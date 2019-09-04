رياضة

الزمالك وبيراميدز.. الموعد والقنوات الناقلة

تحرير:محمد حسن صيام ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ م
الزمالك
الزمالك
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره بيراميدز، يوم الأحد المقبل، في نهائي بطولة كأس مصر، بعد مشوار كبير للفريقين في البطولة الأقدم على مدار تاريخ الكرة المصرية، حيث من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد الإسكندرية، وتنقلها قناة أون سبورت الفضائية، وقناة النيل للرياضة على التردد الفضائي، بالإضافة إلى تايم سبورت على التردد الأرضي. وقررت اللجنة المؤقتة للجبلاية تأجيل موعد اللقاء الذي كان مقررًا اقامته غدًا الخميس إلى يوم الأحد المقبل ليقام على ملعب استاد الإسكندرية.
الزمالك بدأ مشوراه في كأس مصر، بالفوز على منية سمنود في دور الـ32، 1-0، ثم فاز على الإنتاج في دور الـ16 من البطولة 2-0، وفي ربع النهائي فاز الزمالك على المقاصة 1-0، سجله عبدالله جمعة، وهي نفس النتيجة التي أقصى بها الفارس الأبيض فريق الاتحاد من نصف نهائي البطولة، بهدف مصطفى محمد. ويأمل الزمالك بقيادة
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مران- الأهلي‎ (2)

مدرب حراس الأهلي يكشف انطباعه عن الشناوي وإكرامي

كشف ميشيل ايناكون مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالندي الأهلي، عن كيفية تعرفه على المدرب السويسري رينيه فايلر، وانطباعه عن العمل في مصر، جاء ذلك في تصريحات لصحيفة "والفوت" البلجيكية، قائلا: "خلال المباريات بين شارلروا، وأندرلخت من خلال الحديث بالألمانية تعرفت على فايلر، ومساعده دافيد سيسا، وبعدها ظللت على تواصل معه.. لقد قال لي إذا حصل رينيه على فريق جديد، سوف يتواصل معي، حيث إنه لم يعد يمتلك مدرب حراس مرمى، بعدما استمر ماكس دي يونج في أندرلخت، ولم أفكر في الأمر مجددًا، لكن صباح السبت دافيد اتصل بي، وقال لقد وقع للأهلي".
هدف -الزمالك (2)

رسميا.. نهائي كأس مصر على استاد الإسكندرية

تقرر بشكل رسمي، إقامة نهائي كأس مصر، على استاد الإسكندرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره بيراميدز، يوم الأحد المقبل، وأكد شريف سعد، مدير استاد الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أنه تلقى اتصالًا جديدًا من مسئولي الشركة الراعية يبلغونه فيه بإقامة المباراة في استاد الإسكندرية، وتابع بأن الملعب جاهز تمامًا لاستضافة المباراة، خاصة أن الشركة المسئولة عن تطويره لم تسلمه لهيئة الاستاد بعدُ، حيث إن تسليمه سيكون يوم 15 سبتمبر الجاري.
اتحاد-الكرة (2)

حسام الزناتي مديرًا للمسابقات خلفًا لعامر حسين

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين حسام الزناتي، مساعد مدير بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019، مديرًا لإدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وتعيين سيد بخيت مقررا للجنة المسابقات، كما تقرر تعيين محمد الشريعي المدير المالي السابق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم مديرًا ماليا جديدا للاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد محب مستشارا ماليا للاتحاد، وتم اعتماد أحمد توفيق حافظ المحامي والمستشار سعيد حنفي كمتطوعين في اللجنة القانونية بالاتحاد المصري لكرة القدم للتعامل مع القضايا الخارجية والاتحاد الدولي لكرة القدم.
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الزمالك-المقاصة (14)

أرقام لا تفوتك من تاريخ مواجهات الزمالك والمقاصة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره مصر للمقاصة، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويدخل الفارس الأبيض بقيادة مدربه ميتشو الملقب بالفيلسوف، المباراة وهو يسعى لمواصلة انتصاراته في البطولة المحلية للتتويج بلقبها للمرة الـ27 في تاريخه، لتعويض جماهيره عن لقب الدوري الممتاز في الموسم المنقضي الذي توج به الأهلي، بينما احتل الفارس الأبيض المركز الثاني.
مرتضى منصور (4)

مرتضى منصور: انتظروا مفاجآت قناة الزمالك الجديدة

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تسلمه استوديوهات قناة القلعة البيضاء بمدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرًا إلى أنها ستكون داعمة للدولة، وستنطلق مع بداية الموسم الكروي الجديد (2019-2020) يوم 19 سبتمبر المقبل. وقال رئيس القلعة البيضاء: "قناة الزمالك هي صوت الزملكاوية، قناة رياضية اجتماعية ووطنية داعمة للدولة المصرية، وسيكون لدينا كوكبة من الإعلاميين والصحفيين ونجوم الزمالك القدامى، وسنضع تصورًا بخريطة برامج الزمالك على قناة النادي والتي ستنطلق مع بداية الموسم الكروي الجديد، خاصة أن القناة ستكون على مدى الـ24 ساعة لنقل كل ما يخص القلعة البيضاء".
ميدو - مصر للمقاصة (2)

مرتضى منصور: ميدو يستفز جماهير الزمالك

يرى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن تصريحات أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، تستفز جماهير القلعة البيضاء، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم». ووجه رئيس القلعة البيضاء رسالة لأحمد حسام «ميدو»، قائلا: "اهدى يا ميدو، عماد النحاس باع مباراة المقاولون أمام الأهلي، وسيتم تعيينه مدربا عاما بدلا من محمد يوسف في الجهاز الفني الجديد، ولا أقول هذا حتى يقوم بتفويت مباراته أمام الزمالك، لقد منحناه فرصة التدريب، لكنه دائما يردد تصريحات بأنه سيكتسح وما غير ذلك، أطالبه بالهدوء لأن مثل هذه التصريحات تستفز الجماهير".
مرتضى منصور (3)

مرتضى منصور: فخور بمطالبتي برئاسة اتحاد الكرة

أبدى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، سعادته بالأصوات التي طالبت بتعيينه رئيسًا لاتحاد الكرة، وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة المحور: "من دواعي الفخر أن تطالب الجماهير بتعييني رئيسا لاتحاد الكرة بعد حل المجلس السابق". وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، قد تقدم باستقالة جماعية، فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة الجبلاية بشكل مؤقت، في الفترة الماضية، عقب استقالة مجلس الإدارة.
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