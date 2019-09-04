«الأعلى للإعلام» يقر ضوابط البرامج ومدة عرضها

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يقر عددا من الضوابط المهنية الملزمة للبرامج المختلفة سواء كانت "توك شو" أو برامج دينية ورياضية، كما يحدد مدد عرضها بالفواصل

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م

أقرّ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأكواد. وقال الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن المجلس أقر لائحة الموارد البشرية الخاصة بالعاملين، بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مضيفا أن الضوابط تشمل برامج التوك شو والدينية والرياضية والطبية، كما تمت الموافقة على أن تكون مدة البرامج ساعتين بالفواصل الإعلانية.

وأشار إلى أن المجلس قرر النظر في بعض المعايير الخاصة بالبرامج الطبية، والتي تتعلق بالشروط الخاصة بمقدم البرامج والطبيب الضيف والمداخلات. وجاءت ضوابط "الأعلى للإعلام" على البرامج الرياضية كالتالي: 1- الحيادية وعدم التحيز للانتماء الفردي لأي من أسرة البرنامج. 2- الالتزام بتطبيق قانون الملكية الفكرية

وأشار إلى أن المجلس قرر النظر في بعض المعايير الخاصة بالبرامج الطبية، والتي تتعلق بالشروط الخاصة بمقدم البرامج والطبيب الضيف والمداخلات.

وجاءت ضوابط "الأعلى للإعلام" على البرامج الرياضية كالتالي:

1- الحيادية وعدم التحيز للانتماء الفردي لأي من أسرة البرنامج.

2- الالتزام بتطبيق قانون الملكية الفكرية والحقوق الحصرية.



3- الالتزام بثوابت وأخلاقيات المجتمع المصري.



4- عدم تسييس المحتوى وربطه تلميحًا أو تصريحًا بأوضاع الشارع.



5- احترام القواعد والتشريعات الرياضية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.



6- احترام الهيئات والمنظمات ذات الصلة.



7- احترام الرموز الرياضية.



8- عدم التدخل في أعمال التحكيم والتدريب.



9- عدم التحريض أو إثارة الرأي العام.



10- تشجيع المنافسة بين الفرق والأندية.



11- تبني المواهب الرياضية.



12- العدالة في التغطية بين الأندية والفرق والأقاليم.



13- نقل الخبرات الدولية.



14- حيادية المقدم وفريق العمل والضيوف.



15- الالتزام بمواثيق الشرف والتشريعات.



كما تضمنت الأكواد حماية القيم والأخلاق والالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع، ونصت على الأتي:



1. الحفاظ على قيم وأخلاق ومبادئ وتقاليد المجتمع.



2. عدم الخوض في الأعراض أو تعميم الاتهامات.



3. عدم الإساءة إلى الآخرين واحترام الرأي الآخر.



4. عدم التحقير من الأشخاص أو المؤسسات.



5. الحفاظ على النظام العام والآداب العامة.



6. تجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق والفجور.



7. إبراز أهمية القيم والأخلاق ودورهما في حماية المجتمع.



وأما ضوابط برامج التوك شو، فجاءت كالتالي:



1- أن يكون مقدم البرنامج ورئيس تحريره أعضاءً نقابيين.



2- أن يكون رئيس التحرير مسئولا عما يذاع وعليه مراجعته.



3- أن يكون لكل ملف داخل البرنامج معد ذو خبرة.



4- أن يلتزم بالمرجعية والمصدرية فى كل معلوماته المذاعة.



5- أن يدعم الخبر أو المعلومة بتقرير مصور.



6- أن يجمع بين الخبراء والمسئولين ولا يقتصر على طرف واحد.



7- لا تطلق صفة الخبراء والمحللين على الضيوف إلا إذا كان الضيف يحمل هذه الصفة بحكم الوظيفة أو الدراسة والتنويه عن مهنة الضيف والتأكد منها.



8- أن يجمع بين فنون البرامج من حديث مباشر إلى لقاءات إلى اتصالات إلى تقارير مصورة.



9- أن يهتم بالأحداث الجارية فقط.



10- ألا يترك الوقت للمذيع وأن يعطى الفرصة للضيف لعرض رأيه.



11- أن يلتزم بالدقة والموضوعية فى الإعلان عن ضيوفه وحلقاته.



