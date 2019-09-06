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يخلصك من القشرة ويعالج حب الشباب.. فوائد الموز

يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في الموز أيضًا أن تساعد في التقليل من الإجهاد التأكسدي، وهو سبب رئيسي للشعر الذي يبدو هشًا، كما إنه يعمل على تقوية بصيلات الشعر.
تحرير:إسراء سليمان ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
فوائد الموز
فوائد الموز
الموز من الفواكه الغنية بعدة عناصر غذائية هامة يحتاجها الجسم، وبالتالي له فوائد كثيرة تشجع على تناوله باستمرار كاسناك طبيعي في اليوم، حيث يعمل على التغلب على التعب، وينظم مستوى السكر في الدم، كما إنه يحسن من الحالة المزاجية، ويقلل من الشعور بالاكتئاب ويعتبر علاج جيد للإمساك، ويتميز أيضًا بقدرته على التحسين من البشرة وترطيبها بشكل فعال ، ويرجع ذلك لأنه يحتوي على البوتاسيوم والمغنسيوم والحديد والكالسيوم والمنجنيز، ومجموعة فيتامين B المركبة، نقلًا عن "timesofindia".
يتميز الموز بمذاق رائع، بجانب ذلك توجد العديد من الفوائد الصحية المتعلقة بالبشرة والشعر، فبينما يساعد الموز على التعزيز من الطاقة في الجسم، يعطينا أيضًا بشرة نضرة وصحية، وشعر رائع ولامع، كما إنه يقاوم شيخوخة البشرة المبكرة، إضافة إلى إنه من أفضل العلاجات الطبيعية للحصول على شعر ناعم وسلس ولامع، تناول
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التخلص-من-متلازمة-وضع-صابع-الطفل-في-الفم

تقديم مكافأة..8 طرق لفطم طفلك عن مص الإبهام

توجد بعض العادات التي يقوم بها طفلك كل يوم، وقد تكون غير مبررة ولكنها تسبب له بعض من المشكلات الصحية، على سبيل المثال، يقوم جميع الأطفال بوضع الإبهام في الفم أثناء النوم، يُقال إنها تسبب لهم الشعور بالأمان، أو يجدوا ما يشغلون به أنفسهم للمساعدة في النوم، ولكن قد تنقل لهم العدوى والجراثيم، مما يؤدي إلى حدوث إلتهابات بالغة، إذ يجب التعامل مع الطفل بحرص شديد، ليتوقف عن مثل هذه العادات من خلال مكافئته، أو اخباره قصة لطيفة قبل النوم، حتى ينصرف عن ممارستها، نقلًا عن "stylecraze".
المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة

في مثل هذا اليوم.. توفي المشير أبو غزالة

في مثل هذا اليوم 6 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2008: توفي المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، وزير الدفاع المصري الأسبق. وفي عام 1951: تولي الملك طلال بن عبد الله مقاليد الحكم في الأردن خلفا لوالدة الملك عبد الله الأول بن الحسين. وفي عام 1997: مراسم دفن الأميرة ديانا سبينسر أميرة ويلز. وفي عام 1976: منظمة التحرير الفلسطينية تأخذ وضع عضو كامل في جامعة الدول العربية.
ادمان-الاطفال

احمِ طفلك من التكنولوجيا بهذه الحيل البسيطة

لقد غيرت التكنولوجيا تماما كل جانب من جوانب مجتمعنا على مدار العقود القليلة الماضية، من الطريقة التي نعمل بها إلى الطريقة التي نتواصل بها اجتماعيا وكل شيء بينهما. أحد الاختلافات الأكثر بروزا هو التغيير في الطريقة التي يلعب بها الأطفال، فعلى الرغم من أن التكنولوجيا توفر العديد من الفوائد الإيجابية للتعلم، يمكن أن يكون لها العديد من الآثار السلبية فى نمو الطفل. أحد أكبر الاختلافات في الطريقة التي يعيش بها الأطفال اليوم هو أنهم لا يتلقون نفس القدر من التمارين التي اعتادوها، وذلك بسبب التكنولوجيا.
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