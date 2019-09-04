جريمة

القبض على فتاة بتهمة ممارسة الرذيلة مع شباب بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تحت سقف غرفتها بأحد مساكن مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، احترفت "ن.م"، ممارسة الرذيلة عبر كاميرا الكمبيوتر الخاص بها مع الشباب، وأصبحت ترسل لهم فيديوهات دون ملابس، بمقابل الحصول على كارت شحن أو مبالغ مالية، عبر صفحة باسم "الحياة صعبة" وبدأت تتعرف على الشباب عن طريق هذه الصفحة وتحدد الميعاد والمكان وتقابل الزبون، وعند ورود المعلومات الكافية لمباحث الآداب بمديرية أمن البحيرة عن نشاطها تم إعداد كمين واقتحام منزلها وضبطها، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار محمد عبيد مدير نيابة مركز دمنهور حبسها 4 أيام علي ذمة التحقيق.
تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات لضباط قسم مباحث الآداب ومكافحة جرائم الآداب العامة برئاسة المقدم حسام البدري مفادها قيام "ن م 34 "سنة ربة منزل وشهرتها "نشوى" ومقيمة بأحد المساكن بالطريق الزراعى، دائرة مركز دمنهور. وتبين أنها
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إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

حريق يلتهم مصنع كرتون بالكامل في الإسكندرية

نشب حريق هائل، اليوم الأربعاء، في مصنع كرتون بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة برج العرب الجديدة غرب محافظة الإسكندرية، ما أسفر عن احتراق المصنع بالكامل بمساحة 16 ألف متر تقريبا، وإصابة 4 عمال باختناق. تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب بلاغا يفيد بنشوب حريق في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية الثالثة، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية ترافقهم سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث. وتبين من المعاينة الأولية أنه تصاعد الأدخنة بشكل كبير من داخل المصنع المشار إليه.
سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (3)

مجلس الدولة يؤيد نظام «التابلت» بالثانوية العامة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برفض الطعون المقدمة من المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، بصفته ولي أمر ابنته «سما»، الطالبة في الصف الأول الثانوي، ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي، وأيدت المحكمة نظام «التابلت»، وخلال جلسة سابقة أثبت الدفاع تدخل صاحب فكرة مشروع امتحانات الثانوية العامة، عبد الرؤف محمد علي عبد الوهاب، تدخلا هجوميا في الدعوى ضد وزير التربية والتعليم الفني.
قضية-الرشوة (1)

«التسجيلات» 4 ثغرات يستغلها «حيتان الرشاوى»

من حين لآخر يتساقط المرتشون في قبضة أجهزة الأمن المختلفة مثل مباحث الأموال العامة ورجال الرقابة الإدارية، يتنوع المتهمون في قضايا الرشوة لتشمل القائمة مسئولين وموظفين وأحيانا وزراء، يقعون في فخ طلب وعرض والحصول على رشاوى مالية وأحيانا جنسية، من أجل تسيير عمل معين أو الإخلال بأى من مهام وظيفتهم التي كفلها القانون. وتبذل أجهزة الأمن خلال مراحل الإعداد لضبط أولئك المتهمين جهودا كبيرا ما بين التنسيق مع المصادر السرية مرورا بتسجيل المكالمات الدالة على صحة اتهامهم وانتهاءً بالقبض عليهم متلبسين بتلك الجريمة.
النائب-صلاح-عيسى

تجديد حبس صلاح عيسى 15 يومًا فى «رشوة المقابر»

أمر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، بتجديد حبس النائب البرلماني صلاح عيسى واثنين آخرين، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 520 لسنة 2019 أمن دولة عليا، في اتهامهم بطلب وتلقي رشاوٍ بمبلغ مالي مليون ومئتي ألف جنيه لاستخدام النائب نفوذه لدى محافظة الإسكندرية لإنهاء تراخيص جبانات بنطاق حي شرق الإسكندرية، وذلك بعدما قررت اللجنة الدستورية والتشريعية رفع الحصانة عن النائب بناءً على الطلب المقدم من النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة.
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سجن

ضبط عاطلين يشعلان النار في السيارات لبيعها خردة

قررت نيابة كرموز غرب الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بإشعال النيران عمدا بقطعة أرض مشون بها هياكل سيارات قديمة لاستخلاص الحديد وسرقتها وبيعها لتجار الخردة. تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بقطعة أرض بدائرة القسم "مشون بها عدد من هياكل وأجزاء السيارات و إخماده دون إصابات، واحتراق ثلاث هياكل "كبائن سيارات نقل قديمة.
حشيش

سقوط عاطل بحوزته 20 طربة حشيش في البحيرة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإقليم غرب الدلتا، بالاشتراك مع مباحث البحيرة بإشراف اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، وبمشاركة ضباط قسم شرطة شبراخيت برئاسة الرائد مصطفى أبو الريش رئيس مباحث المركز، من ضبط عاطل، بحوزته 20 طربة لمخدر الحشيش، بدائرة مركز شرطة شبراخيت، بقصد الاتجار، متخذا من الدائرة والقرى المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وتم تحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة حتى تتولى التحقيقات.
جثة

علقة موت.. مقتل شاب حاول سرقة كابلات في العياط

لم يتوقع 3 أشخاص أن سرقتهم كابلات كهربائية من أبراج شبكات المحمول في قرية الرفاعي بالعياط، ستنتهي بقتل أحدهم على يد أهالي القرية بعد تلقينه علقة ساخنة حتى الموت، فيما فرا صديقيه هاربين قبل ضبطهما. البداية كانت بتلقي الرائد أحمد صبحي رئيس مباحث قسم شرطة العياط أشارة من المستشفى تفيد باستقبال شخص مصاب بكدمات وكسور ونزيف داخلي، ولقي مصرعه متأثرا بإصابته، وبالانتقال وبسؤال الأهالي تبين قيامه بمساعدة اثنين آخرين في أثناء سرقة كابلات كهربائية من أبراج شبكات المحمول، وتعدي الأهالي عليه وتوفي متأثرا بإصابته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.
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