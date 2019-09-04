القبض على فتاة بتهمة ممارسة الرذيلة مع شباب بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م

صورة أرشيفية

تحت سقف غرفتها بأحد مساكن مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، احترفت "ن.م"، ممارسة الرذيلة عبر كاميرا الكمبيوتر الخاص بها مع الشباب، وأصبحت ترسل لهم فيديوهات دون ملابس، بمقابل الحصول على كارت شحن أو مبالغ مالية، عبر صفحة باسم "الحياة صعبة" وبدأت تتعرف على الشباب عن طريق هذه الصفحة وتحدد الميعاد والمكان وتقابل الزبون، وعند ورود المعلومات الكافية لمباحث الآداب بمديرية أمن البحيرة عن نشاطها تم إعداد كمين واقتحام منزلها وضبطها، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار محمد عبيد مدير نيابة مركز دمنهور حبسها 4 أيام علي ذمة التحقيق.

تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات لضباط قسم مباحث الآداب ومكافحة جرائم الآداب العامة برئاسة المقدم حسام البدري مفادها قيام "ن م 34 "سنة ربة منزل وشهرتها "نشوى" ومقيمة بأحد المساكن بالطريق الزراعى، دائرة مركز دمنهور. وتبين أنها