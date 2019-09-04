مناورة خطيرة.. جونسون يراهن على الانتخابات المبكرة
الخطوة غير المسبوقة لجونسون بإقالة 21 من نواب حزب المحافظين في مجلس العموم، وكثير منهم أعضاء مخضرمون في الحزب، كانت علامة صارخة على مدى ارتفاع المخاطر
تحرير:أحمد سليمان٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٧ م
بوريس جونسون
يبدو أن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، في طريقه لخوض غمار مغامرة هائلة، فبعد أن نجح تحالف من نواب حزب المحافظين المتمردين، ونواب المعارضة في مجلس العموم في طرح تصويت على مشروع قانون يحظر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، اتخذ رئيس الوزراء خطوة استثنائية تتمثل في طرد 21 من أعضاء حزبه الذين أيدوا هذا الإجراء.
وهدد بإجراء انتخابات عامة، ودعا للتصويت على اقتراح لإجراء الانتخابات في منتصف أكتوبر المقبل، وهي استراتيجية تشكل مخاطرة هائلة، حيث قضت على أغلبيته البرلمانية، وتدفع مجلس العموم إلى الموافقة على انتخابات لا يضمن الفوز بها.
إلا أن شبكة "سي إن إن" الأمريكية، ترى أنه لا تزال هناك بعض العقبات والمخاطر التي يواجهها جونسون قبل أن تعقد بريطانيا ثالث انتخابات عامة في أقل من خمس سنوات.
هل يمكن أن يقسم جونسون حزب المحافظين؟
يوم الثلاثاء الماضي حذر جونسون النواب المتمردين بأن التصويت لصالح منع الخروج دون اتفاق، سيؤدي إلى طردهم من
إلا أن شبكة "سي إن إن" الأمريكية، ترى أنه لا تزال هناك بعض العقبات والمخاطر التي يواجهها جونسون قبل أن تعقد بريطانيا ثالث انتخابات عامة في أقل من خمس سنوات.
هل يمكن أن يقسم جونسون حزب المحافظين؟
يوم الثلاثاء الماضي حذر جونسون النواب المتمردين بأن التصويت لصالح منع الخروج دون اتفاق، سيؤدي إلى طردهم من الحزب ومنعهم من الترشح في أي انتخابات مقبلة.
إلا أن الخطوة غير المسبوقة لإقالة 21 من النواب المحافظين، وكثير منهم أعضاء مخضرمون في الحزب، كانت علامة صارخة على مدى ارتفاع المخاطر، حيث يشير بعض المراقبين إلى أنه يمكن أن تصل إلى حد إعادة تشكيل الحزب نفسه.
حيث يعد حزب المحافظين أحد أكثر الأحزاب السياسية نجاحًا في العالم، وذلك لأنه يضم أشخاصا محافظين اقتصاديا واجتماعيا وليبراليا.
ويشير طرد كبار الأعضاء المعتدلين، بما في ذلك كينيث كلارك الأب الروحي لمجلس العموم، والذي تعد مسيرته السياسية أطول من أعمار بعض النواب، ونيكولاس سواميس حفيد وينستون تشرشل، إلى أن مركز الثقل في حزب المحافظين آخذ في التحول.
وقال كلارك في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "كل من يأتي إليّ ويخبرني أنني لست محافظا، يتبنى وجهة نظر سياسية غريبة، إننا نتحول لنصبح مثل حزب البريكست".
ويمثل قرار جونسون بطرد النواب المتمردين من الحزب، حكما بالإعدام على أغلبيته في مجلس النواب، وسط احتمالات استبدال هؤلاء الأعضاء في الانتخابات العامة بأشخاص آخرين سيقبلون أفكاره.
وترى الشبكة الأمريكية أنه من خلال الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، يمكن أن يكون جونسون يهدف إلى زيادة أغلبيته وتقوية موقفه في قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نفس الوقت.
وهو ما حاولت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي القيام به في عام 2017، وجاء هذا التكتيك بنتائج عكسية.
ويقول تيم بيل أستاذ السياسة بكلية كوين ماري بجامعة لندن، إنه من الصعب أن نرى الأمر يسير بنفس الطريقة هذه المرة.
