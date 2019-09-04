حقيقة فصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات بالجامعات

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ م

جامعة القاهرة

علق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على ما تردد حول قيام وزارة التعليم العالي بفصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات بالجامعات بدايةً من العام القادم، على أن يتم تخصيص 3 أيام للبنين و3 أخرى للبنات، وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله بشأن فصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات بالجامعات، مشددة على أن نظام الحضور بكافة الجامعات المصرية لم يطرأ عليه تغيير وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة في هذا الشأن.

وأكدت الوزارة أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.وأشارت إلى التزام جميع الجامعات المصرية بالأعراف والتقاليد الجامعية المعمول ‏بها عالميًا مع التعامل الفوري في حالة الخروج عن تلك الأعراف، مُوضحة أن الجامعات المصرية تشهد حاليًا ‏تطورًا