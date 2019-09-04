الزمالك وبيراميدز.. الموعد والقنوات الناقلة

تحرير:محمد حسن صيام ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ م

الزمالك

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره بيراميدز، يوم الأحد المقبل، في نهائي بطولة كأس مصر، بعد مشوار كبير للفريقين في البطولة الأقدم على مدار تاريخ الكرة المصرية، حيث من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد الإسكندرية، وتنقلها قناة أون سبورت الفضائية، وقناة النيل للرياضة على التردد الفضائي، بالإضافة إلى تايم سبورت على التردد الأرضي. وقررت اللجنة المؤقتة للجبلاية تأجيل موعد اللقاء الذي كان مقررًا اقامته غدًا الخميس إلى يوم الأحد المقبل ليقام على ملعب استاد الإسكندرية.

الزمالك بدأ مشوراه في كأس مصر، بالفوز على منية سمنود في دور الـ32، 1-0، ثم فاز على الإنتاج في دور الـ16 من البطولة 2-0، وفي ربع النهائي فاز الزمالك على المقاصة 1-0، سجله عبدالله جمعة، وهي نفس النتيجة التي أقصى بها الفارس الأبيض فريق الاتحاد من نصف نهائي البطولة، بهدف مصطفى محمد. ويأمل الزمالك بقيادة