وأضاف "في انتخابات 2017، اكتشفت تيريزا ماي أنه لا يمكنك حصر الانتخابات في النطاق الذي تريده، والخطر هو أن ينجح زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين، في تنفيذ نفس الخدعة التي قام بها في المرة السابقة، وحرمان حزب المحافظين من الأغلبية".
إلا أن بيل أشار إلى أن "كوربين قد لا يكون قادرا على تنفيذ الخدعة نفسها مرتين، وكان السبب في قيامه بعمل جيد في المرة الأولى هو أن تيريزا ماي كانت أضعف منه سياسيا".
وبغض النظر عن حزب العمال، لا يزال جونسون يواجه مخاطر من الفصائل الأخرى في حال نجاحه في الدعوة للانتخابات، فمن شبه المؤكد أن الحزب سيفقد العديد من مقاعده في أسكتلندا، والتي سيتعين عليه تعويضها في مكان آخر.
كما أن الديمقراطيين الأحرار يتمتعون بالقوة الكافية في المناطق التي صوتت من أجل البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء 2016، وقد ينتزعون عددا من مقاعد المحافظين.
في الوقت نفسه يمكن أن يكون حزب "البريكست" الذي يقوده نايجل فاراج في وضع يسمح له بجمع بعض أصوات المحافظين إذا لم تترك المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي بحلول وقت الانتخابات.
من يقرر ما إذا كانت هناك انتخابات؟
بموجب قانون الشروط الثابتة للبرلمان، لا يمكن لجونسون تحديد موعد الانتخابات، أولا يجب أن يحصل على دعم ثلثي المشرعين في مجلس العموم.
وهذا يعني الحصول على دعم نواب حزب العمال المعارض، حيث طالب جيريمي كوربين زعيم حزب العمال بإجراء انتخابات منذ شهور، لذلك سوف يجد صعوبة في معارضة ذلك الآن، لكن الحزب يشك في دوافع جونسون.
ويعارض كوربين إجراء انتخابات عامة من شأنها تجاوز الموعد النهائي المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل.
في حين أن جونسون قد يعد بالالتزام بالإطار الزمني المقترح بعقد الانتخابات في منتصف أكتوبر، إلا أنه يمتلك صلاحية تغيير التاريخ في اللحظة الأخيرة.
وقال البروفيسور توني ترافرس مدير معهد الشؤون العامة في كلية لندن للاقتصاد: "لقد قال كوربين مرارا وتكرارا إن حزب العمال يريد إجراء انتخابات عامة، لكنهم في موقف محرج قليلا".
وأضاف: "سيكون حزب العمال حذرا من إعطاء جونسون خيارا غير محدود لخوض الانتخابات عندما يناسبه ذلك"، مشيرا إلى أن حزب العمال كان أقل حماسًا من احتمال إجراء انتخابات مبكرة، بالنظر إلى أنهم لا يحققون نتائج جيدة في استطلاعات الرأي.
ومع ذلك بدا أن كوربين يستمتع بحيازة الكرة في ملعبه يوم الثلاثاء، قائلا إن كان رئيس الوزراء يريد إجراء انتخابات، فإنه يجب الموافقة أولا على مشروع القانون الذي يدعمه النواب المتمردون، ويحظر الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
ماذا لو لم ينجح جونسون في عقد الانتخابات؟
تقول "سي إن إن" إنه إذا فشل جونسون في الدعوة لعقد الانتخابات، وتمت الموافقة على مشروع القانون لمنع الخروج دون اتفاق، فسيكون جونسون في مأزق.
وتساءل البعض: هل سيضطر لفعل الشيء الوحيد الذي قال إنه لن يفعله، وهو السعي لتمديد عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟
يقول ترافرس "إذا تم تمرير مشروع قانون منع الخروج دون اتفاق، ولم يتمكن جونسون من الدعوة لإجراء انتخابات عامة، فسيكون في وضع صعب للغاية، ولم يعد أمامه خيار سوى التراجع عن تعهداته ومحاولة التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي".