيمة شهادات قناة السويس، موضحا في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تواصل مع وزارة المالية والتي نفت ‏صحة تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار وزارة المالية أدوات دين لسداد قيمة شهادات قناة السويس، وأنه تم توفير أموال الشهادات بالفعل، دون الحاجة لإصدار أدوات دين أو غيره، على أن تقوم البنوك المُصدرة لتلك الشهادات برد قيمتها لأصحابها في موعد الاستحقاق المحدد.
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غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-06

هل تحرم غير المتزوجة من معاش والدها عند بلوغها 24 عاما؟

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله عن حرمان الابنة غير المتزوجة من حقها في معاش والدها عند بلوغها سن الـ24 عاماً وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، موضحا أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أكدت عدم صحة هذه الأنباء التي ترددت مؤخرا، مشيرة إلى أن حالات حرمان الابنة من المعاش تقتصر على حالتين فقط؛ هما الزواج أو الالتحاق بوظيفة –تحمل رقم تأميني- تُدر لها دخلاً يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل.
معاشات (3)

توضيح حكومي بخصوص العلاوات الخاصة ومعاش الأجر المتغير

ترددت خلال الأونة الأخيرة، أنباء عن امتناع وزارة التضامن عن إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير، تنفيذاً لحكم الجمعية العمومية بمجلس الدولة، لكن المركز الإعلامي، علق على هذه الأنباء في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، موضحا أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تماما، إذ أكدت أنه لا صحة لامتناع الوزارة عن إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المُتغيرة التي يُحسب عنها معاش الأجر المُتغير.
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الصحة توضح حقيقة فرض رسوم على خدمات طوارئ الإسعاف

أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، بيانا، أوضح فيه حقيقة ما تردد عن فرض رسوم على خدمات الطوارئ بهيئة الإسعاف في لائحة الأسعار الجديدة لافتا إلى أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، للرد على هذه الأنباء، والتي نفت ما تداوله في هذا الخصوص، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول فرض أي رسوم على خدمة الطوارئ بهيئة الإسعاف، مُوضحةً أن جميع الخدمات الإسعافية الطارئة تُقدم بالمجان تماما دون تحمل المريض أي تكلفة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين.
مستشفى-الجامعه-بالزقازيق

887 ألف جراحة.. كشف حساب المستشفيات الجامعية أمام الحكومة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الدور الذي تقوم به المستشفيات الجامعية في مجال التعليم والبحث العلمي والعلاج، وأهمية التعاون القائم بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، مشددا على أهمية التركيز على جوانب التدريب والتأهيل في كافة القطاعات الصحية، ومسايرة التطور العلمي في مجالات البحوث الطبية، بما يسهم في توفير أعلى قدر من الرعاية الطبية للمواطنين.
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