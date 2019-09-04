ساعتان بالفواصل.. «الأعلى للإعلام» يقر ضوابط التوك شو

٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام

أعلن الدكتور عصام فرج، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن الضوابط الجديدة التي أقرها المجلس، لتنظيم عمل برامج التوك شو والبرامج الدينية والرياضية والطبية، مشيرا إلى أنه ناقش الملاحظات المرصودة على أداء برامج التوك شو، وتمت الموافقة على أن تكون مدة البرامج ساعتين بالفواصل الإعلانية، موضحا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن المجلس قرر النظر في بعض المعايير الخاصة بالبرامج الطبية، والتي تتعلق بالشروط الخاصة بمقدم البرامج والطبيب الضيف والمداخلات هل تنطبق عليها نفس الكلام أم لا.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أصدرت توصياتها بخصوص عدد من الشكاوى التي تلقها المجلس، إذ أوصت خلال اجتماعها يوم الثلاثاء، بحفظ شكوى قدمها أحد المحامين ضد الإعلامية مفيدة شيحة، بالإضافة إلى حفظ شكوى أخرى قدمها نفس المحامي ضد برنامج "هي وبس" الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني.وأكدت