12- أن يبرز مصادر معلوماته جيدا.



13- أن يكفل حق الرد.



14- أن ينسق مع مصادر الدولة فيما يخص أخبارها.



15- أن يراعى خصوصية العلاقات المصرية العربية والإقليمية.



16- أن يحافظ على صورة مصر وعلاقاتها.



17- أن ينوه فى فقراته عن الفئة العمرية المستهدفة.



18- أن تخطر القناة المجلس الأعلى والنقابة بالكوادر العاملة.



19- ألا تزيد مدة البرنامج على ساعتين بالفواصل الإعلانية.



21- أن يراعى فى الإعلانات الأكواد المهنية وأن يتم التمييز حال استضافة معلن على أنه موضوع إعلانى وليس فقرة عادية.



وتابع أن المجلس قرر مخاطبة السلطات المعنية بشأن ما تم في حفل محمد رمضان بالساحل، وكذلك نقابة المهن الموسيقية، رغم أنها الشاكي ونظر ما سيأتي من المصنفات الفنية، لبحث ما سيتم اتخاذه.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم، أن الاجتماع المقبل يناقش ترتيبات تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية للصحف، وكذلك ما يخص الملكية الفكرية وحماية حقوقها.

وقال إنه في ضوء تفعيل نشاط اللجان تقرر إعادة تفعيل لجنة التظلمات الخاصة بالشكاوى برئاسة عصام الأمير، موضحا أن المجلس أقر لائحة الموارد البشرية الخاصة بالعاملين بالمجلس التي وافقت عليها وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

فيما قال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، إن المعايير التى أقرها المجلس الأعلى للإعلام اليوم الأربعاء، تعد من أهم أدوات الإعلام وتمثل قواعد العمل المهنية الملزمة للوسائل الإعلامية والإعلاميين وتحدد مواصفات الخبر وقواعد التغطية الإعلامية.

وشدد على أن هذه الضوابط تضمن حقوق المشاهدين والإعلاميين، وتشمل قواعد التغطية الإعلامية المتخصصة "الأكواد" من بينها الكود الخاص بالتعامل مع قضايا المرأة وتشمل 13 معيارا وكودا، وتغطية الحوادث الإرهابية وتشمل 5 معايير، وكود القيم والأخلاق وتشمل 7 معايير، وكود التعامل الإعلامي لقضايا الطفل وتشمل 6 معاير، وكود حقوق الملكية الفكرية وتشمل 4 معايير، وكود الأعمال الدرامية وتشمل 19 معيارا، وكود التغطية الرياضية وتشمل 17 معيارا.

وأضاف رئيس لجنة الشكاوى بالأعلى للأعلام، أن هذه المعايير تطابق المعايير وقواعد الإعلام الدولية الموحدة للدول التى يتسم إعلامها بالحرية وتطبق بالاتحاد الأوروبي وتلتزم بها منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وأشار إلى أنها تطابق الدستور والقوانين المصرية وتضمن التطبيق الصارم للمعايير وعودة الإعلام المصري للصدارة بما يضم من كفاءات إعلامية وصحفية، مستطردا أن المعايير تزيد من احترافية الوسائل الإعلامية وتهدف إلى ضمان المصداقية والاستقلالية وتحمي الرأي الآخر ومصالح المجتمع وتمنع نقل الأكاذيب والشائعات من مواقع التواصل الاجتماعي والنقل من وسائل إعلامية أخرى، مشددا على أن الوسيلة مسئولة بشكل كامل عن نشر الخبر المنقول.

وتابع "شوقي" أن المعايير الصادرة عن المجلس تحمي الحياة الخاصة، وتعتبر أن جميع البيانات والصور والمعلومات الشخصية تمثل خصوصية للأفراد لا يجوز نشرها، مضيفا أن هذه المعايير تلزم باحترام الرأي والاستقلالية بعيدا عن أصحاب المصالح.

واختتم رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، أن هذه المعايير تم مراعاة الحداثة فيها وتضمن حقوق المشاهدين.

ومن المقرر أن يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأحد المقبل التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد قناة الحدث اليوم، لافتا أن الممثل القانوني للقناة يمثل في جلسة تحقيق تتناول المخالفات الخاصة بجرائم إعلامية ارتكبتها البرامج المختلفة.