حريق يلتهم مصنع كرتون بالكامل في الإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٤ م

صورة أرشيفية

نشب حريق هائل، اليوم الأربعاء، في مصنع كرتون بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة برج العرب الجديدة غرب محافظة الإسكندرية، ما أسفر عن احتراق المصنع بالكامل بمساحة 16 ألف متر تقريبا، وإصابة 4 عمال باختناق. تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب بلاغا يفيد بنشوب حريق في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية الثالثة، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية ترافقهم سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث. وتبين من المعاينة الأولية أنه تصاعد الأدخنة بشكل كبير من داخل المصنع المشار إليه.

كما توجه مسؤولو مركز ومدينة برج العرب الجديدة إلى محل البلاغ ومهندسي الحي وشركة الغاز والكهرباء، وتم فصل خطوط الغاز والكهرباء عن المصنع، ويحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق. من جهته، قال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، إن الحريق شب بمصنع كارتون على مساحة 16 ألف متر مربع