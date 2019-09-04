المالية: لم نصدر أدوات دين لسداد قيمة شهادات قناة السويس

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٨ م

وزير المالية محمد معيط

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانا للرد على ما تردد بشأن إصدار وزارة المالية أدوات دين بقيمة 64 مليار جنيه لسداد قيمة شهادات قناة السويس، موضحا في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تواصل مع وزارة المالية والتي نفت ‏صحة تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار وزارة المالية أدوات دين لسداد قيمة شهادات قناة السويس، وأنه تم توفير أموال الشهادات بالفعل، دون الحاجة لإصدار أدوات دين أو غيره، على أن تقوم البنوك المُصدرة لتلك الشهادات برد قيمتها لأصحابها في موعد الاستحقاق المحدد.

وشدد وزارة المالية في ردها، على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.وفي سياق متصل أشارت الوزارة، إلى أن شهادات الاستثمار بقناة السويس صدرت في 4 سبتمبر 2014 عن طريق بعض البنوك وهي؛ (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة – بنك قناة السويس)، لتمويل إنشاء قناة السويس