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عادل إمام يستكمل تصوير مسلسل «فالنتينو»

تحرير:التحرير ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
عادل إمام
عادل إمام
عاد صناع مسلسل "فالنتينو" إلى لوكيشن التصوير، بعدما توقفوا منذ عدة أشهر، ولم يتمكن العمل من اللحاق بالسباق الرمضاني الماضي، رغم أنه كان مخططا له المشاركة فيه. ونشر مخرج العمل، رامي عادل إمام، صورة له برفقة والده الفنان عادل إمام، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، من داخل الكواليس وعلق عليها باللغة الإنجليزية قائلا: "العودة إلى المسار". "فالنتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك في البطولة دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى ووفاء صادق.
المسلسل من بطولة طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، وعدد آخر أيضا من الفنانين. يذكر أن عادل إمام قدم منذ عام آخر أعماله الدرامية، والتي حملت عنوان "عوالم خفية"، وشاركه بطولته فتحي عبد الوهاب، ورانيا فريد شوقي. وتدور
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«الأعلى للإعلام» يقر ضوابط البرامج ومدة عرضها

أقرّ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأكواد. وقال الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن المجلس أقر لائحة الموارد البشرية الخاصة بالعاملين، بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مضيفا أن الضوابط تشمل برامج التوك شو والدينية والرياضية والطبية، كما تمت الموافقة على أن تكون مدة البرامج ساعتين بالفواصل الإعلانية.
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اورنچ الجدعان تحقق أكثر من مليون مشاهدة في أقل من 8 ساعات

طرحت شركة "اورنچ - Orange" المشغل لخدمات المحمول في السوق المصري، إعلانا دعائيا جديدا لأحد عروضها الجديدة، ويحمل اسم "عرض الجدعان"، من بطولة الفنان أحمد شيبة وفريق "المدفعجية"، ويقدمون فيه أغنية "الجدعان"، في أجواء مفعمة بالإيقاعات والرقص والاستعراضات المبهرة والأزياء البراقة، مع الإضاءة المتحركة التي تأخذ الجمهور في أقل من دقيقتين ونصف -هي مدة الإعلان- في جولة سريعة داخل سوق شعبي ومنه إلى مولد تحت شعار "سلام كبير أوي للجدعان.. صاحب جدع.. اعرف جدع.. تعيش جدع وأنت الكسبان" على مختلف فئاتهم.
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منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها الـ36 مع أصدقائها (صور)

نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور الخاصة باحتفالها بعيد ميلادها الـ36، الذي يوافق اليوم الأربعاء، وشارك فى حفل عيد الميلاد عدد محدود من أصدقائها داخل الوسط الفني، وهم «اللبناني نيكولا معوض، الفنانة لقاء سويدان، الفنانة عبير منير»، إلى جانب عدد كبير من أصدقائها من خارج الوسط الفني، وعلقت (منة) على الصور: «شكرًا لكل أصدقائي اللي احتفلوا معايا بعيد ميلادي.. بحبكم»، وفى سياق آخر تواصل منة فضالي تصوير مشاهدها فى مسلسل «قيد عائلي» الذي انطلق عرض جزئه الثاني مطلع الأسبوع الجاري.
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محمد رمضان يرد على أنباء زواجه من حلا شيحة

مجددا خرجت على السطح أنباء تتحدث عن زواج الفنان محمد رمضان من الفنانة حلا شيحة، وقد ترددت أخبار مماثلة خلال شهر رمضان الماضي وما قبله، وذلك على خلفية عملهما معا في مسلسل زلزال، حيث كان الفنانان يحرصان على نشر صورهما معا من الكواليس، وسبق أن نفت الفنانة في بيان صحة تلك الأخبار. وهذه المرة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنباء تفيد بأن الثنائي يقضيان شهر العسل في الساحل الشمالي دون علم زوجته، وأنهما ينتظران لفترة قبل أن يعلنا الخبر رسميا.
عائشة بن أحمد

عائشة بن أحمد: سعيدة بـ«الفلوس».. وأنتظر طرحه

عبرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد عن سعادتها بعرض البرمو الدعائي لفيلم "الفلوس"، والذي تشارك في بطولته مع النجم تامر حسني والفنانة زينة. وقالت عائشة "الفيلم تجربة مختلفة، وأنا سعيدة بخوضها"، منوهة بأنها تنتظر طرحه في دور العرض ومتحمسة لمتابعة ردود الفعل. وكانت عائشة قد نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تجمعها بالفنان تامر حسني من من كواليس تصوير مشاهدهما معًا، كما نشرت البرومو الدعائي للفيلم وعلقت عليه "قريبًا".
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نجوم لمعوا مع حسين كمال.. نادية لطفي بطلته الأولى

إن وضعنا قائمة بأهم مخرجى السينما المصرية طوال تاريخها فلا شك أن حسين كمال (المولود في 17 أغسطس 1934 - المتوفى في 24 مارس 2003) سيكون أحد الأسماء التي تحتل مرتبة متقدمة فيها، حيث استطاع تحقيق معادلة إرضاء الجمهور والنقاد معًا، من خلال أعماله التي وصلت إلى حوالي 30 فيلمًا بينها ما يُعد من علامات الفن السابع في العالم العربي كافة، قدّمها على مدى ثلاثين عامًا، ولم يقتصر إنتاجه على السينما، بل تنوع ما بين التليفزيون والمسرح والإذاعة، وجاءت 5 من أفلامه في قائمة أفضل 100 فيلم مصري، و3 من بينهم في قائمة أهم 100 فيلم عربي في القرن العشرين.
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سمير خفاجي وعادل إمام.. قصة نجاح عمرها 50 عاما

يعد سمير خفاجي واحدًا من المنتجين المغامرين، كونه لم يلجأ يومًا إلى الخيار السهل، ولم يقدم أعمالًا مسرحية لنجوم لهم شعبية وجماهيرية، بل كان يغامر بالمواهب الشابة التي لا يعرفها الجمهور، فقط لأنه آمن بهم، ونجح بالفعل فى إنتاج الكثير من الأعمال المسرحية التي حفرت فى ذاكرة المشاهدين، من بينها «هالو شلبي»، «مدرسة المشاغبين» و«العيال كبرت»، فهو مؤسس فرقة «الفنانون المتحدون» التي أخرجت جيلا من النجوم على رأسهم عادل إمام، أحمد زكي، سعيد صالح ويونس شلبي.
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