يخلصك من القشرة ويعالج حب الشباب.. فوائد الموز

يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في الموز أيضًا أن تساعد في التقليل من الإجهاد التأكسدي، وهو سبب رئيسي للشعر الذي يبدو هشًا، كما إنه يعمل على تقوية بصيلات الشعر.

تحرير:إسراء سليمان ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

فوائد الموز

الموز من الفواكه الغنية بعدة عناصر غذائية هامة يحتاجها الجسم، وبالتالي له فوائد كثيرة تشجع على تناوله باستمرار كاسناك طبيعي في اليوم، حيث يعمل على التغلب على التعب، وينظم مستوى السكر في الدم، كما إنه يحسن من الحالة المزاجية، ويقلل من الشعور بالاكتئاب ويعتبر علاج جيد للإمساك، ويتميز أيضًا بقدرته على التحسين من البشرة وترطيبها بشكل فعال ، ويرجع ذلك لأنه يحتوي على البوتاسيوم والمغنسيوم والحديد والكالسيوم والمنجنيز، ومجموعة فيتامين B المركبة، نقلًا عن "timesofindia".

يتميز الموز بمذاق رائع، بجانب ذلك توجد العديد من الفوائد الصحية المتعلقة بالبشرة والشعر، فبينما يساعد الموز على التعزيز من الطاقة في الجسم، يعطينا أيضًا بشرة نضرة وصحية، وشعر رائع ولامع، كما إنه يقاوم شيخوخة البشرة المبكرة، إضافة إلى إنه من أفضل العلاجات الطبيعية للحصول على شعر ناعم وسلس ولامع، تناول