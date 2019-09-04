عادل إمام يستكمل تصوير مسلسل «فالنتينو»

تحرير:التحرير ٠٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

عادل إمام

عاد صناع مسلسل "فالنتينو" إلى لوكيشن التصوير، بعدما توقفوا منذ عدة أشهر، ولم يتمكن العمل من اللحاق بالسباق الرمضاني الماضي، رغم أنه كان مخططا له المشاركة فيه. ونشر مخرج العمل، رامي عادل إمام، صورة له برفقة والده الفنان عادل إمام، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، من داخل الكواليس وعلق عليها باللغة الإنجليزية قائلا: "العودة إلى المسار". "فالنتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك في البطولة دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى ووفاء صادق.

المسلسل من بطولة طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، وعدد آخر أيضا من الفنانين. يذكر أن عادل إمام قدم منذ عام آخر أعماله الدرامية، والتي حملت عنوان "عوالم خفية"، وشاركه بطولته فتحي عبد الوهاب، ورانيا فريد شوقي. وتدور