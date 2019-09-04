الاتحاد الأوروبي لإيران: لا تقوضوا الاتفاق النووي

تحرير:وكالات ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٩ م

الاتحاد الأوروبي

دعا الاتحاد الأوروبي، إيران، اليوم الأربعاء، إلى الامتناع عن خطوات قد تقوض الاتفاق الموقع بين المجموعة الدولية وطهران، بشأن أنشطتها النووية عام 2015، مرحبا في الوقت ذاته، بأي جهود دبلوماسية لإيجاد مخرج للأزمة مع طهران وخفض التوتر في منطقة مضيق هرمز. وعلق أحد المتحدثين الأوروبيين على مبادرة فرنسية ترمي لتقديم حزمة قروض لإيران ضمن خط ائتماني بقيمة 15 مليار دولار مرفق بشروط، في محاولة لإنقاذ الاتفاق من الانهيار، وفقا لوكالة الأنباء "آكي الإيطالية".

وأشار المتحدث إلى أن الأمر متروك للجهات الفاعلة المعنية، لتقديم المزيد من التفاصيل حول المناقشات الجارية، لكن الاتحاد ما زال يشعر بقلق عميق إزاء تجاوزات إيران لالتزاماتها، خاصة في ما يتعلق بكميات ونسب تخصيب اليورانيوم، والتي لا تتوافق مع نص الاتفاق. كانت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد