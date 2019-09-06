يخلصك من القشرة ويعالج حب الشباب.. فوائد الموز

يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في الموز أيضًا أن تساعد في التقليل من الإجهاد التأكسدي، وهو سبب رئيسي للشعر الذي يبدو هشًا، كما إنه يعمل على تقوية بصيلات الشعر.
الموز من الفواكه الغنية بعدة عناصر غذائية هامة يحتاجها الجسم، وبالتالي له فوائد كثيرة تشجع على تناوله باستمرار كاسناك طبيعي في اليوم، حيث يعمل على التغلب على التعب، وينظم مستوى السكر في الدم، كما إنه يحسن من الحالة المزاجية، ويقلل من الشعور بالاكتئاب ويعتبر علاج جيد للإمساك، ويتميز أيضًا بقدرته على التحسين من البشرة وترطيبها بشكل فعال ، ويرجع ذلك لأنه يحتوي على البوتاسيوم والمغنسيوم والحديد والكالسيوم والمنجنيز، ومجموعة فيتامين B المركبة، نقلًا عن "timesofindia".
يتميز الموز بمذاق رائع، بجانب ذلك توجد العديد من الفوائد الصحية المتعلقة بالبشرة والشعر، فبينما يساعد الموز على التعزيز من الطاقة في الجسم، يعطينا أيضًا بشرة نضرة وصحية، وشعر رائع ولامع، كما إنه يقاوم شيخوخة البشرة المبكرة، إضافة إلى إنه من أفضل العلاجات الطبيعية للحصول على شعر ناعم وسلس ولامع، تناول
يتميز الموز بمذاق رائع، بجانب ذلك توجد العديد من الفوائد الصحية المتعلقة بالبشرة والشعر، فبينما يساعد الموز على التعزيز من الطاقة في الجسم، يعطينا أيضًا بشرة نضرة وصحية، وشعر رائع ولامع، كما إنه يقاوم شيخوخة البشرة المبكرة، إضافة إلى إنه من أفضل العلاجات الطبيعية للحصول على شعر ناعم وسلس ولامع، تناول موزة كل يوم يضيف قيمة كبيرة لجمالك، ويعطي نتائج مذهلة، حيث إنه غني بالبوتاسيوم وفيتامين (A، B، C)، كما إنه يحتوي على خصائص مرطبة للبشرة، ويحتوي أيضًا على معادن تعمل على شد البشرة، وما يلي بعض من الفوائد الهامة للموز بالنسبة للبشرة:
1- ترطيب البشرة
الموز هو سر جمال البشرة، ويرجع ذلك لإنه غني بالبوتاسيوم ومعدلات عالية من الترطيب، وبالتالي سوف يرطب البشرة الجافة، مما يجعلها ناعمة ونضرة، إضافة إلى ذلك، فيتامين (أ) يعمل على معالجة البشرة الخشنة، ويشفي الجلد من الجفاف.
2-التقليل من الزيوت
يعمل الموز كمقشر ، حيث يساعد بشكل فعال في التقليل من إفراز الدهون عند تطبيقه على البشرة، وبالتالي تقل احتمالية ظهور حب الشباب، ويجعلها ناعمة ونضرة، ويرجع ذلك لإنه تحتوي على معدلات عالية من البوتاسيوم.
3-مكافحة علامات تقدم العمر
يحتوي الموز على معدلات عالية من مضادات الأكسدة، وبالتالي تعمل كبوتكس طبيعي، للوقاية من ظهور خطوط الوجه، وتكون التجاعيد.
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4-معالجة حب الشباب
الموزغني بالعديد من العناصر الغذائية، مثل فيتامين أ والزنك والمنجنيز، وجميعها تتميز بخصائص مضادة للالتهابات، وبالتالي فإن فرك قشر الموز على وجهك بمثابة مزيل للعيوب الجلدية، ويساعد في علاج حب الشباب.
ما هي فوائد الموز للشعر
1-التخلص من القشرة
منذ قرون عديدة، كان قشر الموز والأوراق والفواكه في ثقافات مختلفة كعلاج لمختلف الأمراض، فأجزاء مختلفة من الموز لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للجراثيم، تنتح القشرة في الرأس نتيجة الجفاف والتهيج، إضافة إلى الأمراض الفطرية والبكتيرية، فيمكن أن يؤدي تطبيق ماسك الموز على فروة رأسك إلى تقليل الجفاف، والتخلص من القشرة والحكة في فروة الرأس.
2-ينعم الشعر المجعد
يساعد الموز في معالجة الشعر المجعد؛ لإنه يحتوي على معدلات عالية من السيليكا، حيث يمتص جسمنا السيليكا لإنتاج بروتين الكولاجين، الذي يعد أساس الشعر الانسيابي.
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3-يعزز من نمو الشعر
يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في الموز أيضًا أن تساعد في التقليل من الإجهاد التأكسدي، وهو سبب رئيسي للشعر الذي يبدو هشًا، كما إنه يعمل على تقوية بصيلات الشعر، وبالتالي تنمو أسرع.
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4-الحصول على شعر ناعم
الموز فعال بشكل ملحوظ للحصول على شعر ناعم وسلس ويمكن التحكم فيه، نظرًا لأن البوتاسيوم والفيتامينات والكالسيوم والكربوهيدرات والزيوت الطبيعة، تجعل الموز غذاء طبيعي لشعرك، ويبدو ناعمًا